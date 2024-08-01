Мы знаем, как соединить любовь к экстремальным видам спорта с созерцанием красот грузинской природы! Смотрите: едем по Военно-Грузинской дороге к бурной реке Арагви, окружённой скалистыми берегами. Сплавляемся по ней в компании опытного инструктора. А затем отдыхаем на природе, наслаждаясь мтиульскими хинкалями и киндзмараули. Кажется, грядёт ваш лучший день в Грузии!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в наш лагерь рафтинга. Вы узнаете историю дороги и услышите легенды региона Казбеги. Путь до стартовой точки сплава займёт 1 час.

Жинвальское водохранилище. Вы насладитесь переливами воды из зелёного в голубой, выпьете кофе на берегу и подготовитесь к сплаву.

Рафтинг на реке Арагви. Проводится на специальных лодках для горных сплавов. Длина маршрута — от 9 км (40–45 минут) до 20 км (1–1,5 часа), зависит от вашего желания и уровня подготовки. Лицензированный инструктор по рафтингу выдаст снаряжение, проведёт понятный даже новичкам инструктаж и будет сопровождать вас во время сплава.

Обед в ресторане или на природе в лагере рафтинга (на ваш выбор), который состоит из мтиульских хинкалей (5 штук на человека) и красного вина киндзмараули (0,5 л на человека).

Организационные детали