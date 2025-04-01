8 дней
Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
Лепить и есть хачапури, завтракать с киндзмараули, слушать тосты и смотреть танцы
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
1 апр в 10:00
2 апр в 08:00
135 500₽ за человека
5 дней
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
6 мар в 09:00
7 мар в 09:00
€765 за человека
4 дня
Тбилиси, Мцхета и Асурети: от святынь до погребов и дегустации
Посетить духовный центр и другие значимые места Грузии, побывать на застолье и отведать вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время зависит от рейсов
6 мар в 00:00
13 мар в 00:00
$350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Собор Сиони»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Тбилиси в марте 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Собор Сиони" можно забронировать 3 тура от 350 до 135 500.
Забронируйте тур в Тбилиси на 2025 год по теме «Собор Сиони», цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май