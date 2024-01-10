Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Посетим более 7 городов, среди которых — знаменитый горнолыжный курорт Гудаури, родина «Мимино», минеральный Боржоми и пещерный Уплисцихе.
Прогуляемся по нарядным улицам Тбилиси, увидим древнейшие памятники архитектуры и современные достопримечательности.
Отправимся в винный край Грузии, заберёмся высоко на Крестовый перевал и попробуем национальные блюда.
Для желающих будет организован праздничный ужин с шоу-программой в одном из лучших ресторанов Тбилиси.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$554
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Важно! Заказы на праздничное застолье принимаются до 20.12.2023. Свяжитесь, пожалуйста, с организатором своевременно.
Проживание. В 3-звёздочном отеле «Alliance» в Тбилиси в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня в отеле, традиционный грузинский обед, ужин с бокалом вина в Тбилиси, дегустации вин. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни. Остальное питание и праздничное застолье оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность в дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в праздничный Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия, родина «Мимино» и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию, куда доберёмся по горному серпантину через перевал. Окажемся на родине «Мимино» — в Телави. Посмотрим на крепость Батонисцихе, что означает «крепость господина», и 900-летний платан (самое старое дерево в Грузии). Заедем в резиденцию кахетинских царей, усадьбу-музей Александра Чавчавадзе, где загадаем желание и узнаем историю семьи генерала.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня, чтобы получше разобраться в секретах приготовления вина и попробовать несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам Сигнахи.
Общая длительность экскурсии — 10 часов.
Боржоми и Уплисцихе
Пора увидеть Боржоми и попробовать знаменитую минеральную воду! Курорт известен не только своими источниками, но и живописностью. Прогуляемся, подышим горным воздухом, поднимемся по канатной дороге на вершину (за доплату).
На обратном пути заедем в пещерный город Уплисцихе, где вы узнаете о жизни языческой Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси. Общая продолжительность экскурсии — 10 часов.
Казбеги, Ананури и Гудаури
Сегодня отправимся на весь день в Казбеги — живописный уголок Грузии. По дороге остановимся в Ананури и Гудаури, увидим средневековую цитадель и популярный горнолыжный курорт. Проедем по Крестовому перевалу, расположенному на высоте 2379 метров над уровнем моря. Полюбуемся снежными вершинами и сделаем множество эффектных фотографий. Здесь желающие смогут покататься на лыжах и сноуборде (за доплату).
Если горнолыжный курорт будет закрыт из-за непогоды, отправимся дальше — в город Степанцминда. Увидим старинный храм Святой Троицы Гергети. Желающие смогут подняться на джипах на смотровую площадку на высоту 2170 метров (оплачивается дополнительно).
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Обратите внимание: экскурсия может быть заменена на альтернативную, если дорогу перекроют из-за погодных условий.
Свободный день
Вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать.
Этот день выпадает в турах на 01.01. и 07.01.
Отдых в Тбилиси или поездка к каньону и озёрам
Сегодня каждый выберет для себя занятие по душе: отдых в Тбилиси или активную поездку в горы к каньону Цалка и озеру Паравани (за доплату).
Место находится в 100 км от столицы Грузии и восхищает живописными пейзажами с заснеженным ущельем, водопадами, журчащими ручьями и пещерами. Идеальное однодневное путешествие для любящих природу и активный отдых путешественников. Здесь же находится стеклянный мост, по которому все желающие смогут прогуляться и получить дозу адреналина. Увидим два озера и монастырь Пока, служительницы которого сами производят шоколад, сыры, варенья, ликёры, мёд, хлеб и другие вкусности.
Продолжительность экскурсии — 8 часов. Возможно дополнительно посетить новогоднюю ярмарку (необходимо бронировать экскурсию заранее).
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание
- Завтраки, 1 обед, 1 ужин с включённым вином
- Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
- Экскурсионное сопровождение
- Полёт над Тбилиси (парк Рике - Нарикала)
- Входные билеты на объекты по программе
- Презенты на Новый год/Рождество
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 575 долларов за человека
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Остальное питание
- Праздничное застолье с трансфером в ресторан и обратно - от 120 долларов за человека
- Одноместное размещение - 775 долларов за весь тур
- Повышение категории отели - по запросу
- Подъёмники в Боржоми
- Дополнительные экскурсии