Полюбоваться наследием ЮНЕСКО среди горных пейзажей
Это прекрасные образцы армянского средневекового зодчества, которыми вы полюбуетесь в окружении горных просторов. А гид расскажет вам интересные факты из их прошлого.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Выезжаем из Тбилиси в 09:00, через час будем на границе с Арменией, которую пройдём где-то за 40 мин. Полчаса езды — и мы у первого объекта по маршруту.
Монастырь Ахпат (1 час)
Основан царицей Хосровануш (женой царя Армении Ашота III) в 976 году. Этот действующий монастырь состоит из одного притвора, двух коридоров-усыпальниц, трапезной, скриптория, часовни Амазаспа, колокольни, нескольких часовен. Вы полюбуетесь архитектурным ансамблем, а также рассмотрите древние могилы и кресты-хачкары.
За 40 мин. доедем до второго объекта.
Монастырь Санаин, Алаверди (1 час)
Санаин был одним из главных средневековых центров Северной Армении. Также здесь находилась семейная усыпальница Курикских Багратидов (10 и 11 вв.) и епископская резиденция епархии (до 11 в.). Вы осмотрите церковный ансамбль, покрывшиеся зеленью крыши зданий, внутренние пространства со сводами и колоннами.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой загранпаспорт для пересечения границы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Поездка проходит на минивэне или другом комфортабельном транспорте в зависимости от размера группы
- Мы сделаем остановку у реки, где вы при желании пообедаете в ресторане (оплата по меню)
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Вахтанга Горгасали 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.