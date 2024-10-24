Приглашаю отправиться в места, которые не входят в классические обзорные экскурсии! Вы увидите старейшее здание города, подниметесь к монументу «Летопись Грузии» и полюбуетесь Тбилисским морем. Рассмотрите традиционные дома из разных регионов в этнографическом музее под открытым небом, прокатитесь на платном лифте и пройдёте по мосту между домами на уровне 14-го этажа.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Старейший дом Тбилиси. Вы увидите дом 17 века, принадлежавший купеческой семье Поракишвили. На его примере я расшифрую особенности традиционного стиля грузинских жилых домов «дарбази».

Тбилисское море. Так называют местное живописное водохранилище. Лучший вид на него открывается с монумента «Летопись Грузии» — туда мы и поедем.

Прогулка по мостам между домами. Представьте три панельных дома, связанные мостами на 14-м этаже. Я раскрою, для чего это сделано. А чтобы добраться до мостов, мы прокатимся на платном лифте. Это ещё одна интересная местная особенность!

Этнографический музей под открытым небом. Гуляя по приятному парку, вы увидите традиционные дома из разных регионов страны.

Организационные детали