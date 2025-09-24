Мои заказы

Старый Тбилиси: история, архитектура, люди

Прожить вместе с городом события из его прошлого и побывать в аутентичных местах с особой атмосферой
Эта экскурсия проведёт вас через пёструю мозаику этносов, религий и традиций. Вы окажетесь в удивительных уголках Старого Тбилиси и прикоснётесь к истории.

И узнаете, как менялся город — от первых крепостных стен до его расширения, как на месте рек появлялись улицы, а знаменитые балконы, выполняющие важную социальную функцию, стали визитной карточкой города.
6 отзывов
Ближайшие даты:
ноя12
ноя14
ноя16
ноя17
ноя19
ноя21
ноя
Время начала: 11:30, 12:00

Описание экскурсии

  • Самая старая католическая церковь в регионе, которая использовалась как площадка для спортивных игр.
  • Подземные торговые ряды и тоннели.
  • Армянское кладбище в самом центре города.
  • Театр в здании бывшей синагоги.
  • Старая пекарня в средневековых погребах.
  • Место, где находилась главная площадь средневекового Тбилиси.

Вы узнаете:

  • что появляется на куполе Президентского дворца, когда встаёт солнце.
  • кто такие муши, где жили и чем занимались ремесленники в средневековом Тифлисе.
  • кто живёт в самой большой коммуналке на 62 комнаты.
  • почему у театра Габриадзе такая необычная башня.
  • зачем караван-сараям подземные тоннели.
  • почему фазан считается символом города и почему это всего лишь легенда.
  • откуда появился «тамада» в центре Тбилиси.
  • почему одна улица называлась французской.
  • как выглядела площадь Свободы 200 лет назад.
  • почему иногда погреба на 400 лет старше здания.

Организационные детали

  • Экскурсию заканчиваем у серных бань в районе Абанотубани.
  • Во время прогулки мы используем радиогиды. Мы выдадим вам наушники, либо вы можете использовать собственные проводные с разъёмом mini jack 3.5 mm.
  • Строгих ограничений по возрасту нет, но просим отнестись с понимаем к тому, что гид может попросить покинуть экскурсию, если ребёнок будет мешать другим участникам.
  • Экскурсию для вас проведёт гид команды «Тбилиси глазами инженера».

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€23
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 401 туриста
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу. А каждую прогулку превращаем в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
6
О
Ольга
24 сен 2025
Прогулка по старому Тбилиси с Михаилом стала ярким событием нашего знакомства с городом. Узнали много интересного об истории города, увидели интересные и необычные места.
Прогулка по старому Тбилиси с Михаилом стала ярким событием нашего знакомства с городом. Узнали много интересного об истории города, увидели интересные и необычные места.
К
Ксения
20 мая 2025
Замечательная экскурсия! Очень эрудированный гид с большим знанием города!
Замечательная экскурсия! Очень эрудированный гид с большим знанием города!
А
Алексей
24 апр 2025
Лучшие экскурсии. По сути очень полезная и интересная лекция. Все очень хорошо организовано
а
андрей
19 апр 2025
Идеальная экскурсия, потому что идеальный экскурсовод, Анна лучшая, было видно как она любит о чем рассказывает, и заряжает этой любовью всю группу, время пролетело незаметно.
Елена
Елена
12 апр 2025
Анна прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании.
К
Ксения
22 фев 2025
Совершенно волшебная экскурсия от Анны! Все как полагается - исторический экскурс, тайные локации города и искрометные шутки экскурсовода. Подойдет как тем, кто в Тбилиси впервые, так и "долгожителям" - точно
читать дальше

узнаете что-то новое. Основные достопримечательности старого города + неочевидные факты - идеальный коктейль для новых впечатлений. Было тепло даже в довольно холодный февральский день, 3 часа пролетели на одном дыхании. Больше таких экскурсий и экскурсоводов!

узнаете что-то новое. Основные достопримечательности старого города + неочевидные факты - идеальный коктейль для новых впечатлений. Было тепло даже в довольно холодный февральский день, 3 часа пролетели на одном дыхании. Больше таких экскурсий и экскурсоводов!

