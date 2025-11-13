Персональное путешествие в край вина и любви - Кахетию
Перепробовать красное и белое, погулять по Сигнахи и Телави, посетить 3 монастыря и дом Чавчавадзе
Поехали в Кахетию — я с удовольствием познакомлю вас с виноделием Алазанской долины.
Здесь это не просто ремесло, а сакральное действо, уходящее корнями в глубь тысячелетий, вина — это не просто читать дальше
напитки, а часть души Грузии, воплощённая в рубиновых, янтарных, золотистых оттенках, и целый рассказ о древних традициях в каждом бокале.
Мы посетим несколько хозяйств, где вы перепробуете разные сорта красного и белого, а вкусных впечатлений добавят дегустации чурчхелы и хлеба шоти с сыром.
Также вы сможете проникнуться красотой, богатой историей и глубокой духовностью этого края: погуляете по атмосферным улочкам Сигнахи и Телави, поговорите об аристократической династии Чавчавадзе и зайдёте в древние обители — монастыри Бодбе, Алаверди и Некреси.
Рекомендую девушкам взять красивые наряды для фотосессий — Кахетия очень живописна!
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Vito, Toyota Ipsum, Subaru Forester.
Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 16 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Дегустации вин, чурчхелы, шоти, прогулки по Бодбийскому монастырю и Сигнахи
Утром встретимся в Тбилиси и направимся в Кахетию. Первую остановку сделаем на винодельне, где продегустируем напитки. Отведаем местных блюд — чурчхелы и испечённого в тандыре хлеба шоти с сыром. Заедем в Бодбийский монастырь, погуляем по городу любви Сигнахи, а вечером заселимся в отель.
2 день
Усадьба Чавчавадзе, 900-летнее дерево, винные дегустации, ужин с грузинским шоу
Начнём день с посещения усадьбы Александра Чавчавадзе, где вы познакомитесь с историей грузинской аристократии. Заедем на винодельню в Шуми, отведаем местных напитков. Остановимся у 900-летнего дерева, пообедаем грузинскими блюдами в колоритном ресторане Телави. Ещё одна винная дегустация запланирована в селе Вазьян. Вечером можно поужинать в сопровождении национальных песен и танцев.
3 день
Монастыри Алаверди и Некреси, винные дегустации
Сходим в музей вина братьев-близнецов и отправимся обратно в Тбилиси, по пути делая остановки в самых интересных местах. Заедем в монастыри Алаверди и Некреси, входящие в число древнейших в Грузии. Попробуем едва ли не самое знаменитое кахетинское вино — киндзмараули — прямо на заводе. Продолжим знакомиться с традициями виноделия, спустившись в погреб «Хареба». После обеда вернёмся в столицу.
Начало: Тбилиси, точное место по договорённости, 9:30
Завершение: Тбилиси, точное место по договорённости, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Привет! Я Давид — ваш гид, водитель, винодел и фотограф! Уже 10 лет я создаю уникальные туры по Грузии, которые дарят яркие воспоминания. В моей стране вас ждут прогулки по читать дальше
живописным местам, интересные истории, фото и видео на память. В каждой машине есть вода и сладости, а также холодильник с домашними напитками: вином, чачей, коньяком и ликёрами, которые вы можете бесплатно продегустировать. Обещаю, после моего тура вам захочется вернуться за новыми впечатлениями!