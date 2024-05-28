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сделали наше путешествие по истории и культуре Тбилиси незабываемым. Благодаря его экспертным рассказам каждый экспонат стал живым и интересным. Отдельное спасибо за внимание к деталям и гибкий подход к нашим запросам. Обязательно порекомендую Левани и этот опыт всем своим друзьям, планирующим посещение Тбилиси!