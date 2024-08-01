Окунуться в экстремальное и гастрономическое приключение, где всё включено
Мы знаем, как соединить любовь к экстремальным видам спорта с созерцанием красот грузинской природы! Смотрите: едем по Военно-Грузинской дороге к бурной реке Арагви, окружённой скалистыми берегами. Сплавляемся по ней в компании опытного инструктора. А затем отдыхаем на природе, наслаждаясь мтиульскими хинкалями и киндзмараули. Кажется, грядёт ваш лучший день в Грузии!
Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в наш лагерь рафтинга. Вы узнаете историю дороги и услышите легенды региона Казбеги. Путь до стартовой точки сплава займёт 1 час.
Жинвальское водохранилище. Вы насладитесь переливами воды из зелёного в голубой, выпьете кофе на берегу и подготовитесь к сплаву.
Рафтинг на реке Арагви. Проводится на специальных лодках для горных сплавов. Длина маршрута — от 9 км (40–45 минут) до 20 км (1–1,5 часа), зависит от вашего желания и уровня подготовки. Лицензированный инструктор по рафтингу выдаст снаряжение, проведёт понятный даже новичкам инструктаж и будет сопровождать вас во время сплава.
Обед в ресторане или на природе в лагере рафтинга (на ваш выбор), который состоит из мтиульских хинкалей (5 штук на человека) и красного вина киндзмараули (0,5 л на человека).
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном седане Toyota или минивэне с кондиционером и Wi-Fi, услуги гида и инструктора, рафтинг, кофе и обед
Сплав возможен с детьми от 6 лет
Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Мы — команда мастеров туризма и экстремальных видов спорта, начавшая работать в Грузии с основания лагеря рафтинга. Организуем на профессиональном уровне как экскурсии по разным регионам, так и спортивные приключения. Рады вам, дорогие гости, и ждём в нашей прекрасной стране!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
1 авг 2024
Хорошая экскурсия и хорошее сопровождение. Водитель забрал от дома и довез до места сплава. Единственное, хотелось бы больше времени провести на рафтинге. Наш сплав был около 40 минут. После приятный прием пищи с вином.
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Екатерина
25 июл 2024
Идеальная поездка: комфортная машина, неутомительная дорога, очень приятный водитель, отличные остановки по дороге (Жинвальское водохранилище!), легкий для новичков и веселый сплав с опытными инструкторами на рафте, отличный обед на обратном пути. Спасибо, нам все очень понравилось.