Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Индивидуальный тур в Дели

Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии

В этом путешествии вы погрузитесь в головокружительный калейдоскоп цветов и впечатлений.

Вас ждёт встреча с архитектурными чудесами Северной Индии, самобытная местная кухня, поездки на рикше и погружение в контрасты традиций и современности страны.

Особое внимание будет уделено местной фауне — вы посетите национальный парк, где увидите тигров в естественной среде обитания, и покатаетесь на слонах в колоритном Джайпуре.
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$610
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем ваше внимание, что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.

Место встречи: Дели, аэропорт, но мы также забираем всех путешественников из желаемого места — то есть из любого отеля/аэропорта в Дели, Гуруграме, Нойде и Фаридабаде и их окрестностях.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дели

Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. Многие рейсы прибывают в Дели ночью — вы успеете отдохнуть перед насыщенным путешествием.

2 день

Традиции и современность

После завтрака начнём знакомство с Дели. Экскурсия по Старому и Нью-Дели предлагает уникальный взгляд на эволюцию города: вы увидите архитектуру времён Великих Моголов, колониальные постройки, а также современную часть столицы.

Мы пройдёмся по шумному и пёстрому кварталу Чандни Чоук, покатаемся на рикше, посетим мемориал Махатмы Ганди и осмотрим снаружи Президентский дом. Особого внимания заслуживают религиозные постройки: величественная мечеть Джами Масджид, изящный сикхский храм Бангла Сахиб и Храм Лотоса, ставший одним из символов города.

Традиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современностьТрадиции и современность
3 день

Переезд в Джайпур

Позавтракав, выезжаем в Джайпур. Время в пути — 4-5 часов с остановкой на перекус. По прибытии зарегистрируемся в отеле, а ближе к вечеру выйдем на улицу, чтобы стать свидетелями аарти — индуистского ритуала, во время которого объект почитания освещается под звуки колокольчиков и чтение мантры.

После оценим архитектуру храма Бирла Мандир с причудливыми резными панелями из белого мрамора и прогуляемся по рынкам Джайпура.

Переезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в Джайпур
4 день

Дворцы Розового города

Сегодня гуляем по Джайпуру — столице штата Раджастан. Этот колоритный город был основан в 18 веке специального для того, чтобы стать столицей — он интересен тщательно спланированными широкими улицами и организованными кварталами. Мы осмотрим ступенчатый колодец Мина Кунд, обсерваторию Джантар-Мантар. Также увидим несколько дворцов: живописный Хава-Махал, «парящий» посреди озера Джал-Махал и бывшую резиденцию махараджей — обширный Городской дворец.

Ну а главным впечатлением дня станет поездка на слонах к форту Амбер — постройке, которая служила королевской столицей до постройки Джайпура.

Дворцы Розового городаДворцы Розового городаДворцы Розового городаДворцы Розового города
5 день

Поездка из Джайпура в Рантхамбор

Утром покидаем многоликий Джайпур и отправляемся в Рантхамбор. По дороге заедем в Галтаджи — к серии храмов, встроенных в узкую расщелину в кольце холмов. Это место считается священным у индийцев: многие ежегодно приезжают сюда для омовения в специальных резервуарах.

Прибытие в Рантхамбор, отдых в гостинице.

Поездка из Джайпура в РантхамборПоездка из Джайпура в РантхамборПоездка из Джайпура в РантхамборПоездка из Джайпура в РантхамборПоездка из Джайпура в Рантхамбор
6 день

Сафари

Этот день мы проведём на природе. Национальный парк Рантхамбор известен своей популяцией бенгальских тигров — здесь можно увидеть роскошных хищников в естественной среде обитания. Для полного погружения мы устроим два сафари — утреннее, перед завтраком, и вечернее — уже после обеда.

Наполненные впечатлениями, возвращаемся в отель и отдыхаем.

СафариСафариСафариСафариСафари
7 день

Переезд в Агру

По пути в Агру заедем в город Абанери, чтобы посмотреть на впечатляющий ступенчатый колодец Чанд-Баори. Второй остановкой станет заброшенный город Фатехпур Сикри, недолгое время бывший столицей Империи Великих Моголов.

По прибытии в Агру заселяемся в комфортный отель.

Переезд в АгруПереезд в АгруПереезд в АгруПереезд в Агру
8 день

Сокровища Агры, возвращение в Дели и отъезд

Агра имеет богатое культурное наследие, в котором сочетаются могольские, персидские и индийские влияния. Начнём знакомство с ней на рассвете — отправимся к Тадж-Махалу, архитектура которого особенно выразительна в нежном утреннем свете.

Контрастным по сравнению с изысканной хрупкостью знаменитого мавзолея покажется Красный форт — мощная цитадель, где вы рассмотрите стены крепости и узнаете о её военной истории. Затем мы увидим менее известную путешественникам постройку, которые местные жители называют «маленький» Тадж-Махал — ещё один красочный мавзолей с любопытной историей.

После осмотра достопримечательностей отправляемся в обратный путь до Дели — путешествие займёт 3–4 часа с остановкой на перекус. По прибытии в город вас ждёт трансфер в аэропорт— пришло время прощаться!

Сокровища Агры, возвращение в Дели и отъездСокровища Агры, возвращение в Дели и отъездСокровища Агры, возвращение в Дели и отъездСокровища Агры, возвращение в Дели и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем путешественников из любого отеля / аэропорта в Дели, Гуруграме, Нойде, Фаридабаде и их окрестностях
Завершение: Дели, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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