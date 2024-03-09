Skip The Line: тур по Тадж-Махалу и Агре из Джайпура
Индивидуальная экскурсия в Дели

Мастер-класс по истории Тадж-Махала и Агры: индивидуальный тур из Дели

Откройте для себя сокровища Агры и очарование Тадж-Махала в рамках нашего незабываемого тура.

Наши опытные гиды проведут вас через настоящие архитектурные жемчужины, поделившись легендами и мифами о них.

Благодаря приоритетному билету вы избежите скопления людей и сможете насладиться каждым моментом экскурсии в спокойствии и комфорте.

Станьте свидетелем неземной красоты Тадж-Махала и погрузитесь в богатую историю дворцов и дворов форта Агры вместе с нами!
Skip The Line: тур по Тадж-Махалу и Агре из Джайпура
Skip The Line: тур по Тадж-Махалу и Агре из Джайпура
Skip The Line: тур по Тадж-Махалу и Агре из Джайпура
Ближайшие даты:
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мар
10
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот $65
Дополнение: обед со входом в достопримечательности$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Тадж-Махал
  • Форт Агры

Описание

Программа 6:00 – дорога Джайпур-Агра на автомобиле, 237 км. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Агру (4 часа езды). 10:00 – посещение Тадж-Махала. Первым пунктом посещения станет памятник любви Тадж-Махал. Ваш гид расскажет вам о городе Агра, о правителях Великих Моголов и о местах, которые стоит посетить в Агре. 13:00 – обед. За время осмотра достопримечательностей вы наверняка успеете утомиться и проголодаться, поэтому мы остановимся на отдых, в рамках которого вы сможете отведать деликатесы Великих Моголов в местном ресторане. 14:30 – посещение местного базара. Город Агра славится инкрустациями из мрамора и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какой-либо сувенир, вы можете посетить местные базары Агры. 15:30 – посещение форта Агры. После этого посетите другой известный Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, «Форт Агры» или широко известный как «Красный форт». Кроме того, ощутите миролюбивую и бодрящую атмосферу места, где король и королева вечно покоятся с миром. 16:30 – возвращение в Джайпур. Теперь, после знакомства с великолепной красотой Тадж-Махала и форта Агры, около 17:00 вы отправитесь обратно в Джайпур, или водитель доставит вас в выбранное вами место в Агре. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Ежедневно (кроме пятницы) в 6:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Джайпур, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме пятницы) в 6:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.
  • Skip The Line: Тадж-Махал и тур в Агру из Джайпура — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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