Обзорная экскурсия по Тбилиси

Обзорная экскурсия по Тбилиси
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Обзорная экскурсия по Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Мехетская церковь
  • памятник царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгосали
  • парку Рике
  • мост Мира
  • крепость Нарикала
  • дворец Дариджан
  • «винный подьем»
  • храм огнепоклонников «Атешга»
  • Центральная площадь
  • Месхетинский дом и др.
Погрузиться в очарование древнего и современного города вы сможете во время обзорной экскурсии по Тбилиси. Познакомимся с Мехетской церковью, построенной в 13 веке. Полюбуемся памятником царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгосали, статуей Картлис Деда и другими достопримечательностями. Погуляем по парку Рике, который радует детскими площадками, лабиринтом, поющими фонтанами и амфитеатром. Осмотрим огромный стеклянный мост Мира, символизирующий путь из прошлого в будущее.
Поднимемся на крепость Нарикала по канатной дороге и насладимся видами города с высоты. Увидим знаменитые серные бани, где вода к посетителям поступает из-под земли – из специальных источников. Откроем для себя легендарное Инжировое ущелье.
Также вас ждут дворец Дариджан, «винный подьем», храм огнепоклонников «Атешга», Центральная площадь, Месхетинский дом, и многие другие колоритные места.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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