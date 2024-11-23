Панкисское ущелье: место, куда хочется сбежать

Тбилиси: Экскурсия в Панкисское ущелье с посещением монастыря Алаверди
Панкисское ущелье: место, куда хочется сбежать
Панкисское ущелье: место, куда хочется сбежать
Панкисское ущелье: место, куда хочется сбежать
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Панкисское ущелье: Уникальный уголок Чечни

Панкисское ущелье — это удивительное место, где живут коренные чеченцы. Здесь вы сможете насладиться природой и атмосферой, которая редко доступна туристам. Это не просто путешествие, а возможность погрузиться в культуру и традиции чеченского народа.

Путешествие по живописным местам

Мы отправимся в захватывающее путешествие по живописному Гомборскому перевалу и винному краю Кахетии. На нашем пути нас ждут:

  • Посещение монастыря и средневековой академии Икалто;
  • Экскурсия в красивейший монастырь Алаверди;
  • Обед в доме чеченки Циури с традиционными чеченскими блюдами.

Традиции и кулинария

Во время обеда у Циури вы сможете насладиться не только вкусной едой, но и задушевными беседами, которые позволят вам лучше понять местные традиции и обычаи. Это отличный способ узнать больше о жизни чеченского народа и их культуре.

Природные красоты

Не упустите возможность увидеть главную гордость кистинцев — водопад Хадори. Это великолепное природное явление подарит вам незабываемые впечатления и станет ярким моментом вашего путешествия.

Панкисское ущелье — это не просто место на карте, а настоящая находка для тех, кто хочет узнать больше о культуре и жизни чеченского народа. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гомборский перевал
  • Монастырь и академия Икалто
  • Монастырь Алаверди
  • Панкисское ущелье
  • Хадорский водопад
Что включено
  • Трансфер. Комфортная машина с кондиционером
  • Сопровождение профессионального гида
Что не входит в цену
  • Обед в семье - 35 лари с человека
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча у вашего отеля в Тбилиси
Завершение: Окончание у вашего отеля в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Мы очень рады, что вы забронировали экскурсию
  • Немного важной информации:
  • С вами поедет наш заботливый местный гид Коба
  • Одевайтесь удобно и по погоде, возьмите с собой немного наличных денег
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
На автобусе
скидка
54%
24 отзыва
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Погрузитесь в атмосферу горной Грузии, исследуя живописные места и древние сооружения. Вкусите хинкали и прокатитесь на зиплайне! (130+ symbols)
Начало: Возле площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
3516 за человека
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
На машине
134 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по историческим местам Грузии: Мцхета, Жинвали, Казбек
Погрузитесь в историю Грузии, посетив древние монастыри, крепости и горные перевалы. Узнайте о культуре и традициях горцев, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Тбилиси
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки
На автобусе
скидка
15%
685 отзывов
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Казбек и Дарьяльское ущелье: путешествие по карте Грузии
Откройте для себя дух Грузии, путешествуя по Военно-Грузинской дороге с захватывающими видами и историческими местами
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
24 ноя в 08:45
2017 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам