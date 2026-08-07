Леди проводит ещё 10 экскурсий

Навстречу каменистым ущельям и горным рекам, доисторическим руинам и болнийским крестам — путешествие в не самый туристический уголок Грузии покажет, сколько ценностей хранит наша земля. Следы первобытных людей, баварский стиль

в архитектуре и невероятная первозданная природа. Без чёткого тайминга, с возможностью остановиться на пикник у речки и выпить вина в аутентичном месте, вы познакомитесь с частью Грузии, которую хорошо знают даже не все грузины.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эхо мировой истории

Сначала мы отправимся к древнему городищу Дманиси — месту, где вы тотчас погрузитесь в историю человечества и своими глазами увидите останки одного из видов homo erectus. Это homo georgicus, или «человек из Грузии». Находка археологов свидетельствует, что первые миграции наших предков из Африки вглубь Европы происходили как раз через территорию горной страны. Здесь же вы рассмотрите руины целого поселения первобытных людей и другие древности: тысячелетние виноградные семена и винный осадок на дне глиняной посуды — Грузия действительно родина виноделия!

Удивительное наследие Грузии

Проезжая мимо скалистых ущелий, из доисторических времён переместимся в Средневековье и доберёмся в Болниси, или Катариненфельд, Чорук Кемерли, Люксембург. Смена имён города многое расскажет о его сложной судьбе, а баварская архитектура даст возможность представить, как грузинские земли обживали немецкие переселенцы. Вы побываете в старейшем храме страны в форме базилики — Болнисском Сиони, построенном в конце 5 века нашей эры в эпоху царя Вахтанга Горгасали. Рассмотрите надписи на фасаде базилики — древнейшее свидетельство грузинской письменности. И отправитесь в монастырь XIII века Цугругашени: здесь сохранились великолепные фрески, поэтому храм считается уникальным памятником средневековой архитектуры.

Также в Болниси при желании мы остановимся на обед в одном из заведений с традиционной и вкусной кухней, отличным вином и аутентичной атмосферой. Или устроим пикник в месте с прекрасными видами.

Организационные детали