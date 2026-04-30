Назад в СССР: еда по-советски и жизнь без прикрас

Через еду и пространства Тбилиси понять ушедшую эпоху и живших в ней людей
Мы отправимся в индустриальный район Тбилиси, сформированный советским прошлым — место, где привычки, ритм жизни и даже вкусы почти не изменились за последние полвека. Вы посетите локальные кафе, где найдёте советский фастфуд.

Узнаете, как питание в СССР было связано с простотой, стабильностью и отсутствием выбора — и почему некоторые заведения до сих пор сохраняют такой подход.
Описание экскурсии

Индустриальный район Тбилиси

Вы окажетесь в нетуристическом районе города, сформированном в СССР. Повседневная жизнь тех времён как будто осталась без изменений: в жилых и рабочих кварталах до сих пор ощущается советское прошлое.

Старинное локальное кафе

Заведение, которое работает более 50 лет без изменений меню и концепции. Вы попробуете традиционные закуски — настоящий советский фастфуд.

Рыбный магазин с дегустацией

Остановка в старом магазине, где можно выбрать свежую рыбу и оценить её в домашней подаче с простыми напитками.

Рассказ о местных жителях

Вы услышите истории, которые редко попадают в путеводители. Узнаете:

  • как жили и работали в советском индустриальном районе
  • как люди адаптировались к ограничениям
  • что изменилось после распада СССР
  • а что неожиданно осталось прежним

Заведение в советском стиле

Бесхитростное место, где можно попробовать традиционные блюда прошлого века в аутентичной обстановке.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: пиво, рыба, домашние фирменные колбаски с соусом и одно дополнительное блюдо по вашему выбору из меню. Алкоголь — только для совершеннолетних
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€51
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле парка Киквидзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаша
Лаша — ваша команда гидов в Тбилиси
Я живу в Тбилиси всю жизнь и уже более 8 лет работаю в туризме. Я вырос в советском криминальном районе и с ранних лет видел разные стороны жизни — в
читать дальше

том числе и её более тёмные проявления. Это не истории из книг, а личный опыт, который помогает мне глубже понимать город. При этом моя жизнь всегда была очень разной: я профессионально занимался музыкой, играл на нескольких инструментах, пел, жил в монастырях, люблю животных, верховую езду и мотоциклы. Со временем я устал от стандартных туристических маршрутов и решил со своей командой показывать Тбилиси таким, каким его знают местные: живым, настоящим, без прикрас. На прогулках мы выходим за пределы центра, исследуем жилые районы и говорим о реальной жизни города. Если вам нужны must-see места — их легко найти. Но если вы хотите почувствовать настоящий Тбилиси — вы по адресу.

