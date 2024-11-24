Откройте для себя текстильные традиции Индии благодаря нашему туру.
Вы погрузитесь в мир текстиля ручной работы, замысловатых украшений и традиционных техник окрашивания.
За время этого красочного приключения вы не только влюбитесь в текстильные сокровища Индии и побываете на мастер-классах, но и увидите главные достопримечательности Золотого треугольника.
Вы погрузитесь в мир текстиля ручной работы, замысловатых украшений и традиционных техник окрашивания.
За время этого красочного приключения вы не только влюбитесь в текстильные сокровища Индии и побываете на мастер-классах, но и увидите главные достопримечательности Золотого треугольника.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
В нашем захватывающем туре вам откроются секреты текстильных традиций Индии. От блочной печати до шелкового ткачества — попробуйте на собственном опыте волшебство многовековых техник.
Что вас ждет
Первые два дня тура мы проведем в Дели — вы посетите Кутб-Минар, гробницу Хумаюна и другие достопримечательности города, а также совершите поездку на тук-туке в Чандни Чоук. Далее нас ждет переезд в Агру. Затем вы посетите группу частных ремесленников, которые на протяжении нескольких поколений вышивают в сказочной технике Зардози. Побываете в Тадж-Махале, Красном форте и сможете выбрать сувениры на рынках Агры. После мы отправимся в Джайпур, где нас ждет не только обзорная экскурсия, но и настоящий сеанс рукоделия. Вы научитесь изысканно нежной белой технике, известной как Чиканкари. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $999
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $1 399
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $1 729
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
Что включено
- Проживание 10 ночей в двухместном номере
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Встреча и выезд из аэропорта на автомобиле с кондиционером и водителем
- Помощь при приезде и отъезде
- Местный англоговорящий гид в каждом городе для осмотра достопримечательностей / гид, говорящий на иностранном языке, если необходимо (цена будет отличаться), местный гид и гид для рукодельных туров
- Поездка на рикше в Дели
- Все курсы рукоделия
- Поездка на конной повозке в Тадж-Махале
- Поездка на джипе к форту Амбер в Джайпуре
- Рисунок слона (по желанию)
- Все экскурсии и трансфер на автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Плата за проезд, парковка, расходы водителя
- Бутылка минеральной воды в машине
- Все остальные применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т.д.
- Входные билеты в достопримечательности
- Плата за фото у достопримечательностей
- Все, что не упомянуто выше в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
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