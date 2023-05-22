Индивидуальный тур мы можем провести для вас в любой день, под ваш запрос. Мы отправляемся из Тбилиси в регион Самцхе-Джавахети. Сперва мы отправимся в Бальноеолгический курорт Боржоми и осмотрим центр и главный парк. Испробуем минеральную воду, настоящй Боржоми из двух источников, тёплого и холодного.
Ближайшие даты:
22
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мая
23
мая
мая
24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Боржоми
- Зелёный монастырь
- Крепость Рабат
- Мужской монастырь Сапара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Испробуем минеральную воду, настоящий Боржоми из двух источников, тёплого и холодного. Дальше мы отправимся в изумительно красивый и спрятанный в гуще леса, мужской монастырь, который так и называется «Зелёный Монастырь». Он поразит вас своей красотой.
- Потом отправляемся в очень красивую Крепость Рабат. Хоть она и недавно реставрирована, но она впечатлит вас своим масштабом, красотой и историей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт, топливо, услуги водителя
- Сопровождение гида на всём маршруте
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Входные билеты в Боржомский парк
- Обед
- Входные билеты в крепость Рабат
- Внутренний гид в крепости Рабат
- Входные билеты в музей Рабат (при желании)
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Станция метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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