После завтрака начнём знакомство с Дели. Экскурсия по Старому и Нью-Дели предлагает уникальный взгляд на эволюцию города: вы увидите архитектуру времён Великих Моголов, колониальные постройки, а также современную часть столицы.

Мы пройдёмся по шумному и пёстрому кварталу Чандни Чоук, покатаемся на рикше, посетим мемориал Махатмы Ганди и осмотрим снаружи Президентский дом. Особого внимания заслуживают религиозные постройки: величественная мечеть Джами Масджид, изящный сикхский храм Бангла Сахиб и Храм Лотоса, ставший одним из символов города.