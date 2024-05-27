Здание парламента Сансад Бхаван – экскурсии в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание парламента Сансад Бхаван» в Дели на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Дели за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
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    не просто в отеле, а хоть немного посмотреть город в той мере, насколько это возможно. Хариндра оказался правильным выбором благодаря гибкому подходу к запросам клиентов. Нас встретили у отеля, отвезли пообедать в отличный ресторан и далее была экскурсия по городу с учетом наших пожеланий. Заехали в несколько храмом, прогулялись по торговому кварталу британской застройки, купили местных сладостей в лучшем месте, где их делают и после этого нас отвезли в отель. Хариндра отлично говорит по-русски, интересно рассказывает о культурных и религиозных аспектах индийской культуры. Видно, что он на самом деле патриот своей страны и это замечательно, я считаю. Мои наилучшие рекомендации!

    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между
  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
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    истории и обычаях Индии. Приятным бонусом стало то, что Хариндра прекрасно владеет русским языком. Рекомендую всем провести знакомство с Дели именно с этим замечательным гидом.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
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    удовольствием отвечал на все вопросы, погрузил в атмосферу старого Дели, почувствовали колорит города, увидели бурлящую жизнь населения, посетили огромнейший рынок, закупались чаем и специями, прокатились по дорогам города, мероприятие, конечно, не для слабонервных 😂, осмотрели потрясающей красоты храмы, в одном из них даже попали на молитву и попробовали национальное угощение. Дал рекомендации, что ещё можно посмотреть самостоятельно, где по кушать, какие фрукты купить. Беспокоился, чтобы нам было максимально комфортно и интересно. Спасибо, Хариндра, за вашу работу, ответственность, интерес, доброжелательность и отзывчивость! Очень рады, что выбрали именно вас!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
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    старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁 Организация хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно! Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
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    человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!

  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Здание парламента Сансад Бхаван»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Здание парламента Сансад Бхаван" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 126. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Здание парламента Сансад Бхаван», 14 ⭐ отзывов, цены от $115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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