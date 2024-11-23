Описание экскурсии
Панкисское ущелье: Уникальный уголок Чечни
Панкисское ущелье — это удивительное место, где живут коренные чеченцы. Здесь вы сможете насладиться природой и атмосферой, которая редко доступна туристам. Это не просто путешествие, а возможность погрузиться в культуру и традиции чеченского народа.
Путешествие по живописным местам
Мы отправимся в захватывающее путешествие по живописному Гомборскому перевалу и винному краю Кахетии. На нашем пути нас ждут:
- Посещение монастыря и средневековой академии Икалто;
- Экскурсия в красивейший монастырь Алаверди;
- Обед в доме чеченки Циури с традиционными чеченскими блюдами.
Традиции и кулинария
Во время обеда у Циури вы сможете насладиться не только вкусной едой, но и задушевными беседами, которые позволят вам лучше понять местные традиции и обычаи. Это отличный способ узнать больше о жизни чеченского народа и их культуре.
Природные красоты
Не упустите возможность увидеть главную гордость кистинцев — водопад Хадори. Это великолепное природное явление подарит вам незабываемые впечатления и станет ярким моментом вашего путешествия.
Панкисское ущелье — это не просто место на карте, а настоящая находка для тех, кто хочет узнать больше о культуре и жизни чеченского народа. Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гомборский перевал
- Монастырь и академия Икалто
- Монастырь Алаверди
- Панкисское ущелье
- Хадорский водопад
Что включено
- Трансфер. Комфортная машина с кондиционером
- Сопровождение профессионального гида
Что не входит в цену
- Обед в семье - 35 лари с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Мы очень рады, что вы забронировали экскурсию
- Немного важной информации:
- С вами поедет наш заботливый местный гид Коба
- Одевайтесь удобно и по погоде, возьмите с собой немного наличных денег