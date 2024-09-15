Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии

Исследовать склоны на лошадях, пожить в палатках и домиках, отдохнуть в spa-отеле
Мы приглашаем в это путешествие тех, кому интересно поехать дальше проспекта Руставели в Тбилиси, винного погреба в Кахетии или пляжа в Батуми.

Если вы хотите пережить яркие моменты в компании близких
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по духу людей, увидеть неистоптанные тропки и аутентичные уголки Грузии, погрузиться в культуру и быт горцев, этот тур для вас! Верхом мы отправимся исследовать «Боржоми-Харагаули» — один из крупнейших в Европе национальных парков, который отличается разнообразием ландшафтов, обилием заповедных обитателей и исторических памятников.

Непосредственная близость к первозданной природе, головокружительные пейзажи и общение с умнейшими животными — лошадьми — помогут перезагрузиться, обновиться эмоционально и увезти с собой заряд энергии.

Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии
Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии
Верхом у самых облаков: конный поход по высокогорью Грузии

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 50% стоимости тура непосредственно организатору.

Проживание. 1-ю и 6-ю ночи проведём в SPA-отеле Borjomi Palace Health & Spa Center 4* (Боржоми), размещение в номерах 2-местное. На территории нацпарка будем ночевать в шелтерах (деревянных гостевых домиках). Проживание группами до 12 человек в комнате, санузел на улице. Душа нет, но вблизи домиков есть горячие источники для поддержания гигиены.

*Фото мест размещения взяты с сайтов booking.com и travelgeorgia.ru.

Питание. Включены 2 завтрака в отеле в Боржоми, а также провиант на время похода (будем готовить всей группой).

Транспорт. Из Боржоми к нацпарку и обратно довезём вас на минивэне (Mercedes-Benz Vito, Honda Stepwgn или Honda Odyssey). На все дни похода каждому участнику предоставим собственную лошадь. Перед началом этой части тура предусмотрен инструктаж по верховой езде и технике безопасности.

Дети. Старше 16 лет. Участие с детьми 5-15 лет возможно только в индивидуальной группе (например, 2-3 семьи), чтобы не задерживать остальных и не сбивать темп похода.

Уровень сложности. Маршрут несложный и доступен для людей без медицинских противопоказаний для нахождения на высоте около 2000–3000 м над уровнем моря. Быть хорошим наездником необязательно — для новичков будет проведён инструктаж и обучение. Во время похода будем подстраховывать друг друга.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство и подготовка к походу

Встретимся в Боржоми, разместимся в отеле и подготовимся к предстоящему походу. В свободное время вы можете посетить spa-зону гостиницы, погулять по городу, попробовать знаменитую воду из подземного источника. За ужином соберёмся всей группой, познакомимся и обсудим детали путешествия.

Знакомство и подготовка к походуЗнакомство и подготовка к походуЗнакомство и подготовка к походуЗнакомство и подготовка к походуЗнакомство и подготовка к походуЗнакомство и подготовка к походуЗнакомство и подготовка к походуЗнакомство и подготовка к походуЗнакомство и подготовка к походу
2 день

Начало похода: Львиная гора

После раннего завтрака доедем к месту начала похода. Каждый участник получит лошадь и поможет с загрузкой провианта. Затем оседлаем коней и верхом отправимся исследовать «Боржоми-Харагаули». Это один из крупнейших в Европе национальных парков, который отличается разнообразием ландшафтов, обилием заповедных обитателей и исторических памятников.

Нашей целью сегодня станет Львиная гора. Мы поднимемся на высоту 2200 м, а вечером разместимся в гостевых домиках. Разведём костёр, приготовим ужин, насладимся умиротворением и спокойствием и помедитируем.

Начало похода: Львиная гораНачало похода: Львиная гораНачало похода: Львиная гораНачало похода: Львиная гораНачало похода: Львиная гораНачало похода: Львиная гораНачало похода: Львиная гораНачало похода: Львиная гора
3 день

Верхом по «Боржоми-Харагаули»

Продолжим любоваться красотами «Боржоми-Харагаульского» парка. Будем двигаться по альпийским лугам, преодолеем спуск вниз через лес. По пути перейдём горную реку, где можно будет сделать остановку для отдыха и купания.

Верхом по «Боржоми-Харагаули»Верхом по «Боржоми-Харагаули»Верхом по «Боржоми-Харагаули»Верхом по «Боржоми-Харагаули»Верхом по «Боржоми-Харагаули»Верхом по «Боржоми-Харагаули»
4 день

Горы Самрецхвао и Ркинис-Джвари

Сегодня нам предстоит самый сложный и богатый на виды и впечатления день похода. Мы поднимемся к высочайшей точке нацпарка, горе Самрецхвао (2700 м). Спускаясь вниз, мы увидим вершину Ркинис-Джвари, с которой связана легенда об Андрее Первозванном.

Горы Самрецхвао и Ркинис-ДжвариГоры Самрецхвао и Ркинис-ДжвариГоры Самрецхвао и Ркинис-ДжвариГоры Самрецхвао и Ркинис-ДжвариГоры Самрецхвао и Ркинис-ДжвариГоры Самрецхвао и Ркинис-Джвари
5 день

Прогулки по нацпарку

Продолжим путь вниз и сегодня доберёмся до села Амарати. Ночевать останемся в гостевых домиках.

Прогулки по нацпаркуПрогулки по нацпаркуПрогулки по нацпаркуПрогулки по нацпаркуПрогулки по нацпаркуПрогулки по нацпарку
6 день

Завершение похода, возвращение в Боржоми

Завершим наш конный поход по «Боржоми-Харагаули» в посёлке Ацкури. Отдадим лошадей и пересядем на легковые авто. Доедем до нашего spa-отеля, где вы сможете наконец насладиться благами цивилизации. Вечером соберёмся всей группой на прощальный ужин.

Завершение похода, возвращение в БоржомиЗавершение похода, возвращение в БоржомиЗавершение похода, возвращение в БоржомиЗавершение похода, возвращение в БоржомиЗавершение похода, возвращение в БоржомиЗавершение похода, возвращение в Боржоми
7 день

Возвращение домой

После завтрака освободим номера и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле Боржоми
  • Провиант на время похода
  • Трансфер из Боржоми к месту начала похода и обратно
  • Персональная лошадь на время похода
  • Инструктаж по верховой езде и технике безопасности
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд в Боржоми и обратно
  • Страховка
  • Обеды и ужины в Боржоми
Где начинаем и завершаем?
Начало: Боржоми, после полудня
Завершение: Боржоми, утро
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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