Фотоэкскурсия — идеальный способ запечатлеть своё знакомство с таким разным Тбилиси: тенистые дворики, городские пейзажи, шедевры архитектуры… А заодно узнать немного истории и любопытные факты. С вас — выбрать три места из предложенных нами. С нас — помочь определиться с выбором, рассказать о городе и подарить вам тёплые фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Локации на выбор:
- Площадь Свободы и её окрестности: центральная площадь города, где соседствуют историческая атмосфера и современная жизнь Тбилиси (cквер Пушкина, проспект Руставели и т. д.).
- Район Сололаки: исторический квартал, сердце ренессанса Тбилиси с уникальной архитектурой (тифлисские дворики, дома и парадные).
- Площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан): оживлённый центр города, где можно почувствовать дух настоящей, живой Грузии, одновременно древней и современной (Мейдан-базар).
- Храм Метехи: многовековой храм с панорамным видом на Старый город.
- Замок Нарикала: завораживающий место, одна из главных достопримечательностей Тбилиси с потрясающим видом на весь город.
- Парки Ваке или Мтацминда.
Организационные детали
- Три локации на ваш выбор.
- Мы отправим вам 70–90 фото в обработке через 3 дня после прогулки.
- Экскурсию проведёт профессиональный фотограф.
- В случае плохой погоды можно обсудить перенос на другое время или день.
- Нашу фотосессию можно подарить в виде сертификата, детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shako — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 381 туриста
Привет, дорогие гости! Меня зовут Шако. Я родился и вырос в Тбилиси и бесконечно люблю свою страну. Вот уже 6 лет мы с командой профессиональных гидов успешно приоткрываем завесу тайныЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
17 мар 2024
Спасибо большое Виктору за отличную фотосессию и легкую, позитивную прогулку! Фотографии очень понравились!
И
Илона
11 мар 2024
Фотографии получились🔥🔥🔥
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