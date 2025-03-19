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будет экскурсия) и не всегда учитывал наши желания - в некоторых местах было очень людно, мы просили туда не идти и смотреть снаружи, но он уходил дальше и говорил идемте за мной.

Единственный плюс это то что мы посмотрели все что хотели, но как таковой экскурсии не было - нас просто привозили к месту и ходили с нами вокруг.