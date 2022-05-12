Пленочная фотосессия в старом городе

Вы помните ощущения от рассматривания старого альбома

Для красивых фото
Вы помните ощущения от рассматривания старого альбома? На пленочных фотографиях прошлое выглядит таким красивым.

И Тбилиси очень идет пленка, все кажется волшебным, а люди раскрываются такими, какие они есть.
Пленочная фотосессия в старом городе
Пленочная фотосессия в старом городе
Пленочная фотосессия в старом городе
Пленочная фотосессия в старом городе
Пленочная фотосессия в старом городе
Пленочная фотосессия в старом городе
Пленочная фотосессия в старом городе
Пленочная фотосессия в старом городе

Что вас ожидает 🤩

  • Улица Руставели
  • Фонтан
  • Квартал художников
  • Театр оперы и балета
  • Цветная парадная
  • Театр кукол
  • Старый город

Что вас ожидает:

    Живые эмоции на плёнке
    Это не экскурсия, а прогулка. Мы пройдемся по главной улице города Руставелли, заглянем в секретные парадные, вместе выпьем кофе или чай в одной из самых красивых кофеен и сделаем атмосферные кадры на пленочный фотоаппарат.
    В 12:00 мы встретимся в красивом кафе и обсудим детали прогулки, пройдёмся по главной улице города, увидим красивые входы и тайные места, закончим прогулку на площади Мейдан, с лучшим видом на город старой крепости Нарикала.

    Важная информация:

    • прогулка занимает около трех часов
    • цветная пленка будет готова в течение трех дней, черно-белая - в течение двух недель
    • цена указана за 1 катушку пленки (36 кадров), в компании может быть более одного человека по договоренности, вы можете выбрать цветную или черно-белую пленку.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги фотографа
    • Проявка и сканирование пленки
    Что не входит
    • Еда
    • Напитки
    • Транспорт
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Мераб Костава, 14, Тбилиси
    Завершение: Площадь Мейдан
    Когда и сколько длится?
    Когда: Суббота, воскресенье в 12:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
    Важная информация
    • Цена указана за катушку пленки
    • Напишите мне, если более одного человека хотят принять участие
    • Прогулка занимает около трех часов
    • Цветная пленка будет готова в течение трех дней, черно-белая - в течение двух недель
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Суббота, воскресенье в 12:00

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