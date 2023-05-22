От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат

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Ответы на вопросы
Индивидуальный тур мы можем провести для вас в любой день, под ваш запрос. Мы отправляемся из Тбилиси в регион Самцхе-Джавахети. Сперва мы отправимся в Бальноеолгический курорт Боржоми и осмотрим центр и главный парк. Испробуем минеральную воду, настоящй Боржоми из двух источников, тёплого и холодного.
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
От бальнеологического курорта Боржоми до Крепости Рабат
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
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28
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Боржоми
  • Зелёный монастырь
  • Крепость Рабат
  • Мужской монастырь Сапара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Испробуем минеральную воду, настоящий Боржоми из двух источников, тёплого и холодного. Дальше мы отправимся в изумительно красивый и спрятанный в гуще леса, мужской монастырь, который так и называется «Зелёный Монастырь». Он поразит вас своей красотой.
  • Потом отправляемся в очень красивую Крепость Рабат. Хоть она и недавно реставрирована, но она впечатлит вас своим масштабом, красотой и историей.
После мы отправимся в ещё один уникальнейший мужской монастырь Сапара, в котором сохранились уникальные фрески и ажурные барельефы. Сам монастырь Сапара находится на возвышенности и оттуда открываются просто сногсшибательные виды!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт, топливо, услуги водителя
  • Сопровождение гида на всём маршруте
  • 0.5 воды на человека
Что не входит
  • Входные билеты в Боржомский парк
  • Обед
  • Входные билеты в крепость Рабат
  • Внутренний гид в крепости Рабат
  • Входные билеты в музей Рабат (при желании)
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Станция метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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