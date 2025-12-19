Отправьтесь в путешествие по Военно-Грузинской дороге — одному из самых живописных маршрутов Кавказа! Вы увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище и замок Ананури, остановитесь у Арки Дружбы и подниметесь к церкви Гергети, откуда открывается вид на легендарный Казбек. А гид расскажет о древнем караванном пути, истории региона, местных традициях и мифе о Прометее, прикованном к этой горе.

Описание экскурсии

Жинвальское водохранилище (20 мин). Между тремя хребтами вы увидите водоём, который снабжает Тбилиси питьевой водой.

Ананури — крепость арагвских князей (45 мин). Вы услышите историю цитадели, увидите уникальную фреску с изображением Судного дня и сделаете красивые фото.

Арка Дружбы (45 мин). На курорте Гудаури вы посмотрите на известное сооружение, полюбуетесь видами на каньон, а гид объяснит, почему эта арка здесь появилась.

Троицкая церковь в Казбеги (45 мин). Отсюда вы взглянете на его величество Казбек — одну из самых знаменитых вершин Кавказа. Гид расскажет об истории храма и покажет зал, где местные старейшины вершили закон и решали насущные вопросы региона.

Кафе отеля Румс в Казбеги (1,5 ч), с террасы которого открывается прекрасный вид на Троицкую церковь, Гергети и сам город Казбеги. Выпьем чашечку кофе и насладимся местными красотами.

Организационные детали