Приглашаем в живописное путешествие к православным святыням Грузии! Вы посетите собор Влахернской иконы Божией Матери, где хранится известная на весь мир Риза Богородицы. Осмотрите древние церкви в пещерном городе Уплисцихе, горный монастырь Моцамета в окрестностях Кутаиси и храмы Боржоми.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастыри в Боржоми. Вы посетите 2 монастыря: преподобных Серафима Саровского и Гавриила Ургебадзе. А также попробуете легендарную минеральную воду и прогуляетесь по живописному парку.

Пещерный город Уплисцихе. Вы осмотрите пещерные церкви и монастыри с 4000-летней историей. И насладитесь видом на реку Кура.

Монастырь Моцамета в Кутаиси. Это один из самых красивых храмов Грузии, расположенный на живописном утёсе в окружении густых лесов.

Христианские святыни в Зугдиди. Мы посетим собор Влахернской иконы Божией Матери, где хранится знаменитая Риза Богородицы. Поклониться ей приезжают паломники со всего мира. Почему — узнаете на экскурсии.

Организационные детали