Что вы увидите
- Красный форт.
- Гробница Хумаюна.
- Кутаб Минар.
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
Предлагаем окунуться в изобилие достопримечательностей 🏛️, которые вращаются вокруг харизматических древних памятников, религиозных мест, музеев, парков 🌳, базаров и колоритной кухни 🥧 увидите:
- Минар Кутуб, Красный Форт и гробница Хумаюна - включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Cовременные храмы - Акшардхам, Храм Лотоса, Лакшми-Нараяна.
- Очарование этого города заключается в сочетании традиций и современности, утопающих в зелени парков.
- Дели - бурлящий котел культуры, этики, религии, обычаев и верований.
Что входит
- Частный гид
- Осмотр достопримечательностей на частной машине с кондиционером
- Все парковочные сборы
- Встреча в отеле / аэропорту / на вокзале
- Частный автомобиль с водителем
- Перерыв на чай
Что не входит
- Входные билеты
- Расходы на питание
- Чаевые (рекомендуется)
Начало и место завершения
🚩 адрес гостиницы, аэропорт
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Людмила
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