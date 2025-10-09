Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить крепостные стены Дубровника
Покорите крепостные стены Дубровника и насладитесь захватывающими видами и историей города-крепости
Начало: У входа на крепостные стены
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€131 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
14 окт в 17:30
15 окт в 09:30
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Дубровником
Откройте для себя сердце Дубровника на индивидуальной прогулке. Узнайте о местных традициях и культуре, посетите знаковые места съемок «Игры престолов»
Начало: На площади Пиле
14 окт в 10:00
15 окт в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
