Леди проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Эхо мировой истории

Сначала мы отправимся к древнему городищу Дманиси — месту, где вы тотчас погрузитесь в историю человечества и своими глазами увидите останки одного из видов homo erectus. Это homo georgicus, или «человек из Грузии». Находка археологов свидетельствует, что первые миграции наших предков из Африки вглубь Европы происходили как раз через территорию горной страны. Здесь же вы рассмотрите руины целого поселения первобытных людей и другие древности: тысячелетние виноградные семена и винный осадок на дне глиняной посуды — Грузия действительно родина виноделия!

Удивительное наследие Грузии

Проезжая мимо скалистых ущелий, из доисторических времён переместимся в Средневековье и доберёмся в Болниси, или Катариненфельд, Чорук Кемерли, Люксембург. Смена имён города многое расскажет о его сложной судьбе, а баварская архитектура даст возможность представить, как грузинские земли обживали немецкие переселенцы. Вы побываете в старейшем храме страны в форме базилики — Болнисском Сиони, построенном в конце 5 века нашей эры в эпоху царя Вахтанга Горгасали. Рассмотрите надписи на фасаде базилики — древнейшее свидетельство грузинской письменности. И отправитесь в монастырь XIII века Цугругашени: здесь сохранились великолепные фрески, поэтому храм считается уникальным памятником средневековой архитектуры.

Также в Болниси при желании мы остановимся на обед в одном из заведений с традиционной и вкусной кухней, отличным вином и аутентичной атмосферой. Или устроим пикник в месте с прекрасными видами.