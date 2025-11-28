Тур начинается в Тбилиси, желательно прибыть до 10:00 в день начала.

Возможна помощь с трансфером и подбором жилья при необходимости.

Всегда будет стабильная связь и Wi-Fi в доме.

Уточните особые пожелания (питание, физическая активность) заранее — всё постараемся учесть.

Питание. В стоимость включены завтрак и ужин. Обеды оплачивается дополнительно. Также включены вода и лёгкие закуски во время дегустации. Вегетарианское питание возможно при предварительном уведомлении.

Транспорт. Mazda 6 с кондиционером (1–4 человека). Для групп 5+ человек предоставляется минивэн по запросу.

Возраст участников. 5-75 лет.

Виза. Гражданам большинства стран (ЕС, СНГ, Израиль, Турция, США и др.) виза в Грузию не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий экскурсионный маршрут. Пешие участки не превышают 2 км в день. Подходит для всех возрастов, включая семьи с детьми и пожилых людей. Без треккинга и сложных условий.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.