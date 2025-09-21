Атмосферное путешествие по Грузии с мастер-классами: Казбеги, Тбилиси, Боржоми и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Начало: Аэропорт Владикавказа до 15:10 или ж/д вокзал в 15...
21 сен в 15:15
6 окт в 15:15
92 400 ₽ за человека
-
25%
За вином в Кахетию: тур только для вашей компании
Узнать секреты сомелье, отведать несколько сортов вина в горах и отдохнуть у бассейна отеля
Начало: Тбилиси, любое удобное вам место, 10:00
20 сен в 10:00
23 сен в 10:00
€255
€340 за человека
-
10%
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
Завтра в 14:00
$720
$799 за человека
