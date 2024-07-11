1 чел.
По популярности
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15%
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 15:00
22 июля в 09:00
120$102 за всё до 2 чел.
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5%
13 часов
Индивидуальная
Джайпур: путешествие из Дели с посещением форта Амбер и Городского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Джайпура в увлекательной экскурсии из Дели. Вас ждут величественные дворцы, древние колодцы и многое другое
Начало: Международный аэропорт Индиры Ганди, Дели
Сегодня в 17:30
Завтра в 05:00
210$200 за человека
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15%
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
115$98 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём11 июля 2024Впечатляет старый Дели и квартал бедных в начале экскурсии - не для слабонервных:) Было интересно побывать внутри храмов, в храме сикхов
- ААлександра10 июля 2024Вчера прошла наша экскурсия по Дели с Мухаммадом. Сказать, что мы под впечатлением - ничего не сказать. Посетили несколько достопримечательностей
- ИИлона25 июня 2024Вчера мы целой группой посетили экскурсию по Дели и были очень впечатлены, несмотря на то, что часть достопримечательностей была закрыта
- NNatalia20 февраля 2024Экскурсию начала искать менее чем за 12 часов до ее начала. Ребята на сайте отвечали мгновенно, все подробно рассказали, объяснили.
- ВВлад22 января 2024В целом, хорошая экскурсия. На мой вкус, Джайпур сильно интереснее город, чем Агра. Гид родился и вырос в этом месте
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