Выезжаем из Тбилиси в 10:00, через час будем на границе с Арменией, которую пройдём где-то за 40 мин. Полчаса езды — и мы у первого объекта по маршруту.
Монастырь Ахпат (1 час)
Основан царицей Хосровануш (женой царя Армении Ашота III) в 976 году. Этот действующий монастырь состоит из одного притвора, двух коридоров-усыпальниц, трапезной, скриптория, часовни Амазаспа, колокольни, нескольких часовен. Вы полюбуетесь архитектурным ансамблем, а также рассмотрите древние могилы и кресты-хачкары.
За 40 мин. доедем до второго объекта.
Монастырь Санаин, Алаверди (1 час)
Санаин был одним из главных средневековых центров Северной Армении. Также здесь находилась семейная усыпальница Курикских Багратидов (10 и 11 вв.) и епископская резиденция епархии (до 11 в.). Вы осмотрите церковный ансамбль, покрывшиеся зеленью крыши зданий, внутренние пространства со сводами и колоннами.
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой загранпаспорт для пересечения границы
Поездка проходит на минивэне или другом комфортабельном транспорте в зависимости от размера группы
Мы сделаем остановку у реки, где вы при желании пообедаете в ресторане (оплата по меню)
С вами будет гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вахтанга Горгасали 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бесо — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1770 туристов
Всем огромный привет! Меня зовут Бесо, мне 32 года. Я родился и живу в прекрасном и радушном городе Тбилиси. Очень хорошо знаю историю и каждый переулок города, в котором даже сокол заблудился, но не мы с вами! С радостью жду вас в гости в солнечном Тбилиси.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
k
katia
Мне очень понравилась экскурсия. Водитель был действительно крут Он показал нам лучшие места в Армении. 100% рекомендую эту фирму. Все было очень легко от начала до конца
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k
kato
Один незабываемый день из нашей поездки был действительно красивым и интересным, древние церкви Ахпати и Санахини, ресторан с вкусным ужином. Нам также очень понравилось проводить время за покупками на главной улице. Мы очень благодарны Зурабу, спасибо
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Т
Татяна
Туристический тур очень удобен. Водитель и гид действительно хорошие и очень хорошие. Пожалуйста, местная кухня действительно впечатляет.
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Таня
Агенство просто супер,с ними очень интересно,правильные туры,супер гиды,водители и машины!!! Очень советую.
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