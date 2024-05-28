Галереи в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Галереи» в Тбилиси, цены от €15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: У Оперы
«Осмотрев здание бывшего музея воинской славы, мы зайдём внутрь, ведь сегодня это Национальная галерея»
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:30
60 за всё до 4 чел.
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
1 отзыв
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
Лучше понять искусство, культуру и историю Грузии, осматривая артефакты и выдающиеся работы мастеров
Начало: На улице Самгебро
«В нашей программе: музеи Зураба Церетели и грузинского оружия, Голубая галерея, а также Художественный и Национальный музеи»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город? (в мини-группе)
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город? (в мини-группе)
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: На проспекте Руставели
«Осмотрев здание бывшего музея воинской славы, мы зайдём внутрь, ведь сегодня это Национальная галерея»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 16:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:30
15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
    Нам понравилась экскурсия
  • М
    Маргарита
    12 мая 2024
    Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
    Очень понравилась экскурсия. Несмотря на закрытые музеи из-за праздников, Теймураз смог адаптировать экскурсию и показал нам район Сололаки с его потрясающими особняки, красивыми парадными. Остались очень довольны, время пролетело незаметно
  • А
    Александр
    24 февраля 2024
    Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
    Отличный опыт в тбилисских музеях и галереях, благодаря великолепной организации и профессионализму гида Левани! Его знания и страсть к искусству
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    сделали наше путешествие по истории и культуре Тбилиси незабываемым. Благодаря его экспертным рассказам каждый экспонат стал живым и интересным. Отдельное спасибо за внимание к деталям и гибкий подход к нашим запросам. Обязательно порекомендую Левани и этот опыт всем своим друзьям, планирующим посещение Тбилиси!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Галереи»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Галереи" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 60. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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