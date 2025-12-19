Казбек, Гергети, Ананури и другие красоты Военно-Грузинской дороги - из Тбилиси
Отправьтесь в путешествие по Военно-Грузинской дороге — одному из самых живописных маршрутов Кавказа! Вы увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище и замок Ананури, остановитесь у Арки Дружбы и подниметесь к церкви Гергети, откуда открывается вид на легендарный Казбек.
А гид расскажет о древнем караванном пути, истории региона, местных традициях и мифе о Прометее, прикованном к этой горе.
Описание экскурсии
Жинвальское водохранилище (20 мин). Между тремя хребтами вы увидите водоём, который снабжает Тбилиси питьевой водой.
Ананури — крепость арагвских князей (45 мин). Вы услышите историю цитадели, увидите уникальную фреску с изображением Судного дня и сделаете красивые фото.
Арка Дружбы (45 мин). На курорте Гудаури вы посмотрите на известное сооружение, полюбуетесь видами на каньон, а гид объяснит, почему эта арка здесь появилась.
Троицкая церковь в Казбеги (45 мин). Отсюда вы взглянете на его величество Казбек — одну из самых знаменитых вершин Кавказа. Гид расскажет об истории храма и покажет зал, где местные старейшины вершили закон и решали насущные вопросы региона.
Кафе отеля Румс в Казбеги (1,5 ч), с террасы которого открывается прекрасный вид на Троицкую церковь, Гергети и сам город Казбеги. Выпьем чашечку кофе и насладимся местными красотами.
Организационные детали
Поедем на Toyota Camry или аналогичном автомобиле
Кофе в кафе входит в стоимость. Блюда и другие напитки оплачиваются отдельно
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 18238 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь во многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.