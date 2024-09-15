Если вы хотите пережить яркие моменты в компании близких
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 50% стоимости тура непосредственно организатору.
Проживание. 1-ю и 6-ю ночи проведём в SPA-отеле Borjomi Palace Health & Spa Center 4* (Боржоми), размещение в номерах 2-местное. На территории нацпарка будем ночевать в шелтерах (деревянных гостевых домиках). Проживание группами до 12 человек в комнате, санузел на улице. Душа нет, но вблизи домиков есть горячие источники для поддержания гигиены.
*Фото мест размещения взяты с сайтов booking.com и travelgeorgia.ru.
Питание. Включены 2 завтрака в отеле в Боржоми, а также провиант на время похода (будем готовить всей группой).
Транспорт. Из Боржоми к нацпарку и обратно довезём вас на минивэне (Mercedes-Benz Vito, Honda Stepwgn или Honda Odyssey). На все дни похода каждому участнику предоставим собственную лошадь. Перед началом этой части тура предусмотрен инструктаж по верховой езде и технике безопасности.
Дети. Старше 16 лет. Участие с детьми 5-15 лет возможно только в индивидуальной группе (например, 2-3 семьи), чтобы не задерживать остальных и не сбивать темп похода.
Уровень сложности. Маршрут несложный и доступен для людей без медицинских противопоказаний для нахождения на высоте около 2000–3000 м над уровнем моря. Быть хорошим наездником необязательно — для новичков будет проведён инструктаж и обучение. Во время похода будем подстраховывать друг друга.
Программа тура по дням
Знакомство и подготовка к походу
Встретимся в Боржоми, разместимся в отеле и подготовимся к предстоящему походу. В свободное время вы можете посетить spa-зону гостиницы, погулять по городу, попробовать знаменитую воду из подземного источника. За ужином соберёмся всей группой, познакомимся и обсудим детали путешествия.
Начало похода: Львиная гора
После раннего завтрака доедем к месту начала похода. Каждый участник получит лошадь и поможет с загрузкой провианта. Затем оседлаем коней и верхом отправимся исследовать «Боржоми-Харагаули». Это один из крупнейших в Европе национальных парков, который отличается разнообразием ландшафтов, обилием заповедных обитателей и исторических памятников.
Нашей целью сегодня станет Львиная гора. Мы поднимемся на высоту 2200 м, а вечером разместимся в гостевых домиках. Разведём костёр, приготовим ужин, насладимся умиротворением и спокойствием и помедитируем.
Верхом по «Боржоми-Харагаули»
Продолжим любоваться красотами «Боржоми-Харагаульского» парка. Будем двигаться по альпийским лугам, преодолеем спуск вниз через лес. По пути перейдём горную реку, где можно будет сделать остановку для отдыха и купания.
Горы Самрецхвао и Ркинис-Джвари
Сегодня нам предстоит самый сложный и богатый на виды и впечатления день похода. Мы поднимемся к высочайшей точке нацпарка, горе Самрецхвао (2700 м). Спускаясь вниз, мы увидим вершину Ркинис-Джвари, с которой связана легенда об Андрее Первозванном.
Прогулки по нацпарку
Продолжим путь вниз и сегодня доберёмся до села Амарати. Ночевать останемся в гостевых домиках.
Завершение похода, возвращение в Боржоми
Завершим наш конный поход по «Боржоми-Харагаули» в посёлке Ацкури. Отдадим лошадей и пересядем на легковые авто. Доедем до нашего spa-отеля, где вы сможете наконец насладиться благами цивилизации. Вечером соберёмся всей группой на прощальный ужин.
Возвращение домой
После завтрака освободим номера и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$890
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Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле Боржоми
- Провиант на время похода
- Трансфер из Боржоми к месту начала похода и обратно
- Персональная лошадь на время похода
- Инструктаж по верховой езде и технике безопасности
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд в Боржоми и обратно
- Страховка
- Обеды и ужины в Боржоми