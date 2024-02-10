За одно путешествие вы увидите бедные трущобы Дели и роскошные дворцы «розового города» Джайпура, побываете в древней обсерватории и понаблюдаете за отделкой драгоценных камней, посетите священный для буддистов город Сарнатх и полюбуетесь ритуалом поклонения Гангу. Гид расскажет вам удивительные легенды о главных достопримечательностях, познакомит с принципами буддизма и погрузит в богатую и древнюю историю Индии. И, конечно, вы увидите Тадж-Махал и послушаете завораживающий рассказ о большой любви.

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.