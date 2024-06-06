1 чел.
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скидка
50%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
30€15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€60 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €65 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Ускользающая красота Тбилиси: Путешествие по историческим районам
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, оживающие перед вами
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€33 за человека
Мини-группа
3 часа
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
€48 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Готовим и едим: грузинская кухня в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской гастрономии, научитесь готовить хинкали и хачапури под руководством опытного шеф-повара
Начало: В ресторане
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €28 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
- ЯЯрослав5 июня 2024Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
- LLeonid4 июня 2024Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
- ЕЕлена31 мая 2024Огромный спасибо Тамаре за экскурсию! Она очень открытый и интересный человек, и благодаря ей мы увидели Тбилиси еще с одной стороны. Экскурсия очень понравилась, будем рекомендовать
- ААся31 мая 2024Безумно благодарны Илоне. Она сделала наш день в Тбилиси интересным, наполненным необычными локациями. Очень рекомендую
- ММихаил30 мая 2024Тамара прекрасна!
- RRoman29 мая 2024Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
- ААнна28 мая 2024Нам всё очень понравилось
- AAnastasiia28 мая 2024То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
- ННаталья22 мая 2024Спасибо Оксане за чудесную экскурсию! Получилось заглянуть в такие уголки Тбилиси, куда сам без проводника не попадешь)) Удивительные парадные, неожиданные
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экскурсии на 8 марта»
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