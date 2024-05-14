Мы не будем никуда спешить: главная цель — получить удовольствие от поездки. Вы насладитесь панорамами Алазанской долины, очаруетесь магией города любви Сигнахи, побываете в монастыре 4 века и при желании попробуете грузинское вино. Не стесняйтесь просить остановиться в красивых местах — я с удовольствием пофотографирую вас на мотоцикле!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я заеду за вами, и мы сразу же поедем в сторону Кахетии. По желанию сделаем остановку на винном заводе KTW, где вы послушаете историю грузинского вина, посмотрите, как его хранят, и продегустируете несколько сортов.

Добравшись до Сигнахи, отправимся гулять по тихим уютным улочкам. Вы узнаете, почему город называют самым романтичным в Грузии, отыщете ту самую площадь, которую художник Нико Пиросмани устелил цветами для любимой, и посетите монастырь Бодбе. Также вас ждёт обед с видом на Алазанскую долину.

На мотоциклах поедем с комфортной для вас скоростью, чтобы вы получили максимум удовольствия. Будем делать фотостопы, чтобы вы пофотографировались на байке в красивых местах. Я удивлю вас любопытными фактами о Грузии и Кахетии: вы узнаете то, о чём не пишут в интернете.

Организационные детали