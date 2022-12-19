Приглашаю всю вашу семью отправиться навстречу приключениям на улицах колоритного Тбилиси. Экскурсия составлена так, что осмотр достопримечательностей и рассказы чередуются с развлечениями. Интересно будет и взрослым, и детям! В нашей программе: Дерево желаний, аттракционы и прогулки на электросамокатах, хрустящий «пеновани» с лимонадами Лагидзе и самые яркие штрихи тифлисского прошлого.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎢 Мы начнем путешествие с Мтацминдского парка на одноименной горе, с которой вы полюбуетесь фантастическим видом на город. Я помогу отыскать волшебное дерево, у которого непременно стоит загадать желание. А после вы сможете покататься на американских горках или других аттракционах.

🚡 На трамвайчике спустимся к пантеону с могилой Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе. Здесь я расскажу о судьбе знаменитого русского поэта и интересных деталях из его биографии.

📜 Прогуляемся по невероятно атмосферному району Сололаки, где жили исторические личности. Здесь раскроется еще одна грань Тбилиси и всей Грузии.

🏛 Покатаемся на машине по главным проспектам Тбилиси — парадным Руставели и Агмашенебели. Каждый дом и двор здесь — отдельная книга. Обсудим самые интересные.

⛪ Также мы посетим кафедральный собор Св. Троицы в старинном районе Авлабари, где вы осмотрите величественное сооружение и познакомитесь поближе с одним из символов новой Грузии.

🍹 Неподалеку находится кафе, где вы приобщитесь к доброй тбилисской традиции водить сюда детей и угощать их волшебными водами Лагидзе. Я расскажу о незаурядной личности — Митрофане Лагидзе и его легендарных натуральных лимонадах, которые произвели настоящий фурор как в Советском Союзе, так и далеко за его пределами. И конечно, лучшую «компанию» газировке составит хрустящий хачапури — «пеновани».

🛴 А в завершение отправимся в парк Рике и к мосту Мира, где можно покататься на электросамокатах.

Организационные детали