Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места

Попробовать регион на вкус, побывать в красивых уголках и погрузиться в историю. Групповая экскурсия
Про что это путешествие? Про гастрономию и аутентичные вкусы. Культуру и архитектурное наследие. И конечно, природные красоты Кахетии.

Вы приготовите своими руками чурчхелу и грузинский хлеб, попробуете местные продукты, продегустируете вино, побываете в живописной деревне Нукриани, городе Сигнахи и древнем Телави с уникальной архитектурой. Приготовьтесь к насыщенному дню!
4.86
43 отзыва
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Попробовать Кахетию на вкус

Начнём наше путешествие с мастер-классов от местных фермеров, которые раскроют тайны изготовления грузинских сладостей. Сперва вы сделаете своими руками чурчхелу, затем — грузинский хлеб дедас пури. После чего вас ждёт настоящий гастрономический праздник с домашним сыром, свежеиспечённым хлебом и местным вином, чтобы полностью погрузиться в аутентичные вкусы Кахетии.

Деревня Нукриани

В это живописное место отправимся под легендарную песню «Кахето, чемо кахето». Также по пути мы расскажем вам увлекательные легенды. В деревне побываем на смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид на Кахетию. При желании вы прокатитесь на зиплайне из Нукриани в Сигнахи, где и продолжится наше приключение.

Сигнахи и Телави

Первый город встретит вас мощной крепостью с 28 башнями. Мы пройдём вдоль её стены, наслаждаясь панорамными видами на Алазанскую долину. Далее переместимся в исторический Телави, основанный в 1 веке. Прогуляемся по центру и оценим крепость Батонис-Цихе. Здесь же вас ждёт главная винная дегустация, во время которой вы ещё больше погрузитесь в историю и культуру Кахетии.

Организационные детали

Дорога до первой остановки займёт около получаса.

В стоимость включено:

  • Дегустации вин и местных сладостей
  • Комфортабельный трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter
  • Услуги опытного гида-водителя

Не включено в стоимость:

  • Мастер-классы по созданию чурчхелы и грузинского хлеба (5 лари с человека, посмотреть можно бесплатно)
  • Обед (примерно 25–30 лари с человека)
  • Зиплайн

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:15

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Shota Rustaveli
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места (Наталья)Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места (Екатерина)Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места (Екатерина)Искры Кахетии: мастер-классы, еда, вино и живописные места (Екатерина)
В
5 июня 2024
Отличная экскурсия в Сигнахи. С нами был экскурсовод Рони, просто огонь. Он знает ответы на любые вопросы. Это человек, который действительно знает историю своего народа и доносит ее до туристов!! Рекомендуем данную экскурсию все очень понравилось. И погуляли, и поели, и продeгустировали👍
С
2 июня 2024
Экскурсия очень понравилась! Гид Лиза интересно рассказывала. Маршрут хорошо продуман. Посетили, где пекут кахетинский хлеб, дегустировали вино и мед. Увидели монастырь Бодбе, прошлись вдоль крепостной стены в Сигнахи. Вино очень вкусное! Все очень красиво и интересно! Рекомендую!
М
27 мая 2024
Отличная и легкая для восприятия экскурсия) лучший экскурсовод!
К
26 мая 2024
Замечательная экскурсия, насыщенная, информативная и при этом нереально трогательная и добрая. Организована прекрасно, спасибо организатору. Водитель супер. И, конечно отдельная благодарность гиду. С ним было очень интересно, весело, он влюблён в Грузию и свою работу,к каждому туристу он относился внимательно. Спасибо!
Ж
24 мая 2024
Очень понравилась экскурсия! Oтличный гид! Всем советую:))
С
24 мая 2024
Всё было чудесно. В следующий раз только к вам)
Д
23 мая 2024
Экскурсия понравилась. Особенно хорош был гид. Весь день заботился о нас, рассказывал и развлекал. Посмотрели как пекут хлеб, делают чурчхелу и вино, попробовали сыр. Посетили монастырь и город любви. Узнали много нового. Очень хорошо отдохнул)
З
22 мая 2024
Отличная информативная и весёлая экскурсия,супер гид, знающий в идеале несколько языков. Алазанская долина не отвести глаз ❤️грузинское вино на любой вкус
С
22 мая 2024
Экскурсия - супер! я остался очень доволен. Всё было тщательно спланировано, так что не устаёшь и в то же время очень много узнаешь. Столько узнать, посмотреть, попробовать за один день - это супер! Организация и подача материала на высшем уровне! Спасибо огромное, будем рекомендовать другим!
И
20 мая 2024
Хороший транспорт,водитель и гид профессионал своего дела,всем советую))
В
20 мая 2024
Замечательная экскурсия,воспоминания останутся на долго!
М
18 мая 2024
Просто вау! Этот день мне запомнится надолго 🤩Спасибо гиду и особенно за щедрые дегустации 🥰
Е
17 мая 2024
Довольно интересная экскурсия, позновательная информация от гида
И
17 мая 2024
Всё прошло супер, эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Огромное спасибо нашему гиду Тимуру - он провел великолепную программу, много рассказал об истории и обычаях Грузии, мы побывали на двух дегустациях вина, столько вина и чачи я в жизни не пил)
Э
16 мая 2024
мало вина, все-таки в винном туре расчитываешь на вино, а его было не так много, в основном поездки туда сюда, гид немного не очень хорошо организовывал народ, не сообщая время сбора, поэтому люди расходились и мы всегда кого-то ждали долго, рассказывал очень мало по сравнению с другими гидами - несколько раз посслышивали рассказы от других гидов
Сулико
Сулико
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что ваш опыт на винном туре не оправдал ожиданий. Мы ценим ваше мнение
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и обязательно учтем ваши замечания для улучшения наших услуг.

Мы сожалеем, что вина было недостаточно и что организация тура оставила желать лучшего. Мы уже работаем над тем, чтобы улучшить координацию группы и обеспечить более насыщенные и информативные экскурсии.

Ваши замечания очень важны для нас, и мы постараемся внести необходимые изменения, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись. Если у вас есть дополнительные комментарии или предложения, пожалуйста, сообщите нам. Мы всегда рады обратной связи.

Надеемся, что вы дадите нам еще один шанс и посетите наши туры снова.

С уважением, Сулико

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