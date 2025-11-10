Мои заказы

По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах

Пройти узкими ущельями, взобраться на древние руины и узнать Грузию, скрытую от посторонних глаз
Если вы устали от городской суеты и хотите погрузиться в мир приключений, этот вариант — для вас. Мы пройдём по ущельям, поднимемся по скальным тропам и окажемся среди руин средневековой крепости.

Это одно из моих любимых мест — здесь удивительное сочетание природы и истории, о которых я с удовольствием вам расскажу.
По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах© Максим
По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах© Максим
По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах© Максим
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Каньоны Биртвиси

Природное чудо, окружённое скалами, ущельями и густой зеленью. Вам предстоит пройти по руслу небольшой реки и ощутить себя первооткрывателем этих мест. А узкие тропы, крутые подъёмы и спуски сделают маршрут насыщенным и захватывающим.

Средневековая крепость в самом сердце каньонов

В глубине каньонов спрятаны руины некогда неприступной крепости. Мы поднимемся на вершину, откуда открываются панорамные виды на каньоны и окружающие холмы. Вы узнаете о стратегической роли этого укрепления и услышите его легенды.

Сторожевая башня

Ещё одна знаковая точка маршрута — сторожевая башня, возвышающаяся над ущельем. Подъём к ней потребует усилий, но открывающийся с вершины панорамный вид стоит каждого шага.

Пикник на природе

После активного маршрута мы остановимся на привал с горячей домашней едой и напитками. Отдохнём, поделимся впечатлениями и насладимся атмосферой этого места.

На прогулке вы услышите:

  • историю крепости Биртвиси: зачем её построили и какие события здесь разворачивались
  • легенду об Арсене — полководце, чьё имя связано с этим местом
  • как каньоны приобрели свою уникальную форму
  • какие редкие птицы обитают в этих местах
  • грузинскую легенду о сокровищах, спрятанных здесь

Организационные детали

  • Возрастное ограничение — 18+
  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Duster или минивэне Mercedes
  • Мы пройдём около 8 км. Маршрут требует базовой средней физической подготовки: будут подъёмы и спуски. Подходит для людей, привыкших к активным прогулкам
  • Не подойдёт путешественникам, которые боятся высоты
  • На маршруте есть подъём с подвесными перилами — это опция по желанию. Вы сможете остаться внизу с помощником гида

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я занимаюсь треккинговым туризмом с 2020 года, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, потом переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха.
читать дальше

Искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, так и о местной флоре и фауне. Безопасность — мой приоритет. Ежегодно прохожу курсы первой помощи. В походах особое внимание уделяю атмосфере. Я умею объединять людей, превращая группу незнакомцев в команду, в которой каждый чувствует себя уверенно. Если вы новичок — я буду рядом, помогу освоить технику движения, поделюсь лайфхаками и поддержу в сложные моменты. А если вы опытный хайкер — мы вместе найдём маршрут, который станет для вас вызовом. Приглашаю в свои туры людей с открытым сердцем и жаждой приключений. Если вас манит неизвестная тропа в дебрях, значит, мы с вами на одной волне.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Зов горных богов: ущелье Дзама, монастырь Ортубани и озеро Батети
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов горных богов: ущелье Дзама и озеро Батети
Погрузитесь в мир горных пейзажей, древних монастырей и живописных озёр. Откройте для себя Тбилиси с новой стороны, отправляясь в уникальное путешествие
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Древние церкви, город в скалах и грузинская кухня
Насладиться невероятным видом с горы у монастыря Джвари и исследовать пещерный город
14 ноя в 08:30
15 ноя в 08:30
€155 за всё до 7 чел.
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг по каньонам Биртвиси
Насладитесь прогулкой по каньонам Биртвиси, откройте для себя нетронутую природу и отдохните на пикнике среди величественных скал и водопадов
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси