Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси

Получить профессиональные снимки из трёх локаций на выбор и узнать их историю
Фотоэкскурсия — идеальный способ запечатлеть своё знакомство с таким разным Тбилиси: тенистые дворики, городские пейзажи, шедевры архитектуры… А заодно узнать немного истории и любопытные факты. С вас — выбрать три места из предложенных нами. С нас — помочь определиться с выбором, рассказать о городе и подарить вам тёплые фото.
5
2 отзыва
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Путешествие в объективе: фотоэкскурсия по Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Локации на выбор:

  • Площадь Свободы и её окрестности: центральная площадь города, где соседствуют историческая атмосфера и современная жизнь Тбилиси (cквер Пушкина, проспект Руставели и т. д.).
  • Район Сололаки: исторический квартал, сердце ренессанса Тбилиси с уникальной архитектурой (тифлисские дворики, дома и парадные).
  • Площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан): оживлённый центр города, где можно почувствовать дух настоящей, живой Грузии, одновременно древней и современной (Мейдан-базар).
  • Храм Метехи: многовековой храм с панорамным видом на Старый город.
  • Замок Нарикала: завораживающий место, одна из главных достопримечательностей Тбилиси с потрясающим видом на весь город.
  • Парки Ваке или Мтацминда.

Организационные детали

  • Три локации на ваш выбор.
  • Мы отправим вам 70–90 фото в обработке через 3 дня после прогулки.
  • Экскурсию проведёт профессиональный фотограф.
  • В случае плохой погоды можно обсудить перенос на другое время или день.
  • Нашу фотосессию можно подарить в виде сертификата, детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
17 мар 2024
Спасибо большое Виктору за отличную фотосессию и легкую, позитивную прогулку! Фотографии очень понравились!
Спасибо большое Виктору за отличную фотосессию и легкую, позитивную прогулку! Фотографии очень понравились!
И
11 мар 2024
Фотографии получились🔥🔥🔥

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