Что вас ждет

Почувствовать величие гор и насладиться хрустальным воздухом — что может быть прекраснее этого!

Увидеть в ясную погоду пятитысячник Казбек — Мкинварцвери, как у себя на ладони и помолиться в Гергетском Троицком соборе. А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и попробуем настоящие Мтиульские хинкали в посёлке Пасанаури.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

комфортабельный транспорт,

топливо,

услуги водителя,

услуги гида,

0,5 л. воды на человека.

Туристы оплачивают самостоятельно: