Если вы устали от городской суеты и хотите погрузиться в мир приключений, этот вариант — для вас. Мы пройдём по ущельям, поднимемся по скальным тропам и окажемся среди руин средневековой крепости. Это одно из моих любимых мест — здесь удивительное сочетание природы и истории, о которых я с удовольствием вам расскажу.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или €40 за человека, если вас больше

от €129 за 1–3 человек или €40 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Каньоны Биртвиси

Природное чудо, окружённое скалами, ущельями и густой зеленью. Вам предстоит пройти по руслу небольшой реки и ощутить себя первооткрывателем этих мест. А узкие тропы, крутые подъёмы и спуски сделают маршрут насыщенным и захватывающим.

Средневековая крепость в самом сердце каньонов

В глубине каньонов спрятаны руины некогда неприступной крепости. Мы поднимемся на вершину, откуда открываются панорамные виды на каньоны и окружающие холмы. Вы узнаете о стратегической роли этого укрепления и услышите его легенды.

Сторожевая башня

Ещё одна знаковая точка маршрута — сторожевая башня, возвышающаяся над ущельем. Подъём к ней потребует усилий, но открывающийся с вершины панорамный вид стоит каждого шага.

Пикник на природе

После активного маршрута мы остановимся на привал с горячей домашней едой и напитками. Отдохнём, поделимся впечатлениями и насладимся атмосферой этого места.

На прогулке вы услышите:

историю крепости Биртвиси: зачем её построили и какие события здесь разворачивались

легенду об Арсене — полководце, чьё имя связано с этим местом

как каньоны приобрели свою уникальную форму

какие редкие птицы обитают в этих местах

грузинскую легенду о сокровищах, спрятанных здесь

Организационные детали