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Незабываемые дни в Дели

Людмила
Людмила – Гид из Дели
Незабываемые дни в Дели
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $90 за экскурсию

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Незабываемые дни в Дели
Незабываемые дни в Дели

Что вы увидите

  • Красный форт.
  • Гробница Хумаюна.
  • Кутаб Минар.
  • Храм Лотоса
  • Храм Акшардхам
Предлагаем окунуться в изобилие достопримечательностей 🏛️, которые вращаются вокруг харизматических древних памятников, религиозных мест, музеев, парков 🌳, базаров и колоритной кухни 🥧 увидите:
  • Минар Кутуб, Красный Форт и гробница Хумаюна - включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Cовременные храмы - Акшардхам, Храм Лотоса, Лакшми-Нараяна.
  • Очарование этого города заключается в сочетании традиций и современности, утопающих в зелени парков.
  • Дели - бурлящий котел культуры, этики, религии, обычаев и верований.
Что входит
  • Частный гид
  • Осмотр достопримечательностей на частной машине с кондиционером
  • Все парковочные сборы
  • Встреча в отеле / аэропорту / на вокзале
  • Частный автомобиль с водителем
  • Перерыв на чай
Что не входит
  • Входные билеты
  • Расходы на питание
  • Чаевые (рекомендуется)
Начало и место завершения
🚩 адрес гостиницы, аэропорт
Незабываемые дни в Дели
Незабываемые дни в Дели
Незабываемые дни в Дели

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила
Людмила
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