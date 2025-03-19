Описание экскурсииПредлагаем окунуться в изобилие достопримечательностей, которые вращаются вокруг харизматических древних памятников, религиозных мест, музеев, парков, базаров и колоритной кухни. Вы увидите: Минар Кутуб, Красный Форт и гробница Хумаюна - включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Cовременные храмы - Акшардхам, Храм Лотоса, Лакшми-Нараяна. Очарование этого города заключается в сочетании традиций и современности, утопающих в зелени парков. Дели - бурлящий котел культуры, этики, религии, обычаев и верований.
каждый день с 9.00 до 17.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный форт
- Гробница Хумаюна
- Кутаб Минар
- Храм Лотоса
- Храм Акшардхам
Что включено
- Частный гид
- Осмотр достопримечательностей на частной машине с кондиционером
- Все парковочные сборы
- Встреча в отеле / аэропорту / на вокзале
- Частный автомобиль с водителем
- Перерыв на чай
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Расходы на питание
- Чаевые (рекомендуется)
Место начала и завершения?
Адрес гостиницы, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 9.00 до 17.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасный тур по Дели! Познавательно, интересно, насыщенно! Спасибо Людмиле и ее мужу!
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В
Мы думали что экскурсию будет проводить Людмила, но за несколько дней до экскурсии нам назначали гида из Индии. Он плохо говорил по-русски (хотя перед экскурсией я уточнила на русском ли
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