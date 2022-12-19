Занимательный Тбилиси для детей

Веселое и познавательное авто-путешествие по радушному южному городу - без музейных драм и скуки

Приглашаю всю вашу семью отправиться навстречу приключениям на улицах колоритного Тбилиси. Экскурсия составлена так, что осмотр достопримечательностей и рассказы чередуются с развлечениями.

Интересно будет и взрослым, и детям! В нашей программе: Дерево желаний, аттракционы и прогулки на электросамокатах, хрустящий «пеновани» с лимонадами Лагидзе и самые яркие штрихи тифлисского прошлого.
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎢 Мы начнем путешествие с Мтацминдского парка на одноименной горе, с которой вы полюбуетесь фантастическим видом на город. Я помогу отыскать волшебное дерево, у которого непременно стоит загадать желание. А после вы сможете покататься на американских горках или других аттракционах.

🚡 На трамвайчике спустимся к пантеону с могилой Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе. Здесь я расскажу о судьбе знаменитого русского поэта и интересных деталях из его биографии.

📜 Прогуляемся по невероятно атмосферному району Сололаки, где жили исторические личности. Здесь раскроется еще одна грань Тбилиси и всей Грузии.

🏛 Покатаемся на машине по главным проспектам Тбилиси — парадным Руставели и Агмашенебели. Каждый дом и двор здесь — отдельная книга. Обсудим самые интересные.

⛪ Также мы посетим кафедральный собор Св. Троицы в старинном районе Авлабари, где вы осмотрите величественное сооружение и познакомитесь поближе с одним из символов новой Грузии.

🍹 Неподалеку находится кафе, где вы приобщитесь к доброй тбилисской традиции водить сюда детей и угощать их волшебными водами Лагидзе. Я расскажу о незаурядной личности — Митрофане Лагидзе и его легендарных натуральных лимонадах, которые произвели настоящий фурор как в Советском Союзе, так и далеко за его пределами. И конечно, лучшую «компанию» газировке составит хрустящий хачапури — «пеновани».

🛴 А в завершение отправимся в парк Рике и к мосту Мира, где можно покататься на электросамокатах.

Организационные детали

  • Я встречу вас у места вашего проживания и после экскурсии отвезу обратно
  • Программа рассчитана на детей 6-12 лет
  • Дополнительные расходы: питание, все развлечения, подъем на трамвайчике в парк Мтацминда (и спуск с него). Ориентир общих затрат на 3 человек — от 40-50 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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