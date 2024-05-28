3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город?
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: У Оперы
«Осмотрев здание бывшего музея воинской славы, мы зайдём внутрь, ведь сегодня это Национальная галерея»
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:30
€60 за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Музеи и галереи Тбилиси: групповая экскурсия-обзор
Лучше понять искусство, культуру и историю Грузии, осматривая артефакты и выдающиеся работы мастеров
Начало: На улице Самгебро
«В нашей программе: музеи Зураба Церетели и грузинского оружия, Голубая галерея, а также Художественный и Национальный музеи»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тбилиси от Воронцова до Берии: как менялся город? (в мини-группе)
Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
Начало: На проспекте Руставели
«Осмотрев здание бывшего музея воинской славы, мы зайдём внутрь, ведь сегодня это Национальная галерея»
Расписание: в субботу в 13:00, в воскресенье в 16:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:30
€15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Нам понравилась экскурсия
- ММаргарита12 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Несмотря на закрытые музеи из-за праздников, Теймураз смог адаптировать экскурсию и показал нам район Сололаки с его потрясающими особняки, красивыми парадными. Остались очень довольны, время пролетело незаметно
- ААлександр24 февраля 2024Отличный опыт в тбилисских музеях и галереях, благодаря великолепной организации и профессионализму гида Левани! Его знания и страсть к искусству
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Галереи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Галереи" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 60. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2024 год по теме «Галереи», 3 ⭐ отзыва, цены от €15. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь