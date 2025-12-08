Это необычный вечер в самом сердце Тбилиси — без туристических декораций и с настоящим грузинским застольем. Вместе мы приготовим хачапури и хинкали, поднимем тосты с тамадой, споём песни и попробуем вино так, как это делают грузины — искренне, щедро и от души.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание мастер-класса

Грузинское вино и тосты с тамадой

Вы попробуете вино так, как это делают местные — с душой, песнями и легендами. И узнаете, почему традиция тостов — сердце грузинского застолья.

Мастер-класс по хинкали и хачапури

Научитесь правильно лепить хинкали и печь хачапури. Приготовите их и сразу попробуете горячими.

Живая музыка и танцы

Услышите грузинские песни и увидите национальные танцы. У нас каждый гость вовлекается в действие и становится частью праздника.

Праздничный ужин по-грузински

Щедрый стол с закусками, горячим шашлыком и винами — всё включено, никаких доплат.

Уютная атмосфера

Вечер пройдёт в небольшой компании, в тёплом зале в центре Тбилиси. Вас встретят как родных с улыбкой и теплом.

Организационные детали