Леди проводит ещё 10 экскурсий

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Увидеть древнее городище Дманиси и узнать о немецком наследии страны в средневековом Болниси

Леди
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Леди – представитель гидов
Навстречу каменистым ущельям и горным рекам, доисторическим руинам и болнийским крестам — путешествие в не самый туристический уголок Грузии покажет, сколько ценностей хранит наша земля.

Следы первобытных людей, баварский стиль в архитектуре и невероятная первозданная природа.

Без чёткого тайминга, с возможностью остановиться на пикник у речки и выпить вина в аутентичном месте, вы познакомитесь с частью Грузии, которую хорошо знают даже не все грузины.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча около метро Авлабари
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Неизведанный юго-восток Грузии
Неизведанный юго-восток Грузии

Что вас ожидает

Эхо мировой истории
Сначала мы отправимся к древнему городищу Дманиси — месту, где вы тотчас погрузитесь в историю человечества и своими глазами увидите останки одного из видов homo erectus. Это homo georgicus, или «человек из Грузии». Находка археологов свидетельствует, что первые миграции наших предков из Африки вглубь Европы происходили как раз через территорию горной страны. Здесь же вы рассмотрите руины целого поселения первобытных людей и другие древности: тысячелетние виноградные семена и винный осадок на дне глиняной посуды — Грузия действительно родина виноделия!

Удивительное наследие Грузии
Проезжая мимо скалистых ущелий, из доисторических времён переместимся в Средневековье и доберёмся в Болниси, или Катариненфельд, Чорук Кемерли, Люксембург. Смена имён города многое расскажет о его сложной судьбе, а баварская архитектура даст возможность представить, как грузинские земли обживали немецкие переселенцы. Вы побываете в старейшем храме страны в форме базилики — Болнисском Сиони, построенном в конце 5 века нашей эры в эпоху царя Вахтанга Горгасали. Рассмотрите надписи на фасаде базилики — древнейшее свидетельство грузинской письменности. И отправитесь в монастырь XIII века Цугругашени: здесь сохранились великолепные фрески, поэтому храм считается уникальным памятником средневековой архитектуры.

Также в Болниси при желании мы остановимся на обед в одном из заведений с традиционной и вкусной кухней, отличным вином и аутентичной атмосферой. Или устроим пикник в месте с прекрасными видами.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и бутылка негазированной воды включены в стоимость экскурсии.
  • В стоимость не включены входные билеты.
  • Обед оплачивается дополнительно (около 20 лари с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проходит в свободном темпе, время позволит насладиться путешествием и никуда не бежать.
Неизведанный юго-восток Грузии
Неизведанный юго-восток Грузии
Неизведанный юго-восток Грузии
Неизведанный юго-восток Грузии
Неизведанный юго-восток Грузии
Неизведанный юго-восток Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
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