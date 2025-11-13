Мои заказы

Персональное путешествие в край вина и любви - Кахетию

Перепробовать красное и белое, погулять по Сигнахи и Телави, посетить 3 монастыря и дом Чавчавадзе
Поехали в Кахетию — я с удовольствием познакомлю вас с виноделием Алазанской долины.

Здесь это не просто ремесло, а сакральное действо, уходящее корнями в глубь тысячелетий, вина — это не просто
читать дальше

напитки, а часть души Грузии, воплощённая в рубиновых, янтарных, золотистых оттенках, и целый рассказ о древних традициях в каждом бокале.

Мы посетим несколько хозяйств, где вы перепробуете разные сорта красного и белого, а вкусных впечатлений добавят дегустации чурчхелы и хлеба шоти с сыром.

Также вы сможете проникнуться красотой, богатой историей и глубокой духовностью этого края: погуляете по атмосферным улочкам Сигнахи и Телави, поговорите об аристократической династии Чавчавадзе и зайдёте в древние обители — монастыри Бодбе, Алаверди и Некреси.

Персональное путешествие в край вина и любви - Кахетию
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендую девушкам взять красивые наряды для фотосессий — Кахетия очень живописна!

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Vito, Toyota Ipsum, Subaru Forester.

Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 16 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Дегустации вин, чурчхелы, шоти, прогулки по Бодбийскому монастырю и Сигнахи

Утром встретимся в Тбилиси и направимся в Кахетию. Первую остановку сделаем на винодельне, где продегустируем напитки. Отведаем местных блюд — чурчхелы и испечённого в тандыре хлеба шоти с сыром. Заедем в Бодбийский монастырь, погуляем по городу любви Сигнахи, а вечером заселимся в отель.

Дегустации вин, чурчхелы, шоти, прогулки по Бодбийскому монастырю и СигнахиДегустации вин, чурчхелы, шоти, прогулки по Бодбийскому монастырю и СигнахиДегустации вин, чурчхелы, шоти, прогулки по Бодбийскому монастырю и СигнахиДегустации вин, чурчхелы, шоти, прогулки по Бодбийскому монастырю и СигнахиДегустации вин, чурчхелы, шоти, прогулки по Бодбийскому монастырю и Сигнахи
2 день

Усадьба Чавчавадзе, 900-летнее дерево, винные дегустации, ужин с грузинским шоу

Начнём день с посещения усадьбы Александра Чавчавадзе, где вы познакомитесь с историей грузинской аристократии. Заедем на винодельню в Шуми, отведаем местных напитков. Остановимся у 900-летнего дерева, пообедаем грузинскими блюдами в колоритном ресторане Телави. Ещё одна винная дегустация запланирована в селе Вазьян. Вечером можно поужинать в сопровождении национальных песен и танцев.

Усадьба Чавчавадзе, 900-летнее дерево, винные дегустации, ужин с грузинским шоуУсадьба Чавчавадзе, 900-летнее дерево, винные дегустации, ужин с грузинским шоуУсадьба Чавчавадзе, 900-летнее дерево, винные дегустации, ужин с грузинским шоуУсадьба Чавчавадзе, 900-летнее дерево, винные дегустации, ужин с грузинским шоу
3 день

Монастыри Алаверди и Некреси, винные дегустации

Сходим в музей вина братьев-близнецов и отправимся обратно в Тбилиси, по пути делая остановки в самых интересных местах. Заедем в монастыри Алаверди и Некреси, входящие в число древнейших в Грузии. Попробуем едва ли не самое знаменитое кахетинское вино — киндзмараули — прямо на заводе. Продолжим знакомиться с традициями виноделия, спустившись в погреб «Хареба». После обеда вернёмся в столицу.

Монастыри Алаверди и Некреси, винные дегустацииМонастыри Алаверди и Некреси, винные дегустацииМонастыри Алаверди и Некреси, винные дегустацииМонастыри Алаверди и Некреси, винные дегустации

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты, дегустации и другие активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место по договорённости, 9:30
Завершение: Тбилиси, точное место по договорённости, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Привет! Я Давид — ваш гид, водитель, винодел и фотограф! Уже 10 лет я создаю уникальные туры по Грузии, которые дарят яркие воспоминания. В моей стране вас ждут прогулки по
читать дальше

живописным местам, интересные истории, фото и видео на память. В каждой машине есть вода и сладости, а также холодильник с домашними напитками: вином, чачей, коньяком и ликёрами, которые вы можете бесплатно продегустировать. Обещаю, после моего тура вам захочется вернуться за новыми впечатлениями!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
На машине
2 дня
2 отзыва
Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
Познакомиться с мастером квеври и виноделами, отведать несколько сортов и притронуться к истокам
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
€255 за человека
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
На машине
8 дней
-
10%
4 отзыва
Страна солнца, вина и любви: путешествие в Грузию с дегустациями
Проникнуться романтическими локациями, побывать на VIP-винодельне и выбрать занятие на свой вкус
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$653$725 за человека
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
На машине
6 дней
1 отзыв
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Побывать в пещерном городе, увидеть слияние Куры и Арагви и отведать сыра, вина и чурчхелы
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$550 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси