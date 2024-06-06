Экскурсии на 8 марта

Найдено 7 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Тбилиси, цены от €15, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
скидка
50%
Групповая
3.5 часа
2625 отзывов
Популярное предложение
По Тбилиси - душевно и зажигательно: групповая экскурсия
Откройте для себя душу Тбилиси: живые истории, традиционные вкусы и уникальные места, которые останутся в памяти навсегда
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
9 июня в 11:00
10 июня в 16:00
3015 за человека
Цари, прачки и тулухчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
148 отзывов
Цари, прачки и тулухчи: индивидуальная экскурсия по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, узнайте о старых профессиях, посетите древние храмы и почувствуйте колорит города на индивидуальной экскурсии
Начало: У метро Авлабар
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
60 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
82 отзыва
Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси: от Старого города до Сололаки
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 65 за всё до 6 чел.
Ускользающая красота Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
144 отзыва
Ускользающая красота Тбилиси: Путешествие по историческим районам
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, оживающие перед вами
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
33 за человека
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Душевный мастер-класс по росписи и знакомство с прикладными искусствами Грузии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
48 за человека
Грузинская кухня: готовим и едим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
408 отзывов
Готовим и едим: грузинская кухня в Тбилиси
Погрузитесь в мир грузинской гастрономии, научитесь готовить хинкали и хачапури под руководством опытного шеф-повара
Начало: В ресторане
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 28 за всё до 15 чел.
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Экскурсия очень понравилась! Владимир интересно и с юмором рассказывал о городе, показывал его с разных сторон. Вышла не скучная лекция
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    об истории, а приятная прогулка в хорошей компании. Вина на дегустации не пожалели:) Так же получили полезные советы куда сходить вкусно поесть. С удовольствием рекомендуем!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все нюансы и секреты Тбилиси.
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    Прошли по всем местам вместе 2.5-летней дочке, которой тоже всё понравилось: и ходить по узким улочкам, и летать на фуникулёре над рекой Курой, и посидеть на расписном ковре в старом городе:) Спасибо, будем рекомендовать друзьям!

    Это была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие всеЭто была замечательная, интересная и ёмкая экскурсия. С нами была экскурсовод Мариам, очень внимательная, знающие все
  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    По Тбилиси - душевно и зажигательно
    Мне очень понравилось, было много информации об истории, и о городе. Всё было с юмором, экскурсия 4 часа прошла не
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    заметно. Завели по мимо исторических мест, ещё и пекарню с прекрасной выпечкой, а в конце очень красочно и вкусно продегустировали вино, молодой человек наливал и рассказывал про вино и тосты все это с юмором.

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Ускользающая красота Тбилиси
    Огромный спасибо Тамаре за экскурсию! Она очень открытый и интересный человек, и благодаря ей мы увидели Тбилиси еще с одной стороны. Экскурсия очень понравилась, будем рекомендовать
  • А
    Ася
    31 мая 2024
    Фотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
    Безумно благодарны Илоне. Она сделала наш день в Тбилиси интересным, наполненным необычными локациями. Очень рекомендую
  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Ускользающая красота Тбилиси
    Тамара прекрасна!
  • R
    Roman
    29 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    Олично провела время в приятной компании. На память остался чудесный платок. Спасибо. Наташа.
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Грузинская кухня: готовим и едим
    Нам всё очень понравилось
  • A
    Anastasiia
    28 мая 2024
    Арт-поход в тбилисскую мастерскую
    То, что навсегда запомнится - очень душевная обстановка. За чашечкой прекрасного кофе было безумно приятно уютно посидеть и побеседовать, настроиться
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    на творчество. Сам процесс рисования увлекает. Можно не волноваться, что не получится, особенно, если нет опыта - всегда подскажут и помогут. От всей души благодарю за потрясающие приятные эмоции!

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Ускользающая красота Тбилиси
    Спасибо Оксане за чудесную экскурсию! Получилось заглянуть в такие уголки Тбилиси, куда сам без проводника не попадешь)) Удивительные парадные, неожиданные
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    виды, интересные рассказы про былое и настоящее. Получили массу приятных впечатлений от прогулки и от общения. Этот район очень дополняет общую историю Тбилиси.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Экскурсии на 8 марта»

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  4. Ускользающая красота Тбилиси
  5. Арт-поход в тбилисскую мастерскую
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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