К древним монастырям Армении - в мини-группе

Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей

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Откройте для себя исторические достопримечательности Армении! В нашей программе два старинных монастыря — Ахпат и Санаин. Оба включены в список наследия ЮНЕСКО, и вы убедитесь, что не зря.

Это прекрасные образцы армянского средневекового зодчества, которыми вы полюбуетесь в окружении горных просторов. А гид расскажет вам интересные факты из их прошлого.
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
К древним монастырям Армении - в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем из Тбилиси в 09:00, через час будем на границе с Арменией, которую пройдём где-то за 40 мин. Полчаса езды — и мы у первого объекта по маршруту.

Монастырь Ахпат (1 час)

Основан царицей Хосровануш (женой царя Армении Ашота III) в 976 году. Этот действующий монастырь состоит из одного притвора, двух коридоров-усыпальниц, трапезной, скриптория, часовни Амазаспа, колокольни, нескольких часовен. Вы полюбуетесь архитектурным ансамблем, а также рассмотрите древние могилы и кресты-хачкары.

За 40 мин. доедем до второго объекта.

Монастырь Санаин, Алаверди (1 час)

Санаин был одним из главных средневековых центров Северной Армении. Также здесь находилась семейная усыпальница Курикских Багратидов (10 и 11 вв.) и епископская резиденция епархии (до 11 в.). Вы осмотрите церковный ансамбль, покрывшиеся зеленью крыши зданий, внутренние пространства со сводами и колоннами.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой загранпаспорт для пересечения границы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Поездка проходит на минивэне или другом комфортабельном транспорте в зависимости от размера группы
  • Мы сделаем остановку у реки, где вы при желании пообедаете в ресторане (оплата по меню)

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Вахтанга Горгасали 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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