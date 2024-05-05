Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Остановимся в гольф-комплексе, на территории которого есть собственная винодельня, фитнес-центр, огромное поле для гольфа, ухоженные прогулочные зоны, рестораны и бары, где вы сможете попробовать напитки местного производства и изысканную грузинскую кухню.
Желающие посетят SPA-центр, встретят утро плаванием в бассейнах и проведут день на свежем воздухе на спортивных площадках комплекса.
Дополнят наш роскошный отдых прогулка по Тбилиси, осмотр достопримечательностей Мцхеты и, по желанию, заезд в Сигнахи.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$441
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. Остановимся на 3 ночи в Тбилиси в 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах и на 2 ночи в Качрети в гольф-комплексе «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5* в 2-местных номерах. На территории комплекса есть винодельня, тренажёрный зал, бассейны, бильярд, спортивные площадки, настольный теннис, мини-гольф, рестораны, бары, стрельбище, боулинг, спа-центр и огромное поле для гольфа. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, 1 традиционный грузинский обед. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси, которая начинается от собора Самеба. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
VIP-отдых в Кахетии
После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся в Кахетию, где остановимся в 5-звёздочном гольф-комплексе на 2 ночи. На территории есть всё необходимое для вашего роскошного отдыха. Здесь вы сможете выбрать занятия по душе: поиграть в гольф, спортивные игры, боулинг, бильярд, попариться в сауне, сходить на массаж и SPA-процедуры, поплавать в открытых и закрытых бассейнах, пострелять в стрельбище и многое другое. У гольф-комплекса есть своя винодельня, фитнес-центр и приятная прогулочная зона. В баре вы сможете попробовать вина местного производства.
День в вашем распоряжении
Отдохнём на территории загородного комплекса в винодельческом регионе Грузии. Каждый выберёт занятия на свой вкус.
Возвращение в Тбилиси
После завтрака возвращаемся в Тбилиси. По желанию — заезд по дороге в Сигнахи. Увидим главные достопримечательности «города любви» и сможем посетить винные заводы. Продолжительность экскурсии — около 8 часов.
Вечером заселимся в отель в Тбилиси.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание от/до аэропорта
- Проживание
- Завтраки и 1 подарочный обед
- Посещение всех локаций по программе и входные билеты
- Подъёмники в Тбилиси
- Экскурсионное сопровождение и работа гида
- Сервис в гольф-комплексе
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 477 долларов за человека
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - 731 доллар за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле в Тбилиси - от 477 долларов (3-местный номер) за человека за весь тур, от 521 долларов (2-местный номер) за человека за весь тур, от 752 долларов (1-местный номер)
- Дополнительные развлечения и экскурсии
- Спа-процедуры
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты