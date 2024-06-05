Про что это путешествие? Про гастрономию и аутентичные вкусы. Культуру и архитектурное наследие. И конечно, природные красоты Кахетии. Вы приготовите своими руками чурчхелу и грузинский хлеб, попробуете местные продукты, продегустируете вино, побываете в живописной деревне Нукриани, городе Сигнахи и древнем Телави с уникальной архитектурой. Приготовьтесь к насыщенному дню!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Попробовать Кахетию на вкус

Начнём наше путешествие с мастер-классов от местных фермеров, которые раскроют тайны изготовления грузинских сладостей. Сперва вы сделаете своими руками чурчхелу, затем — грузинский хлеб дедас пури. После чего вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, свежеиспечённым хлебом и местным вином, чтобы полностью погрузиться в аутентичные вкусы Кахетии.

Деревня Нукриани

В это живописное место отправимся под легендарную песню «Кахето, чемо кахето». Также по пути мы расскажем вам увлекательные легенды. В деревне побываем на смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид на Кахетию. При желании вы прокатитесь на зиплайне из Нукриани в Сигнахи, где и продолжится наше приключение.

Сигнахи и Телави

Первый город встретит вас мощной крепостью с 28 башнями. Мы пройдём вдоль её стены, наслаждаясь панорамными видами на Алазанскую долину. Далее переместимся в исторический Телави, основанный в 1 веке. Прогуляемся по центру и оценим крепость Батонис-Цихе. Здесь же вас ждёт главная винная дегустация, во время которой вы ещё больше погрузитесь в историю и культуру Кахетии.

Организационные детали

Дорога до первой остановки займёт около получаса.

В стоимость включено:

Дегустации вин и местных сладостей

Комфортабельный трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter

Услуги опытного гида-водителя

Не включено в стоимость:

Мастер-классы по созданию чурчхелы и грузинского хлеба (5 лари с человека, посмотреть можно бесплатно)

Обед (примерно 25–30 лари с человека)

Зиплайн

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.