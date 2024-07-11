Экскурсии со скидкой в Дели до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Дели на русском языке, цены от $98, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели: must-see места и город за кулисами
На машине
скидка
15%
81 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 15:00
22 июля в 09:00
120$102 за всё до 2 чел.
Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
На машине
скидка
5%
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 17:30
Завтра в 05:00
210$200 за человека
Дели - сердце Индии
На машине
скидка
15%
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
115$98 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    11 июля 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Впечатляет старый Дели и квартал бедных в начале экскурсии - не для слабонервных:) Было интересно побывать внутри храмов, в храме сикхов
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    удалось оказаться в момент молитва. Гид очень отзывчивый, показал отличный ресторан - было вкусно, чисто и по приемлемой стоимости. С ходу тяжеловато воспринимать информацию о богах и их специализации, лучше заранее подготовиться:)

    Впечатляет старый Дели и квартал бедных в начале экскурсии - не для слабонервных:)Впечатляет старый Дели и квартал бедных в начале экскурсии - не для слабонервных:)Впечатляет старый Дели и квартал бедных в начале экскурсии - не для слабонервных:)Впечатляет старый Дели и квартал бедных в начале экскурсии - не для слабонервных:)Впечатляет старый Дели и квартал бедных в начале экскурсии - не для слабонервных:)
  • А
    Александра
    10 июля 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Вчера прошла наша экскурсия по Дели с Мухаммадом. Сказать, что мы под впечатлением - ничего не сказать. Посетили несколько достопримечательностей
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    - всё согласовывалось с нами исходя из довольно ограниченного времени (задержались в аэропорту днем, а вечером нужно было успевать на поезд) и предпочтений. Интересно! Старый город на велорикше очень впечатлил) Красивые места, вкусная еда в ресторане, но всё это не главное. . Так случилось, что нам пришлось по приезду столкнуться с несколькими неприятностями - сначала заблокировался замок в чемодане в процессе транспортировки, а вечером. . потерялся телефон мужа(Вроде, всё это наши трудности, но Мухаммад повёл себя скорее как старый друг, к которому приехали в гости, чем как человек, которого мы видим впервые. . Толпа местных на парковке Кутаб Синара, которые пробуют открыть чемодан, договориться с продавцом в магазине чемоданов, отвезти его с собой к машине (мы катались на велорикшах по Старому Дели), где лежит чемодан, наконец открыть с его помощью. . Ездить за точкой геолокации телефона, после осознания его потери, в попытках вернуть. Наконец, уже глубокой ночью, когда стало понятно, что все дальнейшие планы меняются, искать с нами гостиницу,"перехватывать" закрывающийся Макдональдс, чтобы мы успели что-то съесть. . Честно говоря, я очень, нет, не так, ОЧЕНЬ благодарна Мухаммаду и нашему водителю (к сожалению, не познакомились) за человеческое отношение, доброжелательность и терпение! Очень хорошая экскурсия, отличные люди (в том числе Сачин, который переживал за нас очень, был на связи с Мухаммадом, заботился, хоть дистанционно), замечательный город Дели. Пусть не сразу, но мы вернёмся - досмотреть то, что не смогли досмотреть (я из жадности в начале экскурсии хотела всего и побольше включить, но после стало понятно, что просто переизбыток эмоций случается, и несколько основных пунктов программы мне лично достаточно) и обязательно обратимся к Мухаммаду. Очень его рекомендую!

  • И
    Илона
    25 июня 2024
    Дели: must-see места и город за кулисами
    Вчера мы целой группой посетили экскурсию по Дели и были очень впечатлены, несмотря на то, что часть достопримечательностей была закрыта
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    на выходной и жара более 30 градусов) Великолепно провели целый день и под занавес получили просто потрясающие впечатления от поездки на велорикшах по старому городу! Очень благодарны нашему гиду Мухаммаду худа за отклик на все наши просьбы и замечательное настроение!

  • N
    Natalia
    20 февраля 2024
    Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
    Экскурсию начала искать менее чем за 12 часов до ее начала. Ребята на сайте отвечали мгновенно, все подробно рассказали, объяснили.
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    Вошли в наше положение и начало экскурсии было в 5 утра, чтобы успеть до нашего вечернего вылета больше увидеть в Дели. Машина подъехала чистая, комфортная, водитель приветливый и приятный молодой человек. Гид замечательно все рассказал, показал. Говорил с акцентом, но все понятно. За несколько часов показал нам город. Мы довольны! Рекомендуем данную компанию и организатора Мосхина.

  • В
    Влад
    22 января 2024
    Из Дели в Джайпур на автомобиле (всё включено)
    В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и вырос в этом месте
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    и видно, что он его искренне любит — с ним интересно. Лучше всего гулять с гидом по городу пешком. Русский язык знает не идеально, но достаточно для передачи базовой информации. Если знаете английский, то проблем вообще не будет. Организаторам надо уточнить расписание, потому что дорога на машине занимает больше времени, чем заявлено. Нужно терпение и лучше туда ехать с ночевкой, но для тех, у кого есть только один день, программа подходит. Водитель не рассказал, что есть более дорогая и быстрая дорога за отдельную плату — обратно ехали по ней. Я был первым туристом по этой программе. Думаю, что ее доработают.

    В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился иВ целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился иВ целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июле 2024
Сейчас в Дели в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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