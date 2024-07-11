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- всё согласовывалось с нами исходя из довольно ограниченного времени (задержались в аэропорту днем, а вечером нужно было успевать на поезд) и предпочтений. Интересно! Старый город на велорикше очень впечатлил) Красивые места, вкусная еда в ресторане, но всё это не главное. . Так случилось, что нам пришлось по приезду столкнуться с несколькими неприятностями - сначала заблокировался замок в чемодане в процессе транспортировки, а вечером. . потерялся телефон мужа(Вроде, всё это наши трудности, но Мухаммад повёл себя скорее как старый друг, к которому приехали в гости, чем как человек, которого мы видим впервые. . Толпа местных на парковке Кутаб Синара, которые пробуют открыть чемодан, договориться с продавцом в магазине чемоданов, отвезти его с собой к машине (мы катались на велорикшах по Старому Дели), где лежит чемодан, наконец открыть с его помощью. . Ездить за точкой геолокации телефона, после осознания его потери, в попытках вернуть. Наконец, уже глубокой ночью, когда стало понятно, что все дальнейшие планы меняются, искать с нами гостиницу,"перехватывать" закрывающийся Макдональдс, чтобы мы успели что-то съесть. . Честно говоря, я очень, нет, не так, ОЧЕНЬ благодарна Мухаммаду и нашему водителю (к сожалению, не познакомились) за человеческое отношение, доброжелательность и терпение! Очень хорошая экскурсия, отличные люди (в том числе Сачин, который переживал за нас очень, был на связи с Мухаммадом, заботился, хоть дистанционно), замечательный город Дели. Пусть не сразу, но мы вернёмся - досмотреть то, что не смогли досмотреть (я из жадности в начале экскурсии хотела всего и побольше включить, но после стало понятно, что просто переизбыток эмоций случается, и несколько основных пунктов программы мне лично достаточно) и обязательно обратимся к Мухаммаду. Очень его рекомендую!