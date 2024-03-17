Shako — ваша команда гидов в Тбилиси

Провели экскурсии для 381 туриста

читать дальше богатой грузинской души. На протяжении 5 лет я путешествовал по Европе и жил в самых разных городах, что помогло составить яркие и насыщенные программы грузинских каникул, которые никого не оставят равнодушным. Наша мечта — показать вам Грузию нашего детства! Ту Грузию, которую каждый из нас любит всем сердцем!

Привет, дорогие гости! Меня зовут Шако. Я родился и вырос в Тбилиси и бесконечно люблю свою страну. Вот уже 6 лет мы с командой профессиональных гидов успешно приоткрываем завесу тайны