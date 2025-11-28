Мои заказы

Кахетия только для вас: индивидуальный тур с дегустациями, мастер-классом и ночёвкой за городом

Насладиться вкусами, погулять по Телави и Сигнахи и познакомиться с винным ремеслом
Окунитесь в атмосферу грузинского гостеприимства за два дня в Кахетии! Мы поднимемся на Гомборский перевал, чтобы полюбоваться головокружительными видами.

Осмотрим достопримечательности Телави и княжескую усадьбу в Цинандали, заглянем в традиционный марани
читать дальше

— глиняное хранилище для вина.

Переночуем за городом в уютном доме местной семьи, где вы не только попробуете настоящее домашнее вино, но и научитесь готовить хинкали или хачапури, побываетете в погребе с квеври и поужинаете в окружении гор.

А на второй день мы погуляем по романтичному Сигнахи и посетим семейный виноградник в долине реки Алазани.

Здесь вы узнаете, как местные виноделы заботятся о лозах и чем отличается кахетинский метод производства вина, а также насладитесь дегустацией напитков и местных угощений.

Кахетия только для вас: индивидуальный тур с дегустациями, мастер-классом и ночёвкой за городом
Кахетия только для вас: индивидуальный тур с дегустациями, мастер-классом и ночёвкой за городом
Кахетия только для вас: индивидуальный тур с дегустациями, мастер-классом и ночёвкой за городом

Описание тура

Организационные детали

Тур начинается в Тбилиси, желательно прибыть до 10:00 в день начала.
Возможна помощь с трансфером и подбором жилья при необходимости.
Всегда будет стабильная связь и Wi-Fi в доме.
Уточните особые пожелания (питание, физическая активность) заранее — всё постараемся учесть.

Питание. В стоимость включены завтрак и ужин. Обеды оплачивается дополнительно. Также включены вода и лёгкие закуски во время дегустации. Вегетарианское питание возможно при предварительном уведомлении.

Транспорт. Mazda 6 с кондиционером (1–4 человека). Для групп 5+ человек предоставляется минивэн по запросу.

Возраст участников. 5-75 лет.

Виза. Гражданам большинства стран (ЕС, СНГ, Израиль, Турция, США и др.) виза в Грузию не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий экскурсионный маршрут. Пешие участки не превышают 2 км в день. Подходит для всех возрастов, включая семьи с детьми и пожилых людей. Без треккинга и сложных условий.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Гомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном доме

Начнём путешествие с переезда через живописный Гомборский перевал — один из самых захватывающих горных маршрутов Восточной Грузии. Первая остановка — Телави, сердце Кахетии. Здесь вы увидите: Батонисцихе — древнюю крепость, некогда служившую резиденцией кахетинских царей; дом-музей царя Ираклия II, правителя, сыгравшего ключевую роль в истории региона; 800-летний платан — самое старое дерево в этих местах, настоящую природную реликвию.

После прогулки по городу направимся в Цинандали — в усадьбу князя Александра Чавчавадзе. Пройдёмся по тенистому парку в европейском стиле, осмотрим старинные погреба и поговорим о том, как Чавчавадзе стал первым, кто объединил западные винные технологии с грузинскими традициями.

Следующий пункт маршрута — Велисцихе, где нас ждёт визит в традиционный марани — глиняное хранилище для вина, изготовленного по древним кахетинским рецептам. Вечером приедем в уютный загородный дом. Вы поучаствуете в мастер-классе по лепке хинкали или приготовлению хачапури, насладитесь ужином на открытом воздухе с видом на снежные вершины Кавказа, попробуете домашнее вино и узнаете, как оно производится, заглянете в погреб с квеври — традиционными керамическими сосудами для ферментации вина.

Гомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном домеГомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном домеГомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном домеГомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном домеГомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном домеГомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном домеГомборский перевал, Телави и Цинандали, марани в Велисцихе и вечер в загородном доме
2 день

Утро на винограднике, дегустация и прогулка по Сигнахи

После домашнего завтрака отправимся в семейный виноградник, расположенный в живописной долине реки Алазани в окружении гор. Здесь вы узнаете, как местные виноделы заботятся о лозах и чем отличается кахетинский метод производства вина. Вы также продегустируете вино, сделанное из винограда, выращенного на этом участке. А к дегустации вам подадут натуральный кахетинский сыр, тонкий хлеб из печи, свежие овощи и фрукты с огорода, несколько сезонных блюд кахетинской кухни.

На обратном пути сделаем остановку в Сигнахи — живописном городе, окружённом крепостной стеной и известном как «город любви». Прогуляемся по улочкам с видом на долину и заглянем в монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино — просветительницы Грузии.

Утро на винограднике, дегустация и прогулка по СигнахиУтро на винограднике, дегустация и прогулка по СигнахиУтро на винограднике, дегустация и прогулка по СигнахиУтро на винограднике, дегустация и прогулка по Сигнахи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и ужин
  • Все трансферы по маршруту
  • Дегустация вина и чачи
  • Экскурсия по винодельне
  • Поездка на виноградники
  • Остановки: Гомборский перевал, Телави, Цинандали, Гурджаани, Сигнахи, Бодбе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Обед в ресторане - от 40 лари
  • Алкоголь и вино вне дегустации - по меню
  • Индивидуальный трансфер - от 100 лари
  • Дополнительные активности, не указанные в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, метро Руставели, 9:30 (возможно согласовать другое время)
Завершение: Тбилиси, метро Руставели, около 20:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван
Леван — ваш гид в Тбилиси
Привет! Меня зовут Леван, я родом из солнечной Кахетии — края виноделов, тостов и настоящего грузинского гостеприимства. Уже несколько лет я занимаюсь организацией авторских туров по Грузии и с радостью
читать дальше

делюсь тем, что люблю сам: вкусной кухней, вином из семейных погребов, древними традициями и живописной природой. Мои туры — это не просто поездки. Это возможность увидеть настоящую Грузию: заглянуть в деревенские дома, поучаствовать в приготовлении местных блюд, попробовать домашнее вино и услышать истории, которые не расскажут в обычной экскурсии. Если вы хотите не просто посмотреть страну, а почувствовать её душу — добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
На машине
8 дней
22 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$635 за человека
Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
На машине
2 дня
2 отзыва
Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
Познакомиться с мастером квеври и виноделами, отведать несколько сортов и притронуться к истокам
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
€255 за человека
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
На машине
8 дней
-
10%
18 отзывов
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино и лепят хинкали, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
30 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
$653$725 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси