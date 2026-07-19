Отправимся на юг страны — туда, где прямо из-под земли бьёт легендарная «Боржоми», в архитектуре встречаются черты христианской и исламской культур, а в скалах высечены сотни помещений и даже церквей. Вы погуляете по горному курорту, осмотрите древние крепости Сурами и Рабат и исследуете пещерный город Вардзия.

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Описание экскурсии

Боржоми — горный курорт, известный целебными источниками. Вы прогуляетесь по Боржомскому парку, попробуете минеральную воду и насладитесь горными пейзажами. А желающие посетят термальные бассейны под открытым небом.

Крепость Сурами — средневековую цитадель возвели на высокой скале, чтобы охранять вход в ущелье. Вы подниметесь к крепости, полюбуетесь видами и послушаете местные легенды.

Крепость Рабат в Ахалцихе — в цитадели 9 века сочетаются архитектура разных эпох и народов, это настоящая мозаика культурного наследия Грузии. Вы исследуете башни, крепостные стены, музей, мечеть, храмы и ухоженные сады.

Пещерный город Вардзия — создан во времена правления царицы Тамары, в 12 веке. Он поражает масштабами: в скале вырублены сотни помещений, церквей и туннелей. Прогулка погрузит вас в атмосферу средневековья, а обзорные площадки поразят видами на долину реки Куры.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды