Мы погуляем по Тбилиси и Мцхете, увидим знаковые монастыри и соборы, заглянем в Кахетию, где вас ждёт весёлое застолье с домашним вином. Желающие смогут встретить новогоднюю ночь в ресторане.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 2*; Kopala 3*; Citrus 4*; Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура зависит от отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле, а также обед с вином в Кахетии. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.
Знакомство со столицей
Позавтракав, отправляемся исследовать достопримечательности столицы. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.
Сегодня ночью желающие встретят Новый год в выбранном ресторане (бронируется и оплачивается заранее).
Мцхета: монастырь Джвари и собор Светицховели
Сегодня во второй половине дня стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати апостолов.
Потом вернёмся в Тбилиси.
Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи и домашний обед
Какое путешествие в Грузию обходится без вина? Сегодня выезжаем в Кахетию — край виноделия. Сначала остановимся у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться видами Алазанской долины.
Затем нас ждёт домашний обед с вином. 2 января в Грузии празднуют Бедоба — День судьбы. Как этот праздник встретишь, так его и проведёшь, поэтому мы отметим его весело в лучших грузинских традициях.
К вечеру вернёмся в Тбилиси.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$310
|Отель 3*
|$350
|Отель 4*
|$390
|Отель 4+*
|$490
|Отель 2* (1-местное)
|$380
|Отель 3* (1-местное)
|$440
|Отель 4* (1-местное)
|$530
|Отель 4+* (1-местное)
|$710
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле, обед с вином в Кахетии
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Встреча Нового года в ресторане