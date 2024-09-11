Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Авторский тур в Тбилиси

Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина

Отправимся в винодельческий регион Грузии в самый разгар сбора урожая — Кахетию! Сами примем участие в празднике Ртвели: соберём плоды, помнём виноград традиционным способом, спустимся в погреб, увидим процесс производства на заводе «Шуми», который является одним из лидеров среди производителей высококачественных грузинских вин, и продегустируем лучшие сорта.

А заодно научимся готовить чурчхелу, хинкали и попробуем чачу, бренди и другие местные изыски! Приятное дополнение — живописные пейзажи, значимые локации и фотосессия.
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$270
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно выбрать жильё в Кахетии на свой вкус. Мы порекомендуем варианты и поможем забронировать.

Питание. Включены дегустации 2 сортов вина, чачи и бренди, кахетинское застолье с вином, обед на заводе «Шуми», 2 кулинарных мастер-класса.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Кахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и Телави

Заберём вас из вашего отеля/места остановки в Тбилиси и отправимся в Кахетию — центр винодельческого региона, где, приходя в гости, в первую очередь интересуются здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Большую часть местности занимает Алазанская долина, в которой выращивают более 500 сортов ягод.

Первую остановку сделаем в Сигнахи, архитектура которого сочетает элементы южно-итальянского и грузинского стилей, и посетим одноименную крепость. Затем переедем в город Гурджаани и посетим старейшую винодельню-музей «Нумиси». В древнем погребе вы посмотрите на архаичного типа хранилище для вина, старую давильню (сацнахели) и глиняные амфоры (квеври), вкопанные в землю. Увидите большую коллекцию сосудов, используемых для питья вина, предметы быта, женские украшения и медную кухонную утварь 18-го века.

Затем вы поучаствуете в приготовлении чурчхелы, хинкали и настоящего кахетинского шашлыка и послушаете фольклор от местного ансамбля. После доберёмся до Телави, административного центра Кахетии. Разместимся в отеле, а вечером соберёмся вместе за ужином.

Кахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и ТелавиКахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и Телави
2 день

Некреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник Ртвели

Сегодня вы познакомитесь с регионом Кахетии — Кварели. Первым посетим местечко Некреси, состоящее из нескольких культовых построек разных времён. Затем вас ждёт необычная локация — одно из крупнейших в мире винных хранилищ в тоннеле внутри горы, температура в котором и зимой и летом +14° — именно при такой должны выдерживаться марочные красные вина. Здесь же вы продегустируете 2 сорта вина прямо из квеври. После побываем на винном заводе «Киндзмараули», где вы сможете попробовать известный напиток.

Далее едем в Цинандали на винный завод «Шуми», где вы узнаете о тонкостях производства и много интересного от местного сомелье! Соберём спелый виноград на местных плантациях и послушаем рассказ об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. Вы поучаствуете в выжимке виноградного сока традиционным методом — вашими ножками в специальном сосуде — сацнахели (сапоги выдаём). Классное шоу, музыка, танцы и фотосессия — яркие и незабываемые впечатления! А ещё вы попробуете премиальные вина, чачу и вкуснейший кахетинский обед.

Поздно вечером вернёмся в Тбилиси и проводим вас до локации по договорённости.

Некреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник РтвелиНекреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник Ртвели

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты
  • Экскурсия по заводу «Шуми» с дегустацией премиальных вин, чачи и обедом во 2-й день
  • Экскурсия на винодельню с дегустацией вин, чачи, бренди и кахетинским застольем в 1-й день
  • 2 кулинарных мастер-класса
  • Посещение праздника Ртвели (сбор винограда и выжимка на заводе)
  • Фото-видеосъёмка
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Проживание
  • Музыкальная программа - 200 долларов
  • Дегустация вин «Киндзмараули» (4 сорта) - 4 доллара
  • Дистилляция (перегон чачи) на заводе «Шуми» - 90 долларов
  • Дополнительное питание
  • Тур проводится в группе от 2 человек и только для вашей компании. Обратите внимание, указанная стоимость актуальна для группы из 3-5 туристов. Стоимость путешествия увеличивается до 370 долларов за человека, если в группе не более 2 туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Тбилиси. Выселение из отеля до 12:00, трансфер в аэропорт - за 2 часа до вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыТелавиВыездныеКахетияПопулярные местаФотопрогулкиВинодельниВинные турыДегустационные туры

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