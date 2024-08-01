Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием

Окунуться в экстремальное и гастрономическое приключение, где всё включено
Мы знаем, как соединить любовь к экстремальным видам спорта с созерцанием красот грузинской природы! Смотрите: едем по Военно-Грузинской дороге к бурной реке Арагви, окружённой скалистыми берегами. Сплавляемся по ней в компании опытного инструктора. А затем отдыхаем на природе, наслаждаясь мтиульскими хинкалями и киндзмараули. Кажется, грядёт ваш лучший день в Грузии!
5
2 отзыва
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание водной прогулки

Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в наш лагерь рафтинга. Вы узнаете историю дороги и услышите легенды региона Казбеги. Путь до стартовой точки сплава займёт 1 час.

Жинвальское водохранилище. Вы насладитесь переливами воды из зелёного в голубой, выпьете кофе на берегу и подготовитесь к сплаву.

Рафтинг на реке Арагви. Проводится на специальных лодках для горных сплавов. Длина маршрута — от 9 км (40–45 минут) до 20 км (1–1,5 часа), зависит от вашего желания и уровня подготовки. Лицензированный инструктор по рафтингу выдаст снаряжение, проведёт понятный даже новичкам инструктаж и будет сопровождать вас во время сплава.

Обед в ресторане или на природе в лагере рафтинга (на ваш выбор), который состоит из мтиульских хинкалей (5 штук на человека) и красного вина киндзмараули (0,5 л на человека).

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном седане Toyota или минивэне с кондиционером и Wi-Fi, услуги гида и инструктора, рафтинг, кофе и обед
  • Сплав возможен с детьми от 6 лет
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Александр
1 авг 2024
Хорошая экскурсия и хорошее сопровождение. Водитель забрал от дома и довез до места сплава. Единственное, хотелось бы больше времени провести на рафтинге. Наш сплав был около 40 минут. После приятный прием пищи с вином.
Е
25 июл 2024
Идеальная поездка: комфортная машина, неутомительная дорога, очень приятный водитель, отличные остановки по дороге (Жинвальское водохранилище!), легкий для новичков и веселый сплав с опытными инструкторами на рафте, отличный обед на обратном пути. Спасибо, нам все очень понравилось.

Входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхЭкстримВыездныеНа выходныеКазбегиПопулярные местаВоенно-Грузинская дорогаСплавы и рафтингВодные развлеченияАктивностиГастрономическиеОт вашего отеля

Похожие экскурсии из Тбилиси

Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
На машине
скидка
10%
27 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вардзия: приключение в духе Индианы Джонса
Боржоми, Ацкури, Рабати, Вардзия - исследовать самые интересные места Месхетии
Начало: От Вашего отеля в поездах Старого города
10 сен в 07:00
11 сен в 07:00
от 327295 за всё до 3 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Пешая
14 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 78 за всё до 3 чел.
Пора в Казбеги
На автобусе
Конные прогулки
скидка
55%
2 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Пора в Казбеги
Увидеть главные красоты региона, прокатиться на лошадях и отдохнуть у реки Арагви (в группе)
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 авг в 09:00
4018 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам