Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси

Групповой тур в Дели

Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге

За одно путешествие вы увидите бедные трущобы Дели и роскошные дворцы «розового города» Джайпура, побываете в древней обсерватории и понаблюдаете за отделкой драгоценных камней, посетите священный для буддистов город Сарнатх и полюбуетесь ритуалом поклонения Гангу.

Гид расскажет вам удивительные легенды о главных достопримечательностях, познакомит с принципами буддизма и погрузит в богатую и древнюю историю Индии. И, конечно, вы увидите Тадж-Махал и послушаете завораживающий рассказ о большой любви.
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Ближайшие даты:
10
фев
9
мар
30
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 420
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Ришикеш

Рано утром встретим вас в аэропорту Дели и на комфортабельном автомобиле отправимся в Ришикеш, всемирную столицу йоги. В дороге проведём 5 часов. Обязательно остановимся, чтобы позавтракать и попробовать сок из сахарного тростника.

Заселимся в отель в посёлке Лакшманджула на склоне Гималайских гор. Атмосфера здесь медитативная и спокойная, идеально подойдёт для духовных практик, йоги и релакса.

Встреча и переезд в РишикешВстреча и переезд в РишикешВстреча и переезд в Ришикеш
2 день

Рассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония Арати

Проснёмся рано и на внедорожнике, преодолевая крутой серпантин, отправимся на вершину горы Куньяпури, где расположен храм Шивы и Шакти. Вид вас ждёт головокружительный: заснеженные пики Больших Гималаев в первых лучах рассветного солнца.

Позавтракаем и поедем к водопаду Патна, а оттуда — к ашраму Махариши Махеш Йоги. В народе его прозвали «ашрам The Beatles». Участники «The Beatles» медитировали здесь несколько дней в 1968, прибыв по приглашению Махариши Махеш Йоги.

Вечером вернёмся в Ришикеш и поужинаем, а затем вас ждёт церемония Арати (огненный ритуал поклонения божеству) в ашраме Пармартх Никета.

Рассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония АратиРассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония АратиРассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония АратиРассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония Арати
3 день

Экскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-Ислам

Утром поедем назад в Дели, заселимся в отель и начнём экскурсию. Вы увидите проспект Раджпатх и Ворота Индии, побываете в Красном форте и пройдётесь по знаменитому рынку Чандни-Чоук. Ещё полюбуемся главных сикскхим храмом Сис-Гандж и мечетью Кувват-уль-Ислам. Узнаем тайну Железной колонны и прогуляемся по старинным улочкам. Гид расскажет истории главных достопримечательностей столицы и удивительные легенды.

Экскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-Ислам
4 день

Минерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс Акшардхам

Увидеть всё интересное в Дели за один день невозможно, поэтому сегодня продолжим исследовать столицу. Увидим самый высокий в мире кирпичный минарет Кутуб-Минар высотой 72 метра. Побываем у удивительного бахайского храма Лотоса в форме нераскрывшегося цветка. Зайти в святыню может человек любой веры и национальности.

А ещё посетим храмовый комплекс Акшардхам, вошедший в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире.

Минерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс АкшардхамМинерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс АкшардхамМинерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс АкшардхамМинерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс Акшардхам
5 день

Крепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби Тадж

Позавтракаем и поедем в Агру. По прибытии заселимся в отель и отправимся в крепость Агра 16 века, возведённую из красного песчаника. Ещё увидим мавзолей Акбара Великого в Сикандре в форме пирамиды. Стены внутри гробницы украшены арабской вязью и цветочными узорами.

Следующая локация — мавзолей Итимад-уд-Даула 17 века, построенный его дочерью Нур-Джахан. Его ещё называют Бэби Таджем. Вы увидите прообраз Тадж-Махала, одно из первых исламских зданий, выполненных полностью из мрамора. Особенно красиво постройка смотрится на фоне реки Ямуна.

После ужина разойдёмся по номерам и отдохнём.

Крепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби Тадж
6 день

Тадж-Махал и Фатхепур-Сикри

После завтрака отправимся в Тадж-Махал, построенный Шах-Джаханом в память о жене. По легенде, правитель женился на простой бедной девушке, которую увидел на рынке! После смерти женщины Шах-Джахан повелел возвести мавзолей, красивее которого бы не было в мире. Над строительством трудились мастера не только из Индии, но и из Европы.

Дальше поедем в Джайпур, который прозвали «розовым городом» за цвет, из которого он построен. А по пути остановимся в заброшенном городе Фатхепур-Сикри.

Ночевать будем в отеле в Джайпуре.

Тадж-Махал и Фатхепур-СикриТадж-Махал и Фатхепур-СикриТадж-Махал и Фатхепур-СикриТадж-Махал и Фатхепур-СикриТадж-Махал и Фатхепур-Сикри
7 день

Обсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт Амбер

Сегодня побываем в древней обсерватории Джантар-Мантар и увидим дворец Хава-Махал или «замок ветров». Сооружение розового цвета имеет 953 окошка, ветер, проходящий через них, создаёт невероятную мелодию.

Дальше отправимся в форт Амбер за пределами Джайпура, а затем — во дворец действующего махараджи Джайпура, где часть комплекса превращена в музей с коллекциями оружия и одежды правителей.

Заглянем в ювелирную мастерскую и понаблюдаем за процессом обработки драгоценных камней. Здесь вы сможете купить украшения в подарок себе и близким. Вечером продолжим шопинг, гуляя по улочкам и многочисленным торговым рядам Джайпура.

Обсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт АмберОбсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт АмберОбсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт АмберОбсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт АмберОбсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт Амбер
8 день

Перелёт в Варанаси и прогулка по гхатам

На самолёте отправимся в Варанаси. После заселения и отдыха вас ждёт экскурсия по набережным — гхатам. Вы увидите широкие каменные ступени, спускающиеся в воду. Здесь происходит ритуальное омовение и кремация усопших.

Вечером полюбуемся яркой церемонией Арати на берегу Ганга.

Перелёт в Варанаси и прогулка по гхатамПерелёт в Варанаси и прогулка по гхатамПерелёт в Варанаси и прогулка по гхатамПерелёт в Варанаси и прогулка по гхатам
9 день

Восход солнца на Ганге и экскурсия по Варанаси

Проснёмся рано и встретим восход солнца на Ганге, проплывая по священной реке и любуясь городом с воды. Затем сменим транспорт и на моторикше (другой транспорт не пройдёт по узким улочкам) поедем в исторический центр Варанаси.

Полюбуемся главными храмами города, побываем на мануфактуре по производству бенаресского шёлка. Вечером вновь погуляем по гхатам: будем наблюдать индуистские церемонии и рассматривать открытые крематории с яркими кострами. Отовсюду здесь будут доноситься песни и мантры.

Восход солнца на Ганге и экскурсия по ВаранасиВосход солнца на Ганге и экскурсия по ВаранасиВосход солнца на Ганге и экскурсия по ВаранасиВосход солнца на Ганге и экскурсия по ВаранасиВосход солнца на Ганге и экскурсия по Варанаси
10 день

Священный город Сарнатх и возвращение в Дели

Позавтракаем и поедем в священный для буддистов город Сарнатх. Считается, что именно здесь Будда произнёс свою первую проповедь. В 3 веке до н. э. на этом месте был возведён храмовый комплекс. Сюда стекаются паломники со всего мира.

На экскурсии с гидом вы познакомитесь с постулатами буддизма и узнаете больше фактов о жизни Будды.

После обеда полетим назад в Дели. Разместимся в отеле неподалёку от аэропорта.

Священный город Сарнатх и возвращение в ДелиСвященный город Сарнатх и возвращение в ДелиСвященный город Сарнатх и возвращение в Дели
11 день

Отъезд

Рано утром — обратный рейс в Москву.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, раннее утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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