Побывать в древних монастырях, заглянуть в Дом-музей Микоян и пообедать в армянской семье (в группе)
Приглашаем вас погрузиться в культурное и историческое наследие Армении! Из Тбилиси мы отправимся к ярким армянским достопримечательностям.
Вы изучите древние хачкары в монастыре Ахтала, погуляете по улочкам старинного городка Алаверди, узнаете, какие экспонаты хранятся в Доме-музее братьев Микоян. Также вас ждёт сытный обед, который уже включен в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Монастырь Ахтала. Один из крупнейших монастырских комплексов, которому присущи уникальные черты армянской средневековой архитектуры: живописность, гармония с окружающей средой, территориальное равновесие. Мы с вами изучим церкви и хачкары, заглянем в часовню, на колокольню и в трапезную. Раскроем историческую значимость крепости Ахтала и обсудим легенды, связанные с её названием.
Обед в армянской семье. Вы попробуете домашние блюда, ароматный кофе и почувствуете атмосферу традиционного армянского обеда. За столом обсудим кулинарные традиции и особенности местной кухни.
Алаверди. Этот старинный город раскинулся на крутых берегах реки Дебед среди живописных лесистых гор. Наблюдая Алаверди с высоты, вы отметите резкий контраст горной гряды с многоэтажными зданиями советского типа. Это место напоминает часть крупного города, перенесённую в пейзажи первобытной красоты.
Дом-музей братьев Микоян. В день открытия — в 1982 году — из Москвы сюда привезли два ценных экспоната: самолёт МИГ и служебный автомобиль Артёма Микояна. Вы изучите коллекцию музея и узнаете о вкладе братьев в политическую и социальную историю Армении.
Санахинский монастырь. Был основан в 10 веке. Именно здесь находится самая старая армянская библиотека. Гид расскажет вам о влиянии монастыря на религиозную и культурную жизнь страны.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне Honda, услуги русскоговорящего гида, обед
Дополнительные расходы не предусмотрены
Обязательно возьмите с собой загранпаспорт
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Абано
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 276 туристов
Всем огромный привет! Меня зовут Тимур. Много лет работаю гидом. Считаю свою профессию не работой, а большим удовольствием. Что может быть лучше, чем ездить по красивым уголкам Грузии и знакомить с историей нашей страны гостей всего мира? Приезжайте к нам — и я с удовольствием открою для вас историю и традиции нашей волшебной страны.