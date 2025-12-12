Винный тур по Кахетии: искусство мастеров, дегустации и традиции
Познакомиться с мастером квеври и виноделами, отведать несколько сортов и притронуться к истокам
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€255 за человека
-
35%
Новый год в Грузии «для своих»: снежные горы, дегустации и прогулки с местным гидом
Отметить праздник с грузинским размахом и погулять по Сигнахи, Гудаури, Кахетии
Начало: Тбилиси, место и время встречи - по договорённости
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
88 400 ₽
136 000 ₽ за человека
-
10%
Вкусное путешествие по Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
85 500 ₽
95 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур по Самцхе-Джавахети: Боржоми, Рабат, Вардзиа
Поговорить о Дидгорской битве, выпить боржоми, изучить средневековую крепость и пещерный монастырь
Начало: Ваше место проживания в Тбилиси, 9:00
20 дек в 09:00
27 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
