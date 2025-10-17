-
30%
Групповая
до 15 чел.
Из Тбилиси - в Сигнахи и на винный завод
Отправиться на восток Грузии в винно-историческое путешествие
Начало: На ул. 1 Вахтанга Горгасали. 2 Площадь Свободы. 3 ...
«16:30 — посещение винного завода KTW (Kakhetian Traditional Winemaking)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€14
€20 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тбилиси в Боржоми и крепость Рабат
Средневековая цитадель, завод минеральных вод, водопад и живописная долина за один день
«Далее мы заглянем на первый завод минеральной воды, где вы изучите архивные фотоматериалы и попробуете лечебное варенье из молодых сосновых шишек»
Завтра в 08:30
15 июл в 08:30
от €350 за всё до 5 чел.
-
10%
Групповая
до 19 чел.
Легенды Кахетии: Сигнахи и дегустация на заводе Киндзмараули
Начало: Тбилси, ул. Абано, 13
«Финальная остановка — винный завод Киндзмараули, где покажут процесс производства вина и устроят дегустацию 4-х видов вин»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Очень понравилось, гид Давид великолепен все понятно доступно быстро, весело. Рады были провести время в приятной компании, спасибо огромное
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Г
Очень понравился гид Мамука. У него очень хорошая грамотная речь. Узнала много нового о Грузии и мест где мы были. Понравился город Сигнахи.
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П
Большое спасибо Тимуру! Очень увлеченно и интересно рассказывает о Грузии. Видно, что горит своим делом. Всем рекомендую 🤌🏻
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Н
Спасибо Тимуру за прекрасный день и душевную атмосферу! Несмотря на погоду, впечатления остались только положительные!
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Т
Экскурсоводу Зурабу респект! Отличная и весёлая экскурсия получилась! Узнали много нового из истории Грузии, очень много красивых тостов было сказано
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A
Замечательная экскурсия.
Уже по 2му разу едем с Тимуром в Кахетию.
Интересные истории в перемешку со вкусными напитками, фруктами и вкусными помидорами мммм.
Спасибо большое за удачную экскурсию
Уже по 2му разу едем с Тимуром в Кахетию.
Интересные истории в перемешку со вкусными напитками, фруктами и вкусными помидорами мммм.
Спасибо большое за удачную экскурсию
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Д
Я ездил с семьёй в Кахети,гид Георгий… мы в полном ВОСТОРГЕ👍 ОБАЛДЕННАЯ экскурсия 👍👍👍 Всем РЕКОМЕНДУЕМ☝️ привет из Израиля🇮🇱🤝🇬🇪
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О
Все, что было заявлено в плане экскурсии увидели. Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо экскурсоводу Нино. Она провела экскурсию очень интересно, активно, познавательно! С ней экскурсия пролетела" на одном дыхании". Всем рекомендую.
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А
Экскурсия замечательная. Места потрясающие…. Чуть омрачило путешествие задержка отправления почти на час. Грузия прекрасна!!!
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N
Очень понравилась экскурсия в Кахетию + винодельня Киндзмараули 👍 Гид Нино - это просто профессионал своего дела, отвечала на все
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Всего 46 отзывов в Тбилиси в категории "Фабрики и заводы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Фабрики и заводы»
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