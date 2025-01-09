7 дней
Море вина, треск камина и подарки под ёлкой от Товлиса Бабуа: Новый год в шато Алазанской долины
Поучиться тостам на грузинском, приготовить и съесть шоти-пури и посетить винное SPA
Начало: Аэропорт Тбилиси, до 16:00, точное время зависит о...
29 дек в 08:00
$1200 за человека
8 дней
Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
Лепить и есть хачапури, завтракать с киндзмараули, слушать тосты и смотреть танцы
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
1 апр в 10:00
2 апр в 08:00
135 500₽ за человека
3 дня
Страна, влюбляющая с первого взгляда: всё главное в Грузии за одни выходные
Сыграть в викторину о Тбилиси, отправиться к истокам Сакартвело, попробовать вина и испечь шоти-пури
Начало: Отель в Тбилиси, 14:00
7 мар в 14:00
14 мар в 14:00
$200 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена9 января 2025Тур оставил самые отличные воспоминания. Насыщенная впечатлениями программа вместе с тем была максимально комфортной, очень порадовал отель, а шато это
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Тбилиси в марте 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 200 до 135 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2025 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 1 ⭐ отзыв, цены от $200. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май