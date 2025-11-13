читать дальше напитки, а часть души Грузии, воплощённая в рубиновых, янтарных, золотистых оттенках, и целый рассказ о древних традициях в каждом бокале.



Мы посетим несколько хозяйств, где вы перепробуете разные сорта красного и белого, а вкусных впечатлений добавят дегустации чурчхелы и хлеба шоти с сыром.



Также вы сможете проникнуться красотой, богатой историей и глубокой духовностью этого края: погуляете по атмосферным улочкам Сигнахи и Телави, поговорите об аристократической династии Чавчавадзе и зайдёте в древние обители — монастыри Бодбе, Алаверди и Некреси.

Поехали в Кахетию — я с удовольствием познакомлю вас с виноделием Алазанской долины.Здесь это не просто ремесло, а сакральное действо, уходящее корнями в глубь тысячелетий, вина — это не просто