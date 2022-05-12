Это не экскурсия, а прогулка. Мы пройдемся по главной улице города Руставелли, заглянем в секретные парадные, вместе выпьем кофе или чай в одной из самых красивых кофеен и сделаем атмосферные кадры на пленочный фотоаппарат.
В 12:00 мы встретимся в красивом кафе и обсудим детали прогулки, пройдёмся по главной улице города, увидим красивые входы и тайные места, закончим прогулку на площади Мейдан, с лучшим видом на город старой крепости Нарикала.
Важная информация:
прогулка занимает около трех часов
цветная пленка будет готова в течение трех дней, черно-белая - в течение двух недель
цена указана за 1 катушку пленки (36 кадров), в компании может быть более одного человека по договоренности, вы можете выбрать цветную или черно-белую пленку.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги фотографа
Проявка и сканирование пленки
Что не входит
Еда
Напитки
Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мераб Костава, 14, Тбилиси
Завершение: Площадь Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Цена указана за катушку пленки
Напишите мне, если более одного человека хотят принять участие
Прогулка занимает около трех часов
Цветная пленка будет готова в течение трех дней, черно-белая - в течение двух недель
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суббота, воскресенье в 12:00
Анна — ваш гид в Тбилиси
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