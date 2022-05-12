Что вас ожидает:

Живые эмоции на плёнке

Это не экскурсия, а прогулка. Мы пройдемся по главной улице города Руставелли, заглянем в секретные парадные, вместе выпьем кофе или чай в одной из самых красивых кофеен и сделаем атмосферные кадры на пленочный фотоаппарат.

В 12:00 мы встретимся в красивом кафе и обсудим детали прогулки, пройдёмся по главной улице города, увидим красивые входы и тайные места, закончим прогулку на площади Мейдан, с лучшим видом на город старой крепости Нарикала.

Важная информация: