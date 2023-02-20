Горы Казбеги: экскурсия на Мкинварцвери и посещение Гергетского Троицкого собора
Мы увидим в ясную погоду пятитысячник Казбек — Мкинварцвери, как у себя на ладони и помолимся в Гергетском Троицком соборе.
А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и попробуем настоящие Мтиульские хинкали в посёлке Пасанаури.
А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и попробуем настоящие Мтиульские хинкали в посёлке Пасанаури.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка с видом на Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури и пляж
- Слияние двух рек, Чёрной Арагви и Белой Арагви
- Посёлок Пасанаури
- Ржавая (Железная) вода
- Травертины
- Горнолыжный курорт Гудаури
- Смотровая площадка «Арка Дружбы Народов»
- Крестовый перевал
- Собор Святой Троицы Гергети
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Почувствовать величие гор и насладиться хрустальным воздухом — что может быть прекраснее этого!
Увидеть в ясную погоду пятитысячник Казбек — Мкинварцвери, как у себя на ладони и помолиться в Гергетском Троицком соборе. А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и попробуем настоящие Мтиульские хинкали в посёлке Пасанаури.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- комфортабельный транспорт,
- топливо,
- услуги водителя,
- услуги гида,
- 0,5 л. воды на человека.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- другие напитки,
- кофе в Румс,
- личные траты,
- траты на джипы, чтобы подняться к храму (случае надобности).
ежедневно в 9:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Топливо
- Услуги водителя
- Услуги гида
- 0,5 л. воды на человека
- Что не входит
- Питание
- Другие напитки
- Кофе в Румс
- Личные траты
- Траты на джипы, чтобы подняться к храму (случае надобности)
- Место начала и завершения?
- Станция метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 9:15Экскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
20 фев 2023
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