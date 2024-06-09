Путешествие в прошлое: из Тбилиси - в Армению

Побывать в древних монастырях, заглянуть в Дом-музей Микоян и пообедать в армянской семье (в группе)
Приглашаем вас погрузиться в культурное и историческое наследие Армении! Из Тбилиси мы отправимся к ярким армянским достопримечательностям.

Вы изучите древние хачкары в монастыре Ахтала, погуляете по улочкам старинного городка Алаверди, узнаете, какие экспонаты хранятся в Доме-музее братьев Микоян. Также вас ждёт сытный обед, который уже включен в стоимость.
Путешествие в прошлое: из Тбилиси - в Армению
Путешествие в прошлое: из Тбилиси - в Армению
Путешествие в прошлое: из Тбилиси - в Армению
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Ахтала. Один из крупнейших монастырских комплексов, которому присущи уникальные черты армянской средневековой архитектуры: живописность, гармония с окружающей средой, территориальное равновесие. Мы с вами изучим церкви и хачкары, заглянем в часовню, на колокольню и в трапезную. Раскроем историческую значимость крепости Ахтала и обсудим легенды, связанные с её названием.

Обед в армянской семье. Вы попробуете домашние блюда, ароматный кофе и почувствуете атмосферу традиционного армянского обеда. За столом обсудим кулинарные традиции и особенности местной кухни.

Алаверди. Этот старинный город раскинулся на крутых берегах реки Дебед среди живописных лесистых гор. Наблюдая Алаверди с высоты, вы отметите резкий контраст горной гряды с многоэтажными зданиями советского типа. Это место напоминает часть крупного города, перенесённую в пейзажи первобытной красоты.

Дом-музей братьев Микоян. В день открытия — в 1982 году — из Москвы сюда привезли два ценных экспоната: самолёт МИГ и служебный автомобиль Артёма Микояна. Вы изучите коллекцию музея и узнаете о вкладе братьев в политическую и социальную историю Армении.

Санахинский монастырь. Был основан в 10 веке. Именно здесь находится самая старая армянская библиотека. Гид расскажет вам о влиянии монастыря на религиозную и культурную жизнь страны.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне Honda, услуги русскоговорящего гида, обед
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Обязательно возьмите с собой загранпаспорт
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€90
Дети до 7 лет€50
Школьники€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Абано
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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