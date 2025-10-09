Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Дубровнике на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Покорить крепостные стены Дубровника Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости Начало: У входа на крепостные стены €131 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 57 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов Начало: У ресторана Dubravka €120 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Дубровником Откройте для себя сердце Дубровника на индивидуальной прогулке. Узнайте о местных традициях и культуре, посетите знаковые места съемок «Игры престолов» Начало: На площади Пиле от €120 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Дубровник: мистика и легенды Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников Начало: На остановке Бониново €150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дубровника

