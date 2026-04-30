Мы отправимся в индустриальный район Тбилиси, сформированный советским прошлым — место, где привычки, ритм жизни и даже вкусы почти не изменились за последние полвека. Вы посетите локальные кафе, где найдёте советский фастфуд. Узнаете, как питание в СССР было связано с простотой, стабильностью и отсутствием выбора — и почему некоторые заведения до сих пор сохраняют такой подход.

Описание экскурсии

Индустриальный район Тбилиси

Вы окажетесь в нетуристическом районе города, сформированном в СССР. Повседневная жизнь тех времён как будто осталась без изменений: в жилых и рабочих кварталах до сих пор ощущается советское прошлое.

Старинное локальное кафе

Заведение, которое работает более 50 лет без изменений меню и концепции. Вы попробуете традиционные закуски — настоящий советский фастфуд.

Рыбный магазин с дегустацией

Остановка в старом магазине, где можно выбрать свежую рыбу и оценить её в домашней подаче с простыми напитками.

Рассказ о местных жителях

Вы услышите истории, которые редко попадают в путеводители. Узнаете:

как жили и работали в советском индустриальном районе

как люди адаптировались к ограничениям

что изменилось после распада СССР

а что неожиданно осталось прежним

Заведение в советском стиле

Бесхитростное место, где можно попробовать традиционные блюда прошлого века в аутентичной обстановке.

