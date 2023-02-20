В горы: Казбеги - Мкинварцвери и Мтиульские хинкали

Горы Казбеги: экскурсия на Мкинварцвери и посещение Гергетского Троицкого собора

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Мы увидим в ясную погоду пятитысячник Казбек — Мкинварцвери, как у себя на ладони и помолимся в Гергетском Троицком соборе.

А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и попробуем настоящие Мтиульские хинкали в посёлке Пасанаури.
В горы: Казбеги - Мкинварцвери и Мтиульские хинкали
В горы: Казбеги - Мкинварцвери и Мтиульские хинкали
В горы: Казбеги - Мкинварцвери и Мтиульские хинкали
В горы: Казбеги - Мкинварцвери и Мтиульские хинкали
В горы: Казбеги - Мкинварцвери и Мтиульские хинкали
В горы: Казбеги - Мкинварцвери и Мтиульские хинкали
В горы: Казбеги - Мкинварцвери и Мтиульские хинкали
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка с видом на Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури и пляж
  • Слияние двух рек, Чёрной Арагви и Белой Арагви
  • Посёлок Пасанаури
  • Ржавая (Железная) вода
  • Травертины
  • Горнолыжный курорт Гудаури
  • Смотровая площадка «Арка Дружбы Народов»
  • Крестовый перевал
  • Собор Святой Троицы Гергети
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Почувствовать величие гор и насладиться хрустальным воздухом — что может быть прекраснее этого!
Увидеть в ясную погоду пятитысячник Казбек — Мкинварцвери, как у себя на ладони и помолиться в Гергетском Троицком соборе. А кроме того, проезжая по Военно-Грузинской Дороге, невероятной красоты мы увидим ещё много-много интересного и попробуем настоящие Мтиульские хинкали в посёлке Пасанаури.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • комфортабельный транспорт,
  • топливо,
  • услуги водителя,
  • услуги гида,
  • 0,5 л. воды на человека.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • другие напитки,
  • кофе в Румс,
  • личные траты,
  • траты на джипы, чтобы подняться к храму (случае надобности).

ежедневно в 9:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Топливо
  • Услуги водителя
  • Услуги гида
  • 0,5 л. воды на человека
Что не входит
  • Питание
  • Другие напитки
  • Кофе в Румс
  • Личные траты
  • Траты на джипы, чтобы подняться к храму (случае надобности)
Место начала и завершения?
Станция метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9:15
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
20 фев 2023

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