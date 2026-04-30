Мы отправимся в индустриальный район Тбилиси, сформированный советским прошлым — место, где привычки, ритм жизни и даже вкусы почти не изменились за последние полвека. Вы посетите локальные кафе, где найдёте советский фастфуд.
Узнаете, как питание в СССР было связано с простотой, стабильностью и отсутствием выбора — и почему некоторые заведения до сих пор сохраняют такой подход.
Узнаете, как питание в СССР было связано с простотой, стабильностью и отсутствием выбора — и почему некоторые заведения до сих пор сохраняют такой подход.
Описание экскурсии
Индустриальный район Тбилиси
Вы окажетесь в нетуристическом районе города, сформированном в СССР. Повседневная жизнь тех времён как будто осталась без изменений: в жилых и рабочих кварталах до сих пор ощущается советское прошлое.
Старинное локальное кафе
Заведение, которое работает более 50 лет без изменений меню и концепции. Вы попробуете традиционные закуски — настоящий советский фастфуд.
Рыбный магазин с дегустацией
Остановка в старом магазине, где можно выбрать свежую рыбу и оценить её в домашней подаче с простыми напитками.
Рассказ о местных жителях
Вы услышите истории, которые редко попадают в путеводители. Узнаете:
- как жили и работали в советском индустриальном районе
- как люди адаптировались к ограничениям
- что изменилось после распада СССР
- а что неожиданно осталось прежним
Заведение в советском стиле
Бесхитростное место, где можно попробовать традиционные блюда прошлого века в аутентичной обстановке.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: пиво, рыба, домашние фирменные колбаски с соусом и одно дополнительное блюдо по вашему выбору из меню. Алкоголь — только для совершеннолетних
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€51
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле парка Киквидзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лаша — ваша команда гидов в Тбилиси
Я живу в Тбилиси всю жизнь и уже более 8 лет работаю в туризме. Я вырос в советском криминальном районе и с ранних лет видел разные стороны жизни — в
