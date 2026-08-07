Леди проводит ещё 10 экскурсий

Увидеть древнее городище Дманиси и узнать о немецком наследии страны в средневековом Болниси
Навстречу каменистым ущельям и горным рекам, доисторическим руинам и болнийским крестам — путешествие в не самый туристический уголок Грузии покажет, сколько ценностей хранит наша земля. Следы первобытных людей, баварский стиль читать дальшеуменьшить
в архитектуре и невероятная первозданная природа.
Без чёткого тайминга, с возможностью остановиться на пикник у речки и выпить вина в аутентичном месте, вы познакомитесь с частью Грузии, которую хорошо знают даже не все грузины.
Описание экскурсии
Эхо мировой истории
Сначала мы отправимся к древнему городищу Дманиси — месту, где вы тотчас погрузитесь в историю человечества и своими глазами увидите останки одного из видов homo erectus. Это homo georgicus, или «человек из Грузии». Находка археологов свидетельствует, что первые миграции наших предков из Африки вглубь Европы происходили как раз через территорию горной страны. Здесь же вы рассмотрите руины целого поселения первобытных людей и другие древности: тысячелетние виноградные семена и винный осадок на дне глиняной посуды — Грузия действительно родина виноделия!
Удивительное наследие Грузии
Проезжая мимо скалистых ущелий, из доисторических времён переместимся в Средневековье и доберёмся в Болниси, или Катариненфельд, Чорук Кемерли, Люксембург. Смена имён города многое расскажет о его сложной судьбе, а баварская архитектура даст возможность представить, как грузинские земли обживали немецкие переселенцы. Вы побываете в старейшем храме страны в форме базилики — Болнисском Сиони, построенном в конце 5 века нашей эры в эпоху царя Вахтанга Горгасали. Рассмотрите надписи на фасаде базилики — древнейшее свидетельство грузинской письменности. И отправитесь в монастырь XIII века Цугругашени: здесь сохранились великолепные фрески, поэтому храм считается уникальным памятником средневековой архитектуры.
Также в Болниси при желании мы остановимся на обед в одном из заведений с традиционной и вкусной кухней, отличным вином и аутентичной атмосферой. Или устроим пикник в месте с прекрасными видами.
Организационные детали
Транспортные расходы и бутылка негазированной воды включены в стоимость экскурсии.
В стоимость не включены входные билеты.
Обед оплачивается дополнительно (около 20 лари с человека).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Экскурсия проходит в свободном темпе, время позволит насладиться путешествием и никуда не бежать.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леди — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 847 туристов
Привет! Я Леди — ваш личный гид по Грузии! с 2011 года я создаю для своих гостей незабываемые путешествия и помогаю взглянуть на страну не только глазами туриста, но и читать дальшеуменьшить
как местный житель. Вместе с моей командой профессиональных гидов мы покажем вам Грузию, в которую невозможно не влюбиться: живую, душевную, гостеприимную!
На наших экскурсиях вас ждут не просто исторические факты и архитектурные жемчужины. Вы узнаете о современной жизни грузин, заглянете в скрытые уголки города, попробуете лучшее вино, услышите местные легенды и мифы, а также откроете для себя традиции и кухню так, как это делаем мы — с любовью и юмором. И конечно, поделимся нашими личными рекомендациями, секретными местами и «явками-паролями», которые знают только местные!
Здесь, в солнечном Тбилиси, мы вместе создадим яркие воспоминания, полные вкусов, ароматов и открытий. Давайте превратим ваше путешествие в настоящую историю, которую вы будете с теплотой вспоминать ещё долгие годы!
До встречи в Грузии!
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