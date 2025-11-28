Осмотрим достопримечательности Телави и княжескую усадьбу в Цинандали, заглянем в традиционный марани
Описание тура
Организационные детали
Тур начинается в Тбилиси, желательно прибыть до 10:00 в день начала.
Возможна помощь с трансфером и подбором жилья при необходимости.
Всегда будет стабильная связь и Wi-Fi в доме.
Уточните особые пожелания (питание, физическая активность) заранее — всё постараемся учесть.
Питание. В стоимость включены завтрак и ужин. Обеды оплачивается дополнительно. Также включены вода и лёгкие закуски во время дегустации. Вегетарианское питание возможно при предварительном уведомлении.
Транспорт. Mazda 6 с кондиционером (1–4 человека). Для групп 5+ человек предоставляется минивэн по запросу.
Возраст участников. 5-75 лет.
Виза. Гражданам большинства стран (ЕС, СНГ, Израиль, Турция, США и др.) виза в Грузию не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий экскурсионный маршрут. Пешие участки не превышают 2 км в день. Подходит для всех возрастов, включая семьи с детьми и пожилых людей. Без треккинга и сложных условий.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Гомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном доме
Начнём путешествие с переезда через живописный Гомборский перевал — один из самых захватывающих горных маршрутов Восточной Грузии. Первая остановка — Телави, сердце Кахетии. Здесь вы увидите: Батонисцихе — древнюю крепость, некогда служившую резиденцией кахетинских царей; дом-музей царя Ираклия II, правителя, сыгравшего ключевую роль в истории региона; 800-летний платан — самое старое дерево в этих местах, настоящую природную реликвию.
После прогулки по городу направимся в Цинандали — в усадьбу князя Александра Чавчавадзе. Пройдёмся по тенистому парку в европейском стиле, осмотрим старинные погреба и поговорим о том, как Чавчавадзе стал первым, кто объединил западные винные технологии с грузинскими традициями.
Следующий пункт маршрута — Велисцихе, где нас ждёт визит в традиционный марани — глиняное хранилище для вина, изготовленного по древним кахетинским рецептам. Вечером приедем в уютный загородный дом. Вы поучаствуете в мастер-классе по лепке хинкали или приготовлению хачапури, насладитесь ужином на открытом воздухе с видом на снежные вершины Кавказа, попробуете домашнее вино и узнаете, как оно производится, заглянете в погреб с квеври — традиционными керамическими сосудами для ферментации вина.
Утро на винограднике, дегустация и прогулка по Сигнахи
После домашнего завтрака отправимся в семейный виноградник, расположенный в живописной долине реки Алазани в окружении гор. Здесь вы узнаете, как местные виноделы заботятся о лозах и чем отличается кахетинский метод производства вина. Вы также продегустируете вино, сделанное из винограда, выращенного на этом участке. А к дегустации вам подадут натуральный кахетинский сыр, тонкий хлеб из печи, свежие овощи и фрукты с огорода, несколько сезонных блюд кахетинской кухни.
На обратном пути сделаем остановку в Сигнахи — живописном городе, окружённом крепостной стеной и известном как «город любви». Прогуляемся по улочкам с видом на долину и заглянем в монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино — просветительницы Грузии.
Что включено
- Проживание
- Завтрак и ужин
- Все трансферы по маршруту
- Дегустация вина и чачи
- Экскурсия по винодельне
- Поездка на виноградники
- Остановки: Гомборский перевал, Телави, Цинандали, Гурджаани, Сигнахи, Бодбе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Обед в ресторане - от 40 лари
- Алкоголь и вино вне дегустации - по меню
- Индивидуальный трансфер - от 100 лари
- Дополнительные активности, не указанные в программе