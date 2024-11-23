Джайпур - столица самого праздничного и гостеприимного штата Раджастан.
Здесь вас ждут яркие наряды, расписные стены, невероятные крепости и дворцы, кипящая жизнь базаров и постоянные праздники.
Посетите Амбер-форт с дворцом Махараджи, прогуляйтесь
Здесь вас ждут яркие наряды, расписные стены, невероятные крепости и дворцы, кипящая жизнь базаров и постоянные праздники.
Посетите Амбер-форт с дворцом Махараджи, прогуляйтесь
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
Описание трансферЧто нас ждёт?
- Амбер-форт с красивым дворцом Махараджи внутри.
- Если повезёт, в окрестностях Амбера вы найдете факира с коброй и уличных традиционных музыкантов или кукольщиков.
- По желанию к форту можно подняться на слонах.
- Остановка возле красивого озера, прогулка по набережной с видом на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде.
- Обед в одном из уютных кафе или ресторанов с традиционной индийской или международной кухней.
- Городской дворец, в котором и сегодня проживает семья Раджи Джайпура.
- Древняя обсерватория Джантар-Мантар с огромными астрономическими измерительными приборами.
- Прогулка или поездка на велорикше по улицам «розового» города с древними строениями, живыми базарами, снующими рикшами, гуляющими животными и всеми цветами раджастанской культуры и ежедневной жизни.
- Знаменитый фасад Дворца Ветров, построенного для гарема.
• Если успеваем, бонусное посещение красивейшего белоснежного храма Бирла Мандир. Важная информация:
- Программу можно обсудить с организатором: возможно по вашему желанию заменить какие-то места на другие.
- Выезд из Дели в 3-4 часа утра, продолжительность — 14-18 часов.
- Ориентировочное возвращение в 22:00.
- Дорога в один конец занимает примерно 5 часов.
- Трансфер осуществляет водитель, гид встречается с вами в Джайпуре на время экскурсии.
Проводим каждый день индивидуально: оптимальное время с 9:00 до 17:00, но время можно поменять.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амбер-форт
- Дворец Джал-Махал
- Городской дворец
- Древняя обсерватория Джантар-Мантар
- Улицы Джайпура
- Дворец Ветров
- Если успеваем: бонусное посещение храма Бирла Мандир
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Трансфер с кондиционером
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в музеи, монументы, парки, сафари, шоу-программы
- Разрешение на фото - и видеосъёмку, где это необходимо
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Проводим каждый день индивидуально: оптимальное время с 9:00 до 17:00, но время можно поменять.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возможно по вашему желанию заменить какие-то места на древнейший музей Раджастана Альберт-холл обезьяний храм Галта Джи посещение военного форта Джайгарх или форта Найгарх слоновья деревня (катание, кормление, купание) вечерний традиционный ужин в туристической деревне, знакомящей с бытом и культурой Раджастана городок Амер с древним ступенчатым колодцем ворота Патрика - красочное место для фотосессий
- Выезд из Дели в 3-4 часа утра, продолжительность - 14-18 часов
- Ориентировочное возвращение в 22:00
- Дорога в один конец занимает примерно 5 часов
- Трансфер осуществляет водитель, гид встречается с вами в Джайпуре на время экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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