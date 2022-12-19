Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🎢 Мы начнем путешествие с Мтацминдского парка на одноименной горе, с которой вы полюбуетесь фантастическим видом на город. Я помогу отыскать волшебное дерево, у которого непременно стоит загадать желание. А после вы сможете покататься на американских горках или других аттракционах.
🚡 На трамвайчике спустимся к пантеону с могилой Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе. Здесь я расскажу о судьбе знаменитого русского поэта и интересных деталях из его биографии.
📜 Прогуляемся по невероятно атмосферному району Сололаки, где жили исторические личности. Здесь раскроется еще одна грань Тбилиси и всей Грузии.
🏛 Покатаемся на машине по главным проспектам Тбилиси — парадным Руставели и Агмашенебели. Каждый дом и двор здесь — отдельная книга. Обсудим самые интересные.
⛪ Также мы посетим кафедральный собор Св. Троицы в старинном районе Авлабари, где вы осмотрите величественное сооружение и познакомитесь поближе с одним из символов новой Грузии.
🍹 Неподалеку находится кафе, где вы приобщитесь к доброй тбилисской традиции водить сюда детей и угощать их волшебными водами Лагидзе. Я расскажу о незаурядной личности — Митрофане Лагидзе и его легендарных натуральных лимонадах, которые произвели настоящий фурор как в Советском Союзе, так и далеко за его пределами. И конечно, лучшую «компанию» газировке составит хрустящий хачапури — «пеновани».
🛴 А в завершение отправимся в парк Рике и к мосту Мира, где можно покататься на электросамокатах.
Организационные детали
Я встречу вас у места вашего проживания и после экскурсии отвезу обратно
Программа рассчитана на детей 6-12 лет
Дополнительные расходы: питание, все развлечения, подъем на трамвайчике в парк Мтацминда (и спуск с него). Ориентир общих затрат на 3 человек — от 40-50 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теймураз — ваш гид в Тбилиси
Провёл 598 экскурсий для 903 туристов
Меня зовут Теймураз, мне 41 год. Родился и вырос в Тбилиси. Имею два высших образования. С 2011 года начал работать в сфере туризма, как тур-оператором, так и гидом. Сейчас являюсь гидом. Могу организовать экскурсию или тур, основываясь на высоких стандартах, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных путешественников. Люблю свое дело и делаю его с душою. Постараюсь максимально интересно и увлекательно провести экскурсию, чтобы у вас остались сильные впечатления и восторг!