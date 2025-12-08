Мои заказы

В гостях у грузин: хачапури, шашлык, вино и тосты (включено всё!)

Ешь! Пей! Пой
Это необычный вечер в самом сердце Тбилиси — без туристических декораций и с настоящим грузинским застольем.

Вместе мы приготовим хачапури и хинкали, поднимем тосты с тамадой, споём песни и попробуем вино так, как это делают грузины — искренне, щедро и от души.
Описание мастер-класса

Грузинское вино и тосты с тамадой

Вы попробуете вино так, как это делают местные — с душой, песнями и легендами. И узнаете, почему традиция тостов — сердце грузинского застолья.

Мастер-класс по хинкали и хачапури

Научитесь правильно лепить хинкали и печь хачапури. Приготовите их и сразу попробуете горячими.

Живая музыка и танцы

Услышите грузинские песни и увидите национальные танцы. У нас каждый гость вовлекается в действие и становится частью праздника.

Праздничный ужин по-грузински

Щедрый стол с закусками, горячим шашлыком и винами — всё включено, никаких доплат.

Уютная атмосфера

Вечер пройдёт в небольшой компании, в тёплом зале в центре Тбилиси. Вас встретят как родных с улыбкой и теплом.

Организационные детали

  • Мы заберём вас с вашего места пребывания в Тбилиси и после вечера отвезём обратно
  • В стоимость включено всё: трансфер, ужин, вино, мастер-класс, живая музыка
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 18:30

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего пребывания в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гари
Гари — ваша команда гидов в Тбилиси
Я родом из самого сердца Тбилиси. Работаю с командой увлечённых гидов. Как местные жители и страстные исследователи истории своего города, мы с радостью покажем вам Тбилиси и Грузию во всей
читать дальше

красе. Наши экскурсии — это не просто прогулки по улицам, это погружение в богатую культуру и уникальную атмосферу города. Присоединяйтесь к нам, чтобы услышать захватывающие истории и почувствовать душу Грузии, где каждый уголок хранит свою тайну и очарование.

