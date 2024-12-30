Новогоднее путешествие в Грузию: Тбилиси, Мцхета и Кахетия

Посетить главные достопримечательности и отпраздновать Бедоба за домашним обедом
Праздник к нам приходит! Приглашаем вас в новогодний тур по Грузии, чтобы по-настоящему отдохнуть и ощутить сказочную атмосферу Нового года.

Мы погуляем по Тбилиси и Мцхете, увидим знаковые монастыри и соборы, заглянем в Кахетию, где вас ждёт весёлое застолье с домашним вином. Желающие смогут встретить новогоднюю ночь в ресторане.
Новогоднее путешествие в Грузию: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Новогоднее путешествие в Грузию: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Новогоднее путешествие в Грузию: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 2*; Kopala 3*; Citrus 4*; Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура зависит от отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле, а также обед с вином в Кахетии. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Тбилиси

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.

Добро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в ТбилисиДобро пожаловать в Тбилиси
2 день

Знакомство со столицей

Позавтракав, отправляемся исследовать достопримечательности столицы. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.

Сегодня ночью желающие встретят Новый год в выбранном ресторане (бронируется и оплачивается заранее).

Знакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицей
3 день

Мцхета: монастырь Джвари и собор Светицховели

Сегодня во второй половине дня стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати апостолов.

Потом вернёмся в Тбилиси.

Мцхета: монастырь Джвари и собор СветицховелиМцхета: монастырь Джвари и собор СветицховелиМцхета: монастырь Джвари и собор СветицховелиМцхета: монастырь Джвари и собор Светицховели
4 день

Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи и домашний обед

Какое путешествие в Грузию обходится без вина? Сегодня выезжаем в Кахетию — край виноделия. Сначала остановимся у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться видами Алазанской долины.

Затем нас ждёт домашний обед с вином. 2 января в Грузии празднуют Бедоба — День судьбы. Как этот праздник встретишь, так его и проведёшь, поэтому мы отметим его весело в лучших грузинских традициях.

К вечеру вернёмся в Тбилиси.

Кахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи и домашний обедКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи и домашний обедКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи и домашний обедКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи и домашний обедКахетия: монастырь Бодбе, Сигнахи и домашний обед
5 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$310
Отель 3*$350
Отель 4*$390
Отель 4+*$490
Отель 2* (1-местное)$380
Отель 3* (1-местное)$440
Отель 4* (1-местное)$530
Отель 4+* (1-местное)$710
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле, обед с вином в Кахетии
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Встреча Нового года в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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