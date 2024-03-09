Программа 6:00 – дорога Джайпур-Агра на автомобиле, 237 км. Рано утром наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Агру (4 часа езды). 10:00 – посещение Тадж-Махала. Первым пунктом посещения станет памятник любви Тадж-Махал. Ваш гид расскажет вам о городе Агра, о правителях Великих Моголов и о местах, которые стоит посетить в Агре. 13:00 – обед. За время осмотра достопримечательностей вы наверняка успеете утомиться и проголодаться, поэтому мы остановимся на отдых, в рамках которого вы сможете отведать деликатесы Великих Моголов в местном ресторане. 14:30 – посещение местного базара. Город Агра славится инкрустациями из мрамора и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какой-либо сувенир, вы можете посетить местные базары Агры. 15:30 – посещение форта Агры. После этого посетите другой известный Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, «Форт Агры» или широко известный как «Красный форт». Кроме того, ощутите миролюбивую и бодрящую атмосферу места, где король и королева вечно покоятся с миром. 16:30 – возвращение в Джайпур. Теперь, после знакомства с великолепной красотой Тадж-Махала и форта Агры, около 17:00 вы отправитесь обратно в Джайпур, или водитель доставит вас в выбранное вами место в Агре. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.