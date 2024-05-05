Обращаем внимание, что порядок экскурсий будет меняться в зависимости от дат вашего путешествия. Так как тур сборный, гид имеет право менять местами экскурсионные дни, при этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. Остановимся на 3 ночи в Тбилиси в 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах и на 2 ночи в Качрети в гольф-комплексе «Ambassadori Kachreti Golf Resort» 5* в 2-местных номерах. На территории комплекса есть винодельня, тренажёрный зал, бассейны, бильярд, спортивные площадки, настольный теннис, мини-гольф, рестораны, бары, стрельбище, боулинг, спа-центр и огромное поле для гольфа. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, 1 традиционный грузинский обед. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.