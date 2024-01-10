Начнём новый год с ярких впечатлений, активного отдыха в горах Грузии и знакомства с колоритной культурой. Посетим более 7 городов, среди которых — знаменитый горнолыжный курорт Гудаури, родина «Мимино», минеральный Боржоми и пещерный Уплисцихе. Прогуляемся по нарядным улицам Тбилиси, увидим древнейшие памятники архитектуры и современные достопримечательности. Отправимся в винный край Грузии, заберёмся высоко на Крестовый перевал и попробуем национальные блюда. Для желающих будет организован праздничный ужин с шоу-программой в одном из лучших ресторанов Тбилиси.

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Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Важно! Заказы на праздничное застолье принимаются до 20.12.2023. Свяжитесь, пожалуйста, с организатором своевременно.