читать дальше заметно. Завели по мимо исторических мест, ещё и пекарню с прекрасной выпечкой, а в конце очень красочно и вкусно продегустировали вино, молодой человек наливал и рассказывал про вино и тосты все это с юмором.

Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не