После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 50% стоимости тура непосредственно организатору.

Проживание. 1-ю и 6-ю ночи проведём в SPA-отеле Borjomi Palace Health & Spa Center 4* (Боржоми), размещение в номерах 2-местное. На территории нацпарка будем ночевать в шелтерах (деревянных гостевых домиках). Проживание группами до 12 человек в комнате, санузел на улице. Душа нет, но вблизи домиков есть горячие источники для поддержания гигиены.

*Фото мест размещения взяты с сайтов booking.com и travelgeorgia.ru.

Питание. Включены 2 завтрака в отеле в Боржоми, а также провиант на время похода (будем готовить всей группой).

Транспорт. Из Боржоми к нацпарку и обратно довезём вас на минивэне (Mercedes-Benz Vito, Honda Stepwgn или Honda Odyssey). На все дни похода каждому участнику предоставим собственную лошадь. Перед началом этой части тура предусмотрен инструктаж по верховой езде и технике безопасности.

Дети. Старше 16 лет. Участие с детьми 5-15 лет возможно только в индивидуальной группе (например, 2-3 семьи), чтобы не задерживать остальных и не сбивать темп похода.

Уровень сложности. Маршрут несложный и доступен для людей без медицинских противопоказаний для нахождения на высоте около 2000–3000 м над уровнем моря. Быть хорошим наездником необязательно — для новичков будет проведён инструктаж и обучение. Во время похода будем подстраховывать друг друга.