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вообще что-то с чем-то. Вообще, тур уникален именно нюансами: серные бани, СПА с саперави, необыкновенный сюрприз, который я тут озвучивать не буду) Влада отлично разбирается в грузинской кухне и вине, знает правильные места в Тбилиси (и не только), эксперт по грузинской кухне и вину. Хотелось бы также отметить всю команду - нашего любимого водителя, дядю Сосо, гидов. Очень душевные, позитивные и отзывчивые ребята. Фото, которые ребята делали во время поездки это отдельный вид искусства (прикладываю). В общем, сплошной праздник сложился) Всем рекомендую! Все уже обсуждаем куда поедем с Владой дальше.