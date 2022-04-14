Рача - одна из самых красивых частей Грузии

Люди живут здесь в домах, окруженные огромными горами и лесами

Индивидуальная
Люди живут здесь в домах, окруженные огромными горами и лесами.

Зеленый цвет присутствует везде.

Из большинства частей Рачи можно легко увидеть самые высокие вершины Кавказской горной системы.

Здесь также есть озеро, пусть и не природное, но его определенно стоит посетить и полюбоваться красотами окрестностей.

Также вы увидите множество исторических мест, в том числе церквей.
Рача - одна из самых красивых частей Грузии
Рача - одна из самых красивых частей Грузии
Рача - одна из самых красивых частей Грузии
Рача - одна из самых красивых частей Грузии
Рача - одна из самых красивых частей Грузии
Рача - одна из самых красивых частей Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Сурами
  • Цхраджвари
  • Озеро Шаори
  • Никорцминда
  • Амбролаури
  • Завод Хванчкара

Что вас ожидает:

    Умиротворяющее путешествие
    Отправляемся в город Сурами, где побываем в двух церквях. В одной из которых, по легенде мать пожертвовала родным сыном, чтобы укрепить стены храма и побываем в церкви «Быстрых исполнений желаний». Побываем в Цхраджвари (гора 9 крестов), откуда открывается вид на Чёрное море. Увидим озеро Шаори и церковь Никорцминда ХIII века с неповторяющимися фресками. Заедем в Амбролаури на завод Хванчкара.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Билеты
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 11 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 10:00

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