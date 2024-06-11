Путешествие по святым местам Грузии

Посетить главные храмы страны и прикоснуться к её христианской истории на автопешеходной экскурсии
Приглашаем в живописное путешествие к православным святыням Грузии! Вы посетите собор Влахернской иконы Божией Матери, где хранится известная на весь мир Риза Богородицы.

Осмотрите древние церкви в пещерном городе Уплисцихе, горный монастырь Моцамета в окрестностях Кутаиси и храмы Боржоми.
Путешествие по святым местам Грузии
Путешествие по святым местам Грузии
Путешествие по святым местам Грузии
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастыри в Боржоми. Вы посетите 2 монастыря: преподобных Серафима Саровского и Гавриила Ургебадзе. А также попробуете легендарную минеральную воду и прогуляетесь по живописному парку.

Пещерный город Уплисцихе. Вы осмотрите пещерные церкви и монастыри с 4000-летней историей. И насладитесь видом на реку Кура.

Монастырь Моцамета в Кутаиси. Это один из самых красивых храмов Грузии, расположенный на живописном утёсе в окружении густых лесов.

Христианские святыни в Зугдиди. Мы посетим собор Влахернской иконы Божией Матери, где хранится знаменитая Риза Богородицы. Поклониться ей приезжают паломники со всего мира. Почему — узнаете на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость: минивэны Mitsubishi Delica и Mercedes-benz Ml 4matic

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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