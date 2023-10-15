Подняться к форту Амбер на слонах и познакомиться с технологией создания инкрустаций для Тадж-Махала
Слоны и обезьяны, уличные факиры и музыканты, прачечная под открытым небом и катание на велорикшах оставят яркие воспоминания.
Мы гарантируем комфорт и безопасность, а ещё поделимся увлекательными историями и расскажем о местной культуре.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8-10 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Дели
Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 10:30 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.
Вы прокатитесь на велорикшах по старой части города: увидите древние улицы и самый большой в Дели рынок в районе Чандни Чоук. Посмотрите на мечеть Джама-Масджид из красного песчаника и белого мрамора и императорскую крепость — Красный форт. Затем побываем в построенном британцами колониальном центре с широкими проспектами, зданиями Парламента и дворца Президента и мемориальной аркой «Ворота Индии».
Посетим сикхский храм со священным прудом и столовой, в которой любой посетитель может получить бесплатный обед. Увидим колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат, древний ступенчатый колодец и красивый храм-дворец Акчардхам, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса. Ночь в отеле Дели.
Переезд в Джайпур, знакомство с городом
После завтрака едем в Джайпур — столицу самого нарядного, разноцветного и гостеприимного штата Раджастхан (в пути — около 5 часов). Понаблюдаем за сменой пейзажей за окном, сделаем несколько остановок, чтобы выпить чай/кофе, гид расскажет много интересного о жизни страны.
По прибытии посетим городской дворец, в котором и сегодня проживает семья раджи. Прогуляемся пешком или прокатимся на велорикше по улицам «Розового города», как из-за цвета камня, использованного при строительстве, называют Джайпур. Вы посмотрите на древние строения и оживлённые базары, снующие туда-сюда рикши и прочувствуете необычный повседневный местный ритм. Сделаем кофе-паузу напротив знаменитого фасада Дворца ветров, построенного для гарема, в котором множество окон создают особую систему вентиляции, из-за чего внутри всегда прохладно.
А вечером вас ждёт ужин в ресторане с музыкальным сопровождением и танцевальной программой. Ночь в отеле в Джайпуре.
Форт Амбер, Джал-Махал и храмы, переезд в Агру
Сегодня отправляемся за город, к форту Амбер — красивому дворцовому комплексу, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри откроется целый мир с дворцом махараджи, гаремом, древними арками, мозаикой и фонтанами. Поднимемся мы к нему на слонах, а если повезёт, в окрестностях Амбера найдём факира с коброй и уличных музыкантов или кукольников (за фото факир ожидает чаевые).
На обратном пути в Джайпур остановимся у живописного озера: прогуляемся по набережной и посмотрим на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде. По приезде в город посетим паломнический храм Галтаджи или храм Обезьян, на территории которого обитает много обезьян и коров. Также заглянем в редкий для Индии храм Солнца.
Затем поедем в Агру (переезд — 5-6 часов). По дороге побываем у необычного разноцветного храма и пообедаем в кафе. Вечером, по прибытии, если будут время и желание, вы сможете посмотреть танцевальное представление «Калакрити», рассказывающее историю любви и создания Тадж-Махала (за доплату). Ночь в отеле в Агре.
Исторические жемчужины Агры, возвращение в Дели
В этот день прогуляемся по Агре. Конечно, посетим гордость и любовь индийцев, 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Посмотрим на Красный форт Агры, являющийся местом событий в одной из книг про Шерлока Холмса. Заглянем в демонстрационную мастерскую по мрамору, где вы познакомитесь с технологией создания инкрустаций Тадж-Махала. Пообедав, отправимся обратно в Дели, разместимся в отеле и отдохнём.
Отъезд
Трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса. Ориентируемся на рейс «Аэрофлота» с прибытием в 03:20. Вы можете прилететь другим рейсом этим утром или накануне. Мы поможем вам организовать прилёт и встречу с гидом / группойЗавершение: Дели, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.