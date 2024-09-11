Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно выбрать жильё в Кахетии на свой вкус. Мы порекомендуем варианты и поможем забронировать.

Питание. Включены дегустации 2 сортов вина, чачи и бренди, кахетинское застолье с вином, обед на заводе «Шуми», 2 кулинарных мастер-класса.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.