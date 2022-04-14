Люди живут здесь в домах, окруженные огромными горами и лесами.



Зеленый цвет присутствует везде.



Из большинства частей Рачи можно легко увидеть самые высокие вершины Кавказской горной системы.



Здесь также есть озеро, пусть и не природное, но его определенно стоит посетить и полюбоваться красотами окрестностей.



Также вы увидите множество исторических мест, в том числе церквей.