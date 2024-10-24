Приглашаю отправиться в места, которые не входят в классические обзорные экскурсии! Вы увидите старейшее здание города, подниметесь к монументу «Летопись Грузии» и полюбуетесь Тбилисским морем.
Рассмотрите традиционные дома из разных регионов в этнографическом музее под открытым небом, прокатитесь на платном лифте и пройдёте по мосту между домами на уровне 14-го этажа.
Рассмотрите традиционные дома из разных регионов в этнографическом музее под открытым небом, прокатитесь на платном лифте и пройдёте по мосту между домами на уровне 14-го этажа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Старейший дом Тбилиси. Вы увидите дом 17 века, принадлежавший купеческой семье Поракишвили. На его примере я расшифрую особенности традиционного стиля грузинских жилых домов «дарбази».
Тбилисское море. Так называют местное живописное водохранилище. Лучший вид на него открывается с монумента «Летопись Грузии» — туда мы и поедем.
Прогулка по мостам между домами. Представьте три панельных дома, связанные мостами на 14-м этаже. Я раскрою, для чего это сделано. А чтобы добраться до мостов, мы прокатимся на платном лифте. Это ещё одна интересная местная особенность!
Этнографический музей под открытым небом. Гуляя по приятному парку, вы увидите традиционные дома из разных регионов страны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Mitsubishi Delica
- Билеты в Этнографический музей не включены в стоимость — 20 лари с человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1520 туристов
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу.Задать вопрос
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