Погрузиться в очарование древнего и современного города вы сможете во время обзорной экскурсии по Тбилиси. Познакомимся с Мехетской церковью, построенной в 13 веке. Полюбуемся памятником царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгосали, статуей Картлис Деда и другими достопримечательностями. Погуляем по парку Рике, который радует детскими площадками, лабиринтом, поющими фонтанами и амфитеатром. Осмотрим огромный стеклянный мост Мира, символизирующий путь из прошлого в будущее.

Поднимемся на крепость Нарикала по канатной дороге и насладимся видами города с высоты. Увидим знаменитые серные бани, где вода к посетителям поступает из-под земли – из специальных источников. Откроем для себя легендарное Инжировое ущелье.

Также вас ждут дворец Дариджан, «винный подьем», храм огнепоклонников «Атешга», Центральная площадь, Месхетинский дом, и многие другие колоритные места.