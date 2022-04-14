Отправляемся в город Сурами, где побываем в двух церквях. В одной из которых, по легенде мать пожертвовала родным сыном, чтобы укрепить стены храма и побываем в церкви «Быстрых исполнений желаний». Побываем в Цхраджвари (гора 9 крестов), откуда открывается вид на Чёрное море. Увидим озеро Шаори и церковь Никорцминда ХIII века с неповторяющимися фресками. Заедем в Амбролаури на завод Хванчкара.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Билеты
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00
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