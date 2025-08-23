В Месхетии в первой половине 19 века схлестнулись две сверхдержавы той эпохи – Османская и Российская Империи. Турки были изгнаны с грузинской земли, и исторический регион Самцхе — после почти 250-летнего ига турецкого пашалита — вернулся в состав Грузии. Приглашаю исследовать прошлое, культурное наследие и природные сокровища Месхетинского края.

за 1–4 человек или €45 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Город Боржоми и городской парк со знаменитым на весь мир источником

Вы узнаете историю легендарной минералки, которая прошла путь от солёного ручейка возле временной стоянки армии генерала Паскевича до 400 млн бутылок экспорта в год

Вы попробуете её, а я расскажу о целебных свойствах боржоми

Живописный и таинственный Зёленый монастырь 9 века

Один из старейших в Грузии. Атмосфера святого места завораживает — легенда о красных камнях многое объяснит вам. Первое посещение монастыря и его история производят сильное впечатление.

Легендарная крепость Ахалцихе

Когда-то она была важнейшим перевалочным пунктом между христианскими и мусульманскими мирами. Вы познакомитесь с одним из самых выразительных и колоритных памятников Грузии, буквально впитавших в себя энергетику обеих культур.

