Эта экскурсия проведёт вас через пёструю мозаику этносов, религий и традиций. Вы окажетесь в удивительных уголках Старого Тбилиси и прикоснётесь к истории.
И узнаете, как менялся город — от первых крепостных стен до его расширения, как на месте рек появлялись улицы, а знаменитые балконы, выполняющие важную социальную функцию, стали визитной карточкой города.
И узнаете, как менялся город — от первых крепостных стен до его расширения, как на месте рек появлялись улицы, а знаменитые балконы, выполняющие важную социальную функцию, стали визитной карточкой города.
Описание экскурсии
- Самая старая католическая церковь в регионе, которая использовалась как площадка для спортивных игр.
- Подземные торговые ряды и тоннели.
- Армянское кладбище в самом центре города.
- Театр в здании бывшей синагоги.
- Старая пекарня в средневековых погребах.
- Место, где находилась главная площадь средневекового Тбилиси.
Вы узнаете:
- что появляется на куполе Президентского дворца, когда встаёт солнце.
- кто такие муши, где жили и чем занимались ремесленники в средневековом Тифлисе.
- кто живёт в самой большой коммуналке на 62 комнаты.
- почему у театра Габриадзе такая необычная башня.
- зачем караван-сараям подземные тоннели.
- почему фазан считается символом города и почему это всего лишь легенда.
- откуда появился «тамада» в центре Тбилиси.
- почему одна улица называлась французской.
- как выглядела площадь Свободы 200 лет назад.
- почему иногда погреба на 400 лет старше здания.
Организационные детали
- Экскурсию заканчиваем у серных бань в районе Абанотубани.
- Во время прогулки мы используем радиогиды. Мы выдадим вам наушники, либо вы можете использовать собственные проводные с разъёмом mini jack 3.5 mm.
- Строгих ограничений по возрасту нет, но просим отнестись с понимаем к тому, что гид может попросить покинуть экскурсию, если ребёнок будет мешать другим участникам.
- Экскурсию для вас проведёт гид команды «Тбилиси глазами инженера».
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 401 туриста
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 сен 2025
Прогулка по старому Тбилиси с Михаилом стала ярким событием нашего знакомства с городом. Узнали много интересного об истории города, увидели интересные и необычные места.
К
Ксения
20 мая 2025
Замечательная экскурсия! Очень эрудированный гид с большим знанием города!
А
Алексей
24 апр 2025
Лучшие экскурсии. По сути очень полезная и интересная лекция. Все очень хорошо организовано
а
андрей
19 апр 2025
Идеальная экскурсия, потому что идеальный экскурсовод, Анна лучшая, было видно как она любит о чем рассказывает, и заряжает этой любовью всю группу, время пролетело незаметно.
Елена
12 апр 2025
Анна прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании.
К
Ксения
22 фев 2025
Совершенно волшебная экскурсия от Анны! Все как полагается - исторический экскурс, тайные локации города и искрометные шутки экскурсовода. Подойдет как тем, кто в Тбилиси впервые, так и "долгожителям" - точно
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
Старый и верный традициям Тбилиси
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Начало: В районе площади Свободы
11 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
€30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Эволюция Тифлиса: от Старого к Новому
Раскрыть многогранность города через его современные символы, советское наследие и древние памятники
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Тифлисъ в домах и судьбах
Авторская экскурсия по задворкам и историческим улицам Тбилиси
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:30
11 ноя в 08:00
€84 за всё до 5 чел.