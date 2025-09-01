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Занимательный Тбилиси для детей

Тбилиси покоряет сердца детей и подростков! В программе: аттракционы, электросамокаты и хрустящий хачапури. Увлекательное приключение для юных путешественников
Тбилиси способен удивить даже самых юных гостей. Экскурсия начинается с Мтацминдского парка, где открывается потрясающий вид на город. Детям предложат покататься на аттракционах и загадать желание у волшебного дерева.

Спуск на трамвайчике к пантеону Грибоедова, прогулка по району Сололаки и поездка по проспектам Руставели и Агмашенебели раскроют многогранность города. Завершение экскурсии в парке Рике с катанием на электросамокатах оставит незабываемые впечатления
4.7
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎢 Аттракционы в Мтацминдском парке
  • 🚡 Спуск на трамвайчике
  • 📜 Прогулка по району Сололаки
  • 🏛 Поездка по проспектам
  • 🍹 Лимонады Лагидзе и хачапури
  • 🛴 Катание на электросамокатах

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Тбилиси с июня по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно гулять, но может быть немного прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но из-за низких температур и возможных осадков стоит подготовиться к менее комфортным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей
Занимательный Тбилиси для детей

Что можно увидеть

  • Мтацминдский парк
  • Пантеон Грибоедова
  • Район Сололаки
  • Проспект Руставели
  • Проспект Агмашенебели
  • Парк Рике
  • Мост Мира

Описание экскурсии

🎢 Мы начнем путешествие с Мтацминдского парка на одноимённой горе, с которой вы полюбуетесь фантастическим видом на город. Я помогу отыскать волшебное дерево, у которого непременно стоит загадать желание. А после вы сможете покататься на американских горках или других аттракционах.

🚡 На трамвайчике спустимся к пантеону с могилой Грибоедова и его жены Нино Чавчавадзе. Здесь я расскажу о судьбе знаменитого русского поэта и интересных деталях из его биографии.

📜 Прогуляемся по невероятно атмосферному району Сололаки, где жили исторические личности. Здесь раскроется еще одна грань Тбилиси и всей Грузии.

🏛 Покатаемся на машине по главным проспектам Тбилиси — парадным Руставели и Агмашенебели. Каждый дом и двор здесь — отдельная книга. Обсудим самые интересные.

🍹 Неподалеку находится кафе, где вы приобщитесь к доброй тбилисской традиции водить сюда детей и угощать их волшебными водами Лагидзе. Я расскажу о незаурядной личности — Митрофане Лагидзе и его легендарных натуральных лимонадах, которые произвели настоящий фурор как в Советском Союзе, так и далеко за его пределами. И конечно, лучшую «компанию» газировке составит хрустящий хачапури — «пеновани».

🛴 А в завершение отправимся в парк Рике и к мосту Мира, где можно покататься на электросамокатах.

Организационные детали

  • Я встречу вас у места вашего проживания и после экскурсии отвезу обратно
  • Программа рассчитана на детей 6-12 лет
  • Дополнительные расходы: питание, все развлечения, подъем на трамвайчике в парк Мтацминда (и спуск с него). Ориентир общих затрат на 5 человек — от 40-50 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теймураз
Теймураз — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2812 туристов
Меня зовут Теймураз, мне 41 год. Родился и вырос в Тбилиси. Имею два высших образования. С 2011 года начал работать в сфере туризма, как тур-оператором, так и гидом. Сейчас являюсь
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гидом. Могу организовать экскурсию или тур, основываясь на высоких стандартах, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных путешественников. Люблю свое дело и делаю его с душою. Постараюсь максимально интересно и увлекательно провести экскурсию, чтобы у вас остались сильные впечатления и восторг!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Пулат
Наша поездка в Тбилиси стала настоящим открытием, и во многом это заслуга нашего гида Тай Мураза. Город встретил нас особой атмосферой – здесь переплетаются древность и современность, восточные традиции и
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европейский комфорт.

Мы прогулялись по узким улочкам Старого города, заглянули в уютные дворики, почувствовали дыхание истории у старинных храмов и крепостей. Тай Мураз настолько интересно рассказывал, что казалось, мы перенеслись в прошлое – к легендам о царице Тамаре, старинным торговым путям и грузинскому гостеприимству.

Отдельно стоит отметить организацию: всё было очень удобно, продумано и с душой. Тай Мураз не только знает каждую улочку Тбилиси, но и умеет показать город так, что начинаешь смотреть на него глазами местного жителя. Он ответил на все вопросы, подсказал, где лучше попробовать национальную кухню, какие места стоит посетить ещё и как погрузиться в культуру по-настоящему.

Тбилиси оставил у нас тёплые воспоминания – смесь запаха свежей выпечки, аромата кофе, старых балконов, виноградных лоз и невероятных видов на город. Но самое главное – ощущение, что мы были не просто туристами, а желанными гостями.

Спасибо Таймуразу за искренность, заботу и вдохновение! Мы уезжали с чувством, что нашли в Тбилиси нового друга. Обязательно вернёмся снова! ❤️01 09 2025

Наша поездка в Тбилиси стала настоящим открытием, и во многом это заслуга нашего гида Тай Мураза.
Наша поездка в Тбилиси стала настоящим открытием, и во многом это заслуга нашего гида Тай Мураза.
Наша поездка в Тбилиси стала настоящим открытием, и во многом это заслуга нашего гида Тай Мураза.
Наша поездка в Тбилиси стала настоящим открытием, и во многом это заслуга нашего гида Тай Мураза.
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Елена
Теймураз очень хороший экскурсовод. Я была с детьми 15 и 8 лет. Обоим очень понравилось. И познавательно, и с юмором. Экскурсовод учитывает, как идут дети. Обязательно ответить на любые дополнительные вопросы. 4 часа пролетели незаметно.
Теймураз очень хороший экскурсовод. Я была с детьми 15 и 8 лет. Обоим очень понравилось. И
Теймураз очень хороший экскурсовод. Я была с детьми 15 и 8 лет. Обоим очень понравилось. И
Теймураз очень хороший экскурсовод. Я была с детьми 15 и 8 лет. Обоим очень понравилось. И
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Анастасия
Мы не первый раз в Тбилиси, но с таким замечательным гидом заново открыли для себя этот потрясающий город. Очень насыщенно по информации, очень разнообразно, интересно и вкусно. Мой одиннадцатилетний сын
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был в восторге и нисколько не устал, несмотря на пятичасовую экскурсию. А ведь рассказать так, чтобы было интересно ребенку, не у каждого получится, и я всегда стараюсь найти такого гида, который бы увлёк именно подростка. Так что однозначно рекомендуем!

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Л
Это экскурсия - интересна для детей и взрослых. Первая часть сделана для детей - проезд на фуникулере, прогулка по парку развлечений, затем посещение пантеона. Дальше прекрасное путешествие по Тбилиси -
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можно сказать обзорная экскурсия. И прекрасная остановка для детей с выпиванием лимонадов - вод Лагидзе и поеданием хачапури. Единственное 5 часов для детей немного утомительно. Если уложиться в 3-4 часа - вообще было бы замечательно! Спасибо Теймуразу!

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С
Теймураз-прекрасный гид. Увлекательная экскурсия, детям 5-ти и 7-ми лет было интересно. Хорошая машина и безупречный сервис.
Будет очень увлекательно и взрослым, и детям.
Рекомендую!
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И
Замечательная экскурсия, продуманный маршрут, гид увлеченный, много знает, интересные истории про все увиденное, дети заинтересованно слушали, 5 часов пролетели не заметно;)
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