В Месхетии в первой половине 19 века схлестнулись две сверхдержавы той эпохи – Османская и Российская Империи.
Турки были изгнаны с грузинской земли, и исторический регион Самцхе — после почти 250-летнего ига турецкого пашалита — вернулся в состав Грузии. Приглашаю исследовать прошлое, культурное наследие и природные сокровища Месхетинского края.
Описание экскурсии
Город Боржоми и городской парк со знаменитым на весь мир источником
- Вы узнаете историю легендарной минералки, которая прошла путь от солёного ручейка возле временной стоянки армии генерала Паскевича до 400 млн бутылок экспорта в год
- Вы попробуете её, а я расскажу о целебных свойствах боржоми
Живописный и таинственный Зёленый монастырь 9 века
Один из старейших в Грузии. Атмосфера святого места завораживает — легенда о красных камнях многое объяснит вам. Первое посещение монастыря и его история производят сильное впечатление.
Легендарная крепость Ахалцихе
Когда-то она была важнейшим перевалочным пунктом между христианскими и мусульманскими мирами. Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур.
Организационные детали
- В стоимость включены все транспортные расходы и услуги гида
- Отдельно оплачивается обед, входные билеты и личные расходы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в центре Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Костя — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3331 туриста
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
23 авг 2025
Экскурсия в Боржоми и Рабат прошла замечательно. Гид Костя очень знающий и увлеченный человек. Комфортная просторная машина, хорошо составленный маршрут, прекрасный экскурсионный объект. Впечатления от экскурсии очень хорошие. Рекомендую всем путешественникам.
В
Виктория
14 авг 2025
Шикарная экскурсия с Константином, спасибо! Интересные рассказы, красивые места и вкусный обед в конце.
Т
Татьяна
19 июл 2025
Костя - замечательный гид, человек, влюбленный в свою страну, и эту любовь мы чувствовали на протяжении всей экскурсии. Увидели разные регионы Грузии, услышали знаменитое грузинское многоголосье на обратной дороге, узнали
М
Марина
1 июл 2025
Хорошо организованная экскурсия и интересный маршрут. Костя отличный гид и очень аккуратный водитель. Места очень красивые. В Боржоми конечно очень красивая природа, но большие впечатления всё-таки остались от крепости Рабат.
В
Вячеслав
18 апр 2025
Прекрасная экскурсия в Боржоми с Костей! Весело и вкусно! 🙂
Gulnara
6 янв 2024
Просто в восторге от Константина. Поехали на экскурсию под проливным дождем и погода не располагала к путешествию? Но Константин так смог переделать минус в плюс что мы получили кучу положительных эмоций от экскурсии. Он настоящий профессионал который с огромной любовью относится к своему делу. Обожаю профессионалов и людей с таким огромным кругозором
В
Варя
23 июл 2023
Отличная экскурсия в Боржоми и Рабат с Костей. Хороший маршрут, знания гида, а также стиль экскурсии. Также нам понравились его общие факты о Грузии, людях и советы насчет мест для посещения.
Т
Татьяна
12 апр 2023
Прекрасная экскурсия!!! Мы с Костей обговорили все заранее, потому что я была с родителями-85 лет, папа ходит хорошо, но медленно и с палочкой, поэтому Костя подстроил маршрут под нас и
Юлия
1 апр 2023
Несмотря на пасмурную погоду нам очень понравилось!
Ася
19 мар 2023
Очень много восторженных отзывов, но, к сожалению, наше путешествие таковым не стало. Возможно потому что нам уже было с чем сравнивать либо потому что Константин не оказался «нашим» человеком.
Буду краткой:
Минусы:
1.
Костя
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ася.
М
Марина
27 янв 2023
Огромное спасибо Косте за такую отличную поездку! Особенно хотелось бы отметить легкую подачу исторических фактов! Сама экскурсия хоть и довольно долгая, но получилась совершенно не утомительная! Комфортный трансфер, потрясающие виды, интересный рассказ и вкусный обед! Если вы всё ещё выбираете гида, то со 100% уверенностью говорю: ваши поиски закончились, скорее бронируйте! 😄
А
Анастасия
5 янв 2023
Костя отлично провел экскурсию, рассказал не только о Боржоми и Работе, но и многое об истории Грузии, в том числе и современной. В ходе экскурсии 2 остановки: город-курорт и крепость, примерно по 2,5 часа каждая. В Боржоми попробовали воду, узнали все об истории и нынешней жизни курорта. В Рабате любовались видами и представляли себе возможную жизнь крепости.
Марина
4 янв 2023
Очень понравилась экскурсия в Рабат и Боржоми с Костей. Отличный рассказчик, прекрасный собеседник и великолепный тамада!
Е
Екатерина
6 мая 2022
Костя - замечательный гид. С юмором, обширными познаниями, легкостью. Помимо исторической информации, много рассказывал о нравах, традициях и современной жизни Грузии. Редко бывает, чтобы быстрые тур обеды были в хороших местах, но Костя привёз нас в очень вкусное место. Все очень понравилось и очень рекомендую!
H
Hana
14 сен 2019
Костя -профессионал в своём деле и просто потрясающий человек!!! Целый день прошёл, как на одном дыхании! А ещё не только высококлассный экскурсовод, но и мастер вождения! До новых встреч!
