Тайны южной Грузии: Боржоми, Рабат и Вардзия (из Тбилиси)
Попробовать целебную воду, посетить пещерный город и послушать легенды
Отправимся на юг страны — туда, где прямо из-под земли бьёт легендарная «Боржоми», в архитектуре встречаются черты христианской и исламской культур, а в скалах высечены сотни помещений и даже церквей.
Вы погуляете по горному курорту, осмотрите древние крепости Сурами и Рабат и исследуете пещерный город Вардзия.
Описание экскурсии
Боржоми — горный курорт, известный целебными источниками. Вы прогуляетесь по Боржомскому парку, попробуете минеральную воду и насладитесь горными пейзажами. А желающие посетят термальные бассейны под открытым небом.
Крепость Сурами — средневековую цитадель возвели на высокой скале, чтобы охранять вход в ущелье. Вы подниметесь к крепости, полюбуетесь видами и послушаете местные легенды.
Крепость Рабат в Ахалцихе — в цитадели 9 века сочетаются архитектура разных эпох и народов, это настоящая мозаика культурного наследия Грузии. Вы исследуете башни, крепостные стены, музей, мечеть, храмы и ухоженные сады.
Пещерный город Вардзия — создан во времена правления царицы Тамары, в 12 веке. Он поражает масштабами: в скале вырублены сотни помещений, церквей и туннелей. Прогулка погрузит вас в атмосферу средневековья, а обзорные площадки поразят видами на долину реки Куры.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
Оплачивается дополнительно
Обед (по желанию)
Входные билеты: в Боржомский парк — 5 лари с чел. ($2), в крепость Рабат — 18 лари с чел. ($7), в пещерный город Вардзия — 17 лари с чел. ($6)
ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€40
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 483 туристов
Я гид с десятилетним стажем. Родился и вырос в прекрасной Грузии, где с детства увлекался историей и культурой своей страны — и хочу поделиться этими знаниями с вами. Вместе с командой опытных гидов мы поможем создать яркие и запоминающиеся впечатления от путешествий по Грузии!
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