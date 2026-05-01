Йога-тур от Тбилиси до Батуми с комфортом - только для взрослых

Практики, медитации, аквааэробика, грузинская кухня, винные дегустации и отели 4
Если хочется перезагрузиться и восстановить силы, побыть с собой, но не в одиночестве, и ни о чём не беспокоиться в отпуске — приезжайте в гости! Мы позаботились о здоровом питании,
забронировали номера в хороших экоотелях, в том числе с бассейном, продумали маршрут — разнообразный, но без гонки за количеством локаций.

Вы посетите Тбилиси, Казбеги, Кутаиси, Батуми, Кахетию и отдохнёте на природе, вдыхая горный и морской воздух.

Каждый день, утром или вечером, будете практиковать йогу и медитировать — у виноградников, склонов Кавказа, реки, водопадов, побережья.

Группу сопроводит тренер, который индивидуально подберёт асаны и подстроит программу под любой уровень подготовки. Дополнят тур грузинские блюда и вина, лёгкие экскурсии — будет вкусно и душевно!

Описание тура

Организационные детали

Возьмите удобную спортивную одежду и коврик для йоги.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Старому Тифлису, ужин по-грузински

Встретим вас по прибытии в Тбилиси и доставим в отель. Днём погуляем по столице: посетим Старый город, район серных бань, атмосферные улицы и смотровые. Вечером поужинаем в грузинском ресторане.

2 день

Кахетия: обед и дегустация у виноделов, йога, медитация, аквааэробика

Едем на родину виноделия. Среди виноградников попрактикуем йогу на дыхание и заземление. Пообедаем в семье виноделов, познакомимся с традициями изготовления напитков в квеври и, конечно, продегустируем вина. Заселимся в шато с бассейном, позанимаемся аквааэробикой и помедитируем.

3 день

Дыхательные практики, медитация, йога в окружении гор

Движемся дальше, навстречу вершинам Кавказа. По пути сделаем остановки для фото и дыхательных практик. Заселимся в отель в Казбеги, проведём медитацию и йогу с видом на горные пейзажи.

4 день

Кутаиси: медитация у реки, аквааэробика, винная дегустация

Следующая точка нашего маршрута — Кутаиси. Заселимся в шато, помедитируем на берегу реки, займёмся аквааэробикой в бассейне, продегустируем вина.

5 день

Каньоны, водопады, черноморское побережье

Этот день посвятим водной стихии. Посетим смотровые и каньоны, займёмся хатха-йогой у водопадов. А во второй половине дня прибудем в Батуми и отдохнём у Чёрного моря.

6 день

Свободный день в Батуми, йога, медитация, финальный ужин

До завтрака попрактикуем йогу на пляже. День оставим свободным: можно отдохнуть у моря или бассейна в отеле, погулять по городу. Вечером соберёмся на прощальный ужин и лёгкую медитацию.

7 день

Возвращение домой

После завтрака — трансфер в аэропорт Батуми к обратным рейсам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении€990
1-местное проживание€1026
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и йога-тренером
  • Экскурсии, тренировки, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город из Батуми
  • Питание вне программы
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 8:00 или Батуми
Завершение: Аэропорт Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 459 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное
общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида. Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!

€990 за человека