Это необычный вечер в самом сердце Тбилиси — без туристических декораций и с настоящим грузинским застольем.
Вместе мы приготовим хачапури и хинкали, поднимем тосты с тамадой, споём песни и попробуем вино так, как это делают грузины — искренне, щедро и от души.
Описание мастер-класса
Грузинское вино и тосты с тамадой
Вы попробуете вино так, как это делают местные — с душой, песнями и легендами. И узнаете, почему традиция тостов — сердце грузинского застолья.
Мастер-класс по хинкали и хачапури
Научитесь правильно лепить хинкали и печь хачапури. Приготовите их и сразу попробуете горячими.
Живая музыка и танцы
Услышите грузинские песни и увидите национальные танцы. У нас каждый гость вовлекается в действие и становится частью праздника.
Праздничный ужин по-грузински
Щедрый стол с закусками, горячим шашлыком и винами — всё включено, никаких доплат.
Уютная атмосфера
Вечер пройдёт в небольшой компании, в тёплом зале в центре Тбилиси. Вас встретят как родных с улыбкой и теплом.
Организационные детали
- Мы заберём вас с вашего места пребывания в Тбилиси и после вечера отвезём обратно
- В стоимость включено всё: трансфер, ужин, вино, мастер-класс, живая музыка
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 18:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего пребывания в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гари — ваша команда гидов в Тбилиси
Я родом из самого сердца Тбилиси. Работаю с командой увлечённых гидов. Как местные жители и страстные исследователи истории своего города, мы с радостью покажем вам Тбилиси и Грузию во всей
