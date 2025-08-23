Мои заказы

Боржоми и Рабат - прогулка в грузинское Средневековье

Из Тбилиси отправиться в эпоху доблести и увидеть восхитительное Боржомское ущелье
В Месхетии в первой половине 19 века схлестнулись две сверхдержавы той эпохи – Османская и Российская Империи.

Турки были изгнаны с грузинской земли, и исторический регион Самцхе — после почти 250-летнего ига турецкого пашалита — вернулся в состав Грузии. Приглашаю исследовать прошлое, культурное наследие и природные сокровища Месхетинского края.
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Город Боржоми и городской парк со знаменитым на весь мир источником

  • Вы узнаете историю легендарной минералки, которая прошла путь от солёного ручейка возле временной стоянки армии генерала Паскевича до 400 млн бутылок экспорта в год
  • Вы попробуете её, а я расскажу о целебных свойствах боржоми

Живописный и таинственный Зёленый монастырь 9 века

Один из старейших в Грузии. Атмосфера святого места завораживает — легенда о красных камнях многое объяснит вам. Первое посещение монастыря и его история производят сильное впечатление.

Легендарная крепость Ахалцихе

Когда-то она была важнейшим перевалочным пунктом между христианскими и мусульманскими мирами. Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур.

Организационные детали

  • В стоимость включены все транспортные расходы и услуги гида
  • Отдельно оплачивается обед, входные билеты и личные расходы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя
Костя — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3331 туриста
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее
богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и многое-многое другое.

Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
23 авг 2025
Экскурсия в Боржоми и Рабат прошла замечательно. Гид Костя очень знающий и увлеченный человек. Комфортная просторная машина, хорошо составленный маршрут, прекрасный экскурсионный объект. Впечатления от экскурсии очень хорошие. Рекомендую всем путешественникам.
В
Виктория
14 авг 2025
Шикарная экскурсия с Константином, спасибо! Интересные рассказы, красивые места и вкусный обед в конце.

Отдельное спасибо от мамы Екатерины, которая в полном восторге вернулась домой.
Т
Татьяна
19 июл 2025
Костя - замечательный гид, человек, влюбленный в свою страну, и эту любовь мы чувствовали на протяжении всей экскурсии. Увидели разные регионы Грузии, услышали знаменитое грузинское многоголосье на обратной дороге, узнали
много нового и интересного. Уникальный парк Боржоми, восстановленный Зелёный монастырь, невероятная Ахалцихская крепость. Костя рассказал нам о разных этапах развития Грузии, о традициях в семье. И все это с оптимизмом, жизнерадостью. Спасибо!

М
Марина
1 июл 2025
Хорошо организованная экскурсия и интересный маршрут. Костя отличный гид и очень аккуратный водитель. Места очень красивые. В Боржоми конечно очень красивая природа, но большие впечатления всё-таки остались от крепости Рабат.
Несмотря на то, что эта крепость, как принято сейчас говорить,"новодел", на мой взгляд, она таковой не выглядит. Мощные стены с зубцами, круглые высокие башни по углам, темный камень, из которого построена вся внешняя часть крепостных стен - все это совсем не выглядит по-современному. Наоборот, лично я, гуляя там, чувствовала дух времен, старины. Спасибо Косте за грамотно спланированный день, за приятные эмоции.

В
Вячеслав
18 апр 2025
Прекрасная экскурсия в Боржоми с Костей! Весело и вкусно! 🙂
Gulnara
Gulnara
6 янв 2024
Просто в восторге от Константина. Поехали на экскурсию под проливным дождем и погода не располагала к путешествию? Но Константин так смог переделать минус в плюс что мы получили кучу положительных эмоций от экскурсии. Он настоящий профессионал который с огромной любовью относится к своему делу. Обожаю профессионалов и людей с таким огромным кругозором
В
Варя
23 июл 2023
Отличная экскурсия в Боржоми и Рабат с Костей. Хороший маршрут, знания гида, а также стиль экскурсии. Также нам понравились его общие факты о Грузии, людях и советы насчет мест для посещения.
Т
Татьяна
12 апр 2023
Прекрасная экскурсия!!! Мы с Костей обговорили все заранее, потому что я была с родителями-85 лет, папа ходит хорошо, но медленно и с палочкой, поэтому Костя подстроил маршрут под нас и
в нашем темпе. День пролетел совсем незаметно за разговорами, так как нас интересовало все-как и история, так и современная Грузия. Все посмотрели, полюбовались видами и наговорились. Спасибо большое, всем рекомендую!!! 🤩🤩🤩

Юлия
Юлия
1 апр 2023
Несмотря на пасмурную погоду нам очень понравилось!
Константин – хороший рассказчик с прекрасным чувством юмора, машина комфортная, локации восторг!
Большое спасибо!
Ася
Ася
19 мар 2023
Очень много восторженных отзывов, но, к сожалению, наше путешествие таковым не стало. Возможно потому что нам уже было с чем сравнивать либо потому что Константин не оказался «нашим» человеком.
Буду краткой:
Минусы:
1.
периодически открывающиеся окна в машине, несмотря на плохую погоду. Константину было жарко и в машине стоял специфический запах. Либо это последствия посиделок,которые были у гида накануне либо что-то другое.
Мы очень замёрзли. У папы на следующий день появились симптомы простуды.
2. Очень много разговоров о политике.
3. Очень много разговоров о личном, а не о Грузии и маршруте нашего путешествия.
В связи с чем вообще не получилось нас заинтересовать, нам было очень некомфортно и хотелось закончить экскурсию раньше.

Плюсы:
1. Константин позвонил узнал насчет поезда до Кутаиси (личная просьба).
2. Неплохой маршрут.
3. Много знает о Рабате.
4. Довез нас до места,о котором мы попросили.

К сожалению, у Константина не получилось влюбить нас в свою страну и показать ее с положительной стороны. После данной экскурсии внутри царила грусть и уныние (плохая погода в Боржоми и царящая там разруха еще больше усугубили положение). Такое себе впечатление от первого путешествия в Грузию.

Костя
Костя
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ася.
Мне искренне жаль, что я оставил такое впечатление у вас и что не смог показать ничего, кроме разрухи, грусти
и уныния. Это было действительно тяжелое время и для меня лично, и для моего народа (массовые протесты в Тбилиси, против закона об «инноагентах»).
Ваши замечания учтены и исправлены, спасибо вам за объективный взгляд со стороны.
Надеюсь, моя личная неудача не станет для вас аргументом при суждении о нашей стране, пройдет время и вы вернетесь к нам, именно в ту солнечную, гостеприимную и радушную Грузию, каковой она является на самом деле.
Желаю вам всего наилучшего.

М
Марина
27 янв 2023
Огромное спасибо Косте за такую отличную поездку! Особенно хотелось бы отметить легкую подачу исторических фактов! Сама экскурсия хоть и довольно долгая, но получилась совершенно не утомительная! Комфортный трансфер, потрясающие виды, интересный рассказ и вкусный обед! Если вы всё ещё выбираете гида, то со 100% уверенностью говорю: ваши поиски закончились, скорее бронируйте! 😄
А
Анастасия
5 янв 2023
Костя отлично провел экскурсию, рассказал не только о Боржоми и Работе, но и многое об истории Грузии, в том числе и современной. В ходе экскурсии 2 остановки: город-курорт и крепость, примерно по 2,5 часа каждая. В Боржоми попробовали воду, узнали все об истории и нынешней жизни курорта. В Рабате любовались видами и представляли себе возможную жизнь крепости.
Марина
Марина
4 янв 2023
Очень понравилась экскурсия в Рабат и Боржоми с Костей. Отличный рассказчик, прекрасный собеседник и великолепный тамада!
Е
Екатерина
6 мая 2022
Костя - замечательный гид. С юмором, обширными познаниями, легкостью. Помимо исторической информации, много рассказывал о нравах, традициях и современной жизни Грузии. Редко бывает, чтобы быстрые тур обеды были в хороших местах, но Костя привёз нас в очень вкусное место. Все очень понравилось и очень рекомендую!
H
Hana
14 сен 2019
Костя -профессионал в своём деле и просто потрясающий человек!!! Целый день прошёл, как на одном дыхании! А ещё не только высококлассный экскурсовод, но и мастер вождения! До новых встреч!

