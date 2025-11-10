Природное чудо, окружённое скалами, ущельями и густой зеленью. Вам предстоит пройти по руслу небольшой реки и ощутить себя первооткрывателем этих мест. А узкие тропы, крутые подъёмы и спуски сделают маршрут насыщенным и захватывающим.
Средневековая крепость в самом сердце каньонов
В глубине каньонов спрятаны руины некогда неприступной крепости. Мы поднимемся на вершину, откуда открываются панорамные виды на каньоны и окружающие холмы. Вы узнаете о стратегической роли этого укрепления и услышите его легенды.
Сторожевая башня
Ещё одна знаковая точка маршрута — сторожевая башня, возвышающаяся над ущельем. Подъём к ней потребует усилий, но открывающийся с вершины панорамный вид стоит каждого шага.
Пикник на природе
После активного маршрута мы остановимся на привал с горячей домашней едой и напитками. Отдохнём, поделимся впечатлениями и насладимся атмосферой этого места.
На прогулке вы услышите:
историю крепости Биртвиси: зачем её построили и какие события здесь разворачивались
легенду об Арсене — полководце, чьё имя связано с этим местом
как каньоны приобрели свою уникальную форму
какие редкие птицы обитают в этих местах
грузинскую легенду о сокровищах, спрятанных здесь
Организационные детали
Возрастное ограничение — 18+
В стоимость включён трансфер на автомобиле Duster или минивэне Mercedes
Мы пройдём около 8 км. Маршрут требует базовой средней физической подготовки: будут подъёмы и спуски. Подходит для людей, привыкших к активным прогулкам
Не подойдёт путешественникам, которые боятся высоты
На маршруте есть подъём с подвесными перилами — это опция по желанию. Вы сможете остаться внизу с помощником гида
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я занимаюсь треккинговым туризмом с 2020 года, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, потом переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха. читать дальше
Искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, так и о местной флоре и фауне. Безопасность — мой приоритет. Ежегодно прохожу курсы первой помощи. В походах особое внимание уделяю атмосфере. Я умею объединять людей, превращая группу незнакомцев в команду, в которой каждый чувствует себя уверенно. Если вы новичок — я буду рядом, помогу освоить технику движения, поделюсь лайфхаками и поддержу в сложные моменты. А если вы опытный хайкер — мы вместе найдём маршрут, который станет для вас вызовом. Приглашаю в свои туры людей с открытым сердцем и жаждой приключений. Если вас манит неизвестная тропа в дебрях, значит, мы с вами на одной волне.