Откройте для себя исторические достопримечательности Армении! В нашей программе два старинных монастыря — Ахпат и Санаин. Оба включены в список наследия ЮНЕСКО, и вы убедитесь, что не зря. Это прекрасные образцы армянского средневекового зодчества, которыми вы полюбуетесь в окружении горных просторов. А гид расскажет вам интересные факты из их прошлого.

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Описание экскурсии

Выезжаем из Тбилиси в 10:00, через час будем на границе с Арменией, которую пройдём где-то за 40 мин. Полчаса езды — и мы у первого объекта по маршруту.

Монастырь Ахпат (1 час)

Основан царицей Хосровануш (женой царя Армении Ашота III) в 976 году. Этот действующий монастырь состоит из одного притвора, двух коридоров-усыпальниц, трапезной, скриптория, часовни Амазаспа, колокольни, нескольких часовен. Вы полюбуетесь архитектурным ансамблем, а также рассмотрите древние могилы и кресты-хачкары.

За 40 мин. доедем до второго объекта.

Монастырь Санаин, Алаверди (1 час)

Санаин был одним из главных средневековых центров Северной Армении. Также здесь находилась семейная усыпальница Курикских Багратидов (10 и 11 вв.) и епископская резиденция епархии (до 11 в.). Вы осмотрите церковный ансамбль, покрывшиеся зеленью крыши зданий, внутренние пространства со сводами и колоннами.

Организационные детали