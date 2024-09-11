Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
А заодно научимся готовить чурчхелу, хинкали и попробуем чачу, бренди и другие местные изыски! Приятное дополнение — живописные пейзажи, значимые локации и фотосессия.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$270
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно выбрать жильё в Кахетии на свой вкус. Мы порекомендуем варианты и поможем забронировать.
Питание. Включены дегустации 2 сортов вина, чачи и бренди, кахетинское застолье с вином, обед на заводе «Шуми», 2 кулинарных мастер-класса.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Кахетия: Сигнахи, погреб, кулинарные мастер-классы, дегустации и Телави
Заберём вас из вашего отеля/места остановки в Тбилиси и отправимся в Кахетию — центр винодельческого региона, где, приходя в гости, в первую очередь интересуются здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Большую часть местности занимает Алазанская долина, в которой выращивают более 500 сортов ягод.
Первую остановку сделаем в Сигнахи, архитектура которого сочетает элементы южно-итальянского и грузинского стилей, и посетим одноименную крепость. Затем переедем в город Гурджаани и посетим старейшую винодельню-музей «Нумиси». В древнем погребе вы посмотрите на архаичного типа хранилище для вина, старую давильню (сацнахели) и глиняные амфоры (квеври), вкопанные в землю. Увидите большую коллекцию сосудов, используемых для питья вина, предметы быта, женские украшения и медную кухонную утварь 18-го века.
Затем вы поучаствуете в приготовлении чурчхелы, хинкали и настоящего кахетинского шашлыка и послушаете фольклор от местного ансамбля. После доберёмся до Телави, административного центра Кахетии. Разместимся в отеле, а вечером соберёмся вместе за ужином.
Некреси, винный тоннель, посещение винных заводов, дегустации и праздник Ртвели
Сегодня вы познакомитесь с регионом Кахетии — Кварели. Первым посетим местечко Некреси, состоящее из нескольких культовых построек разных времён. Затем вас ждёт необычная локация — одно из крупнейших в мире винных хранилищ в тоннеле внутри горы, температура в котором и зимой и летом +14° — именно при такой должны выдерживаться марочные красные вина. Здесь же вы продегустируете 2 сорта вина прямо из квеври. После побываем на винном заводе «Киндзмараули», где вы сможете попробовать известный напиток.
Далее едем в Цинандали на винный завод «Шуми», где вы узнаете о тонкостях производства и много интересного от местного сомелье! Соберём спелый виноград на местных плантациях и послушаем рассказ об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. Вы поучаствуете в выжимке виноградного сока традиционным методом — вашими ножками в специальном сосуде — сацнахели (сапоги выдаём). Классное шоу, музыка, танцы и фотосессия — яркие и незабываемые впечатления! А ещё вы попробуете премиальные вина, чачу и вкуснейший кахетинский обед.
Поздно вечером вернёмся в Тбилиси и проводим вас до локации по договорённости.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе
- Сопровождение гидом
- Входные билеты
- Экскурсия по заводу «Шуми» с дегустацией премиальных вин, чачи и обедом во 2-й день
- Экскурсия на винодельню с дегустацией вин, чачи, бренди и кахетинским застольем в 1-й день
- 2 кулинарных мастер-класса
- Посещение праздника Ртвели (сбор винограда и выжимка на заводе)
- Фото-видеосъёмка
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Проживание
- Музыкальная программа - 200 долларов
- Дегустация вин «Киндзмараули» (4 сорта) - 4 доллара
- Дистилляция (перегон чачи) на заводе «Шуми» - 90 долларов
- Дополнительное питание
- Тур проводится в группе от 2 человек и только для вашей компании. Обратите внимание, указанная стоимость актуальна для группы из 3-5 туристов. Стоимость путешествия увеличивается до 370 долларов за человека, если в группе не более 2 туристов