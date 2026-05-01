Йога-тур от Тбилиси до Батуми с комфортом - только для взрослых
Практики, медитации, аквааэробика, грузинская кухня, винные дегустации и отели 4
Если хочется перезагрузиться и восстановить силы, побыть с собой, но не в одиночестве, и ни о чём не беспокоиться в отпуске — приезжайте в гости! Мы позаботились о здоровом питании, читать дальшеуменьшить
забронировали номера в хороших экоотелях, в том числе с бассейном, продумали маршрут — разнообразный, но без гонки за количеством локаций.
Вы посетите Тбилиси, Казбеги, Кутаиси, Батуми, Кахетию и отдохнёте на природе, вдыхая горный и морской воздух.
Каждый день, утром или вечером, будете практиковать йогу и медитировать — у виноградников, склонов Кавказа, реки, водопадов, побережья.
Группу сопроводит тренер, который индивидуально подберёт асаны и подстроит программу под любой уровень подготовки. Дополнят тур грузинские блюда и вина, лёгкие экскурсии — будет вкусно и душевно!
Описание тура
Организационные детали
Возьмите удобную спортивную одежду и коврик для йоги.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Старому Тифлису, ужин по-грузински
Встретим вас по прибытии в Тбилиси и доставим в отель. Днём погуляем по столице: посетим Старый город, район серных бань, атмосферные улицы и смотровые. Вечером поужинаем в грузинском ресторане.
2 день
Кахетия: обед и дегустация у виноделов, йога, медитация, аквааэробика
Едем на родину виноделия. Среди виноградников попрактикуем йогу на дыхание и заземление. Пообедаем в семье виноделов, познакомимся с традициями изготовления напитков в квеври и, конечно, продегустируем вина. Заселимся в шато с бассейном, позанимаемся аквааэробикой и помедитируем.
3 день
Дыхательные практики, медитация, йога в окружении гор
Движемся дальше, навстречу вершинам Кавказа. По пути сделаем остановки для фото и дыхательных практик. Заселимся в отель в Казбеги, проведём медитацию и йогу с видом на горные пейзажи.
4 день
Кутаиси: медитация у реки, аквааэробика, винная дегустация
Следующая точка нашего маршрута — Кутаиси. Заселимся в шато, помедитируем на берегу реки, займёмся аквааэробикой в бассейне, продегустируем вина.
5 день
Каньоны, водопады, черноморское побережье
Этот день посвятим водной стихии. Посетим смотровые и каньоны, займёмся хатха-йогой у водопадов. А во второй половине дня прибудем в Батуми и отдохнём у Чёрного моря.
6 день
Свободный день в Батуми, йога, медитация, финальный ужин
До завтрака попрактикуем йогу на пляже. День оставим свободным: можно отдохнуть у моря или бассейна в отеле, погулять по городу. Вечером соберёмся на прощальный ужин и лёгкую медитацию.
7 день
Возвращение домой
После завтрака — трансфер в аэропорт Батуми к обратным рейсам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
€990
1-местное проживание
€1026
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание по программе
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и йога-тренером
Экскурсии, тренировки, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город из Батуми
Питание вне программы
1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 8:00 или Батуми
Завершение: Аэропорт Батуми
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы перед бронированием. Платить при этом необязательно.
Тата — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 459 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное читать дальшеуменьшить
общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида.
Наша команда гидов прекрасно знает географию и историю Грузии и с гордостью показывает гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомит с традициями и культурой нашего народа!
