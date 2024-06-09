Приглашаем вас погрузиться в культурное и историческое наследие Армении! Из Тбилиси мы отправимся к ярким армянским достопримечательностям. Вы изучите древние хачкары в монастыре Ахтала, погуляете по улочкам старинного городка Алаверди, узнаете, какие экспонаты хранятся в Доме-музее братьев Микоян. Также вас ждёт сытный обед, который уже включен в стоимость.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Ахтала. Один из крупнейших монастырских комплексов, которому присущи уникальные черты армянской средневековой архитектуры: живописность, гармония с окружающей средой, территориальное равновесие. Мы с вами изучим церкви и хачкары, заглянем в часовню, на колокольню и в трапезную. Раскроем историческую значимость крепости Ахтала и обсудим легенды, связанные с её названием.

Обед в армянской семье. Вы попробуете домашние блюда, ароматный кофе и почувствуете атмосферу традиционного армянского обеда. За столом обсудим кулинарные традиции и особенности местной кухни.

Алаверди. Этот старинный город раскинулся на крутых берегах реки Дебед среди живописных лесистых гор. Наблюдая Алаверди с высоты, вы отметите резкий контраст горной гряды с многоэтажными зданиями советского типа. Это место напоминает часть крупного города, перенесённую в пейзажи первобытной красоты.

Дом-музей братьев Микоян. В день открытия — в 1982 году — из Москвы сюда привезли два ценных экспоната: самолёт МИГ и служебный автомобиль Артёма Микояна. Вы изучите коллекцию музея и узнаете о вкладе братьев в политическую и социальную историю Армении.

Санахинский монастырь. Был основан в 10 веке. Именно здесь находится самая старая армянская библиотека. Гид расскажет вам о влиянии монастыря на религиозную и культурную жизнь страны.

Организационные детали