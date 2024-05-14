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На мотоцикле - в город любви Сигнахи

Окунуться в атмосферу самого романтичного города Грузии на насыщенной экскурсии из Тбилиси
Мы не будем никуда спешить: главная цель — получить удовольствие от поездки.

Вы насладитесь панорамами Алазанской долины, очаруетесь магией города любви Сигнахи, побываете в монастыре 4 века и при желании попробуете грузинское вино.

Не стесняйтесь просить остановиться в красивых местах — я с удовольствием пофотографирую вас на мотоцикле!
5
1 отзыв
На мотоцикле - в город любви Сигнахи
На мотоцикле - в город любви Сигнахи
На мотоцикле - в город любви Сигнахи

Описание экскурсии

Я заеду за вами, и мы сразу же поедем в сторону Кахетии. По желанию сделаем остановку на винном заводе KTW, где вы послушаете историю грузинского вина, посмотрите, как его хранят, и продегустируете несколько сортов.

Добравшись до Сигнахи, отправимся гулять по тихим уютным улочкам. Вы узнаете, почему город называют самым романтичным в Грузии, отыщете ту самую площадь, которую художник Нико Пиросмани устелил цветами для любимой, и посетите монастырь Бодбе. Также вас ждёт обед с видом на Алазанскую долину.

На мотоциклах поедем с комфортной для вас скоростью, чтобы вы получили максимум удовольствия. Будем делать фотостопы, чтобы вы пофотографировались на байке в красивых местах. Я удивлю вас любопытными фактами о Грузии и Кахетии: вы узнаете то, о чём не пишут в интернете.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Поедем на мотоцикле Triumph street triple 2020 года или Yamaha mt07 2015 года. Вам необходимо надеть удобную одежду и обувь.
  • Перед поездкой я проведу инструктаж, выдам вам шлем и перчатки. Всю дорогу будем общаться через интеркомы, встроенные в шлемы.
  • Если вас будет двое, поедем на двух мотоциклах. У обоих водителей стаж более 7 лет.
  • Отдельно оплачивается дегустация вина — 15 лари, а также обед и личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 640 туристов
Меня зовут Георгий и в Грузии я живу с рождения. Если вы любите хорошее вино и энергичны, то вам точно ко мне. Я видел много стран, но красоту родного края
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трудно с чем-либо сравнить! Моя главная задача — показать вам Грузию так, чтобы оставить в памяти только самые яркие, светлые и приятные воспоминания. Поэтому экскурсии со мной не будут скучными: у меня хорошее чувство юмора, музыка на любой вкус и небольшой приятный бонус для каждого путешественника. Также я гарантирую безопасность во время наших мини-путешествий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Альбина
Огромная благодарность Георгию за замечательную экскурсию и незабываемые эмоции. Легко, приятно и очень красиво. Однозначная рекомендация👍
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