Мастер-класс по истории Тадж-Махала и Агры: индивидуальный тур из Дели
Откройте для себя сокровища Агры и очарование Тадж-Махала в рамках нашего незабываемого тура.
Наши опытные гиды проведут вас через настоящие архитектурные жемчужины, поделившись легендами и мифами о них.
Благодаря приоритетному билету вы избежите скопления людей и сможете насладиться каждым моментом экскурсии в спокойствии и комфорте.
Станьте свидетелем неземной красоты Тадж-Махала и погрузитесь в богатую историю дворцов и дворов форта Агры вместе с нами!
Наши опытные гиды проведут вас через настоящие архитектурные жемчужины, поделившись легендами и мифами о них.
Благодаря приоритетному билету вы избежите скопления людей и сможете насладиться каждым моментом экскурсии в спокойствии и комфорте.
Станьте свидетелем неземной красоты Тадж-Махала и погрузитесь в богатую историю дворцов и дворов форта Агры вместе с нами!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $65
|Дополнение: обед со входом в достопримечательности
|$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Тадж-Махал
- Форт Агры
Описание
Программа 6:00 – дорога Джайпур-Агра на автомобиле, 237 км. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Агру (4 часа езды). 10:00 – посещение Тадж-Махала. Первым пунктом посещения станет памятник любви Тадж-Махал. Ваш гид расскажет вам о городе Агра, о правителях Великих Моголов и о местах, которые стоит посетить в Агре. 13:00 – обед. За время осмотра достопримечательностей вы наверняка успеете утомиться и проголодаться, поэтому мы остановимся на отдых, в рамках которого вы сможете отведать деликатесы Великих Моголов в местном ресторане. 14:30 – посещение местного базара. Город Агра славится инкрустациями из мрамора и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какой-либо сувенир, вы можете посетить местные базары Агры. 15:30 – посещение форта Агры. После этого посетите другой известный Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, «Форт Агры» или широко известный как «Красный форт». Кроме того, ощутите миролюбивую и бодрящую атмосферу места, где король и королева вечно покоятся с миром. 16:30 – возвращение в Джайпур. Теперь, после знакомства с великолепной красотой Тадж-Махала и форта Агры, около 17:00 вы отправитесь обратно в Джайпур, или водитель доставит вас в выбранное вами место в Агре. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Ежедневно (кроме пятницы) в 6:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Джайпур, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно (кроме пятницы) в 6:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
- Skip The Line: Тадж-Махал и тур в Агру из Джайпура — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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