Окунитесь в настоящую грузинскую сказку, подарив себе незабываемый отдых в одном из самых популярных регионов — солнечной и пьянящей Кахетии.
Места, которые вы посетите, по-настоящему сказочные: яркий Тбилиси, завораживающая Алазанская долина,
Места, которые вы посетите, по-настоящему сказочные: яркий Тбилиси, завораживающая Алазанская долина,
Описание тураПрограмма тура: 1 день. Прибытие в Тбилиси. Прибытие в Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Знакомство с Тбилиси и красотами Мцхеты. Вас ждет сити-тур по чарующему городу: Кафедральный собор «Самеба» («Святая Троица» — символ грузинского возрождения, единства и бессмертия). Он возвышается в центре Тбилиси на вершине горы св. Ильи. Церковь Метехи (V в.) — красивый и гордый символ Тбилиси. Крепость «Нарикала», во дворе которой находиться прекрасный храм. У стен крепости восстановлены башенки, с которых у вас будет возможность сделать памятные фотографии. С крепостной стены открываются изумительные виды. Посещение современного архитектурного шедевра — Моста Мира и парка Рике. На левом берегу моста находится храм Сиони (знаменит своими чудотворными иконами), который мы также посетим. Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:
- Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
- Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Выезд в восточную часть Грузии — Кахетию Завтрак в отеле. Забираем вас из отеля. Прибытие в Качрети в загородный VIP-комплекс «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5*. Заселение. Этот отель располагает собственной винодельней и находится в поселке Качрети. В ресторане отеля Ambasadori с открытыми деревянными балками и декоративной каменной отделкой подают вкуснейшие блюда грузинской кухни. В баре отеля вам предложат местные вина и импортные напитки. Гости отеля могут расслабиться у бассейна или позаниматься в фитнес - центре. На территории отеля есть настольный теннис, бильярд, боулинг и теннисный корт, огромное поле для гольфа (в пределах 3 км.) и барбекю. 4 день. Отдых в кахетинском загородном комплексе. Завтрак в отеле. Отдых, бильярд, бассейны (открытые и закрытый), сауна, мини-гольф, фитнес центр, теннис, боулинг и кристально чистый горный воздух… Здесь есть все для того, чтобы день оказался насыщенным, ярким и здоровым! 5 день. Экскурсия по Кахетии Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд в Тбилиси. По дороге экскурсия в город любви Сигнахи с осмотром самых важных достопримечательностей данного региона. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP-марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед — «Пальчики оближешь». После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви», а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретами производства вина. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн. 6 день. Окончание программы. Выселение из отеля до 11-12 дня. В течение всего дня мы представляем трансфер в аэропорт непосредственно под ваш рейс.
Даты заезда — каждое воскресенье с 18.02 по 22.12.24.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (трехместный номер)
|$479
|Отель 3* (одноместный номер)
|$699
|Отель 3* (двухместный номер)
|$499
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор «Самеба»
- Церковь Метехи
- Крепость «Нарикала»
- Мост Мира
- Парк Рике
- Храм Сиони
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Качрети
- Алазанская долина
- Монастырь св. Нино Бодбе
- Сигнахи
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелёты (почти индивидуально - до 6 чел.)
- Все трансферы по маршруту
- Трансфер в Качрети
- Проживание в отеле Тбилиси (3 ночи)
- 2 ночи проживания в загородном гольф-комплексе «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5
- Питание: ежедневно завтраки в отеле
- Все экскурсии по программе
- Услуги гида
- Все входные билеты по маршруту
- Канатная дорога (Парк Рике - Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном марани в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Вкуснейший кахетинский обед в Сигнахи
- Сервис в гольф-комплексе: открытые и закрытые бассейны, сауна, бильярд, тренажерный зал, настольный теннис, теннис, мини-гольф, пользование баскетбольным и футбольным стадионом, на территории бесплатный Wi-Fi
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Даты заезда — каждое воскресенье с 18.02 по 22.12.24.
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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