Лучше всего посетить Тбилиси с июня по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно гулять, но может быть немного прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но из-за низких температур и возможных осадков стоит подготовиться к менее комфортным условиям.

Тбилиси способен удивить даже самых юных гостей. Экскурсия начинается с Мтацминдского парка, где открывается потрясающий вид на город. Детям предложат покататься на аттракционах и загадать желание у волшебного дерева. Спуск на трамвайчике к пантеону Грибоедова, прогулка по району Сололаки и поездка по проспектам Руставели и Агмашенебели раскроют многогранность города. Завершение экскурсии в парке Рике с катанием на электросамокатах оставит незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🎢 Мы начнем путешествие с Мтацминдского парка на одноимённой горе, с которой вы полюбуетесь фантастическим видом на город. Я помогу отыскать волшебное дерево, у которого непременно стоит загадать желание. А после вы сможете покататься на американских горках или других аттракционах.

🚡 На трамвайчике спустимся к пантеону с могилой Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе. Здесь я расскажу о судьбе знаменитого русского поэта и интересных деталях из его биографии.

📜 Прогуляемся по невероятно атмосферному району Сололаки, где жили исторические личности. Здесь раскроется еще одна грань Тбилиси и всей Грузии.

🏛 Покатаемся на машине по главным проспектам Тбилиси — парадным Руставели и Агмашенебели. Каждый дом и двор здесь — отдельная книга. Обсудим самые интересные.

🍹 Неподалеку находится кафе, где вы приобщитесь к доброй тбилисской традиции водить сюда детей и угощать их волшебными водами Лагидзе. Я расскажу о незаурядной личности — Митрофане Лагидзе и его легендарных натуральных лимонадах, которые произвели настоящий фурор как в Советском Союзе, так и далеко за его пределами. И конечно, лучшую «компанию» газировке составит хрустящий хачапури — «пеновани».

🛴 А в завершение отправимся в парк Рике и к мосту Мира, где можно покататься на электросамокатах.

Организационные детали