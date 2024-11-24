В нашем захватывающем туре вам откроются секреты текстильных традиций Индии. От блочной печати до шелкового ткачества — попробуйте на собственном опыте волшебство многовековых техник.

Что вас ждет

Первые два дня тура мы проведем в Дели — вы посетите Кутб-Минар, гробницу Хумаюна и другие достопримечательности города, а также совершите поездку на тук-туке в Чандни Чоук. Далее нас ждет переезд в Агру. Затем вы посетите группу частных ремесленников, которые на протяжении нескольких поколений вышивают в сказочной технике Зардози. Побываете в Тадж-Махале, Красном форте и сможете выбрать сувениры на рынках Агры. После мы отправимся в Джайпур, где нас ждет не только обзорная экскурсия, но и настоящий сеанс рукоделия. Вы научитесь изысканно нежной белой технике, известной как Чиканкари. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.