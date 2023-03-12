Среди местных православных давно существует традиция. Если в повседневных делах и заботах необходима помощь свыше, надо посетить семь избранных церквей и выполнить в каждой по два ритуала. Приглашаю вас совершить такое мини-паломничество вместе. А по дороге я расскажу интересные факты не только о христианских обычаях, но и об истории, легендах и архитектуре грузинской столицы.

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Описание

Что вас ожидает

Вы побываете в семи православных храмах Старого города, погуляете по атмосферным улочкам и насладитесь живописными видами. В чем заключается суть паломнического ритуала и что нужно сделать в каждой церкви, я расскажу при встрече. А вот и план нашего путешествия:

Церковь Св. Марины

Вы посетите храм, построенный в 1856 году по желанию митрополита Исидора и по приказу императора Александра. Много лет он простоял заброшенный в глубине двора, окруженный жилыми домами, в советское время в нем была фотолаборатория. С 2002 года церковь действующая.

Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы

Далее наш путь лежит по Метехскому спуску, по которому торговцы привозили товары, вино и разную утварь в город, к древнему храму Метехи, расположенному на одноименной скале в центре Тбилиси. История его начинается с Вахтанга Горгасали. Памятник основателю будущей столицы вы увидите возле обители. Я расскажу, какой нелегкий путь прошел храм, а также познакомлю с его святынями. В частности, здесь захоронена первая грузинская мученица — царица Шушаник.

Храм «Отец Христа»

Затем мы отправимся в храм, построенный во второй половине 5 века, также во времена Вахтанга Горгасали. Тогда он назывался «Голгофа». Согласно преданию, здесь жила и вела свою деятельность сама Св. Нино.

Сионский собор

Обязательно дойдем до исторически главного храма Тбилиси. В соборе хранится крупнейшая святыня Грузинской православной церкви — крест Св. Нино, свидетельство зарождения христианства на нашей земле. О других реликвиях вы также услышите на экскурсии.

Церковь Анчисхати

Кроме этого, в нашем паломническом туре трехнефная базилика Рождества Богородицы, построенная в 6 веке. «Анчис Хати» переводится как Анчийская икона, знаменитая нерукотворная икона Спасителя, хранившаяся в кафедральном соборе Анчи (Южная Грузия). Принадлежала легендарной царице Тамаре.

Малая, или Старая Самэба

После того как в 1995-2005 годах в районе Авлабари построили главный кафедральный собор грузинской православной церкви Святой Троицы (Цминда Самэба), эту церковь тбилиссцы называют «малой» или «старой» Самэба. Вы узнаете о первой церкви, построенной на этом месте в конце 18 века, и последующей, возведенной столетием спустя. В храме сохранилась настенная роспись, созданная в конце 19 века тифлисским художником Людвигом Лонго.

Храм Кашвети Св. Георгия

Название «Кашвети» происходит от сочетания двух грузинских слов «ква» — камень, «шва» — родить. Что за легенда связана с этим названием и преподобным Давидом Гареджийским, вы раскроете во время прогулки. Новое здание церкви построено в начале 20 века на месте другой, более старой. Здесь также интересно изучить фрески, написанные влиятельным грузинским художником Ладо Гудиашвили.

Организационные детали